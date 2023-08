Dólar, cepo, planes sociales y reforma laboral: el plan de gobierno de Milei, explicado en 10 preguntas a Ramiro Marra

Marra aseguró que no habrá un Plan Bonex para la deuda remunerada en Leliqs del BCRA y que el cepo cambiario no se levantará antes de marzo 2024

Ramiro Marra, miembro del círculo más cercano a Javier Milei, aseguró que el cepo cambiario no se eliminará antes de marzo de 2024, porque antes es necesario resolver el problema de las Leliq. Sobre éstas, afirmó que no es verdad que La Libertad Avanza vaya a impulsar un Plan Bonex, como aseguró el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Estas son las respuestas a 10 preguntas de iProfesional:

Dolarización y Leliqs

1. ¿Qué ritmo se puede esperar para llegar a la dolarización? ¿Es una medida para el corto plazo a partir del 10 de diciembre?

La reforma monetaria, que incluye la dolarización, es prioridad. El proceso comienza el primer día, lo cual no implica que sea instantáneo. Basándonos en los ejemplos de países de la región que han dolarizado, se estima que se podría tardar entre 9 meses (lo que tardó El Salvador) y 24 (lo que tardó Ecuador).

3. ¿Habrá un plan Bonex y un default, al menos de la bola de Leliqs? ¿Hay posibilidad de eliminar de otra manera el déficit cuasifiscal que provoca el pago diario de intereses de los pasivos remunerados del BCRA?

El economista Emilio Ocampo desmintió en varias entrevistas que se implementará un Plan Bonex. Es más, no solo no es real, sino que lo que hizo Sergio Massa al pedirle a los bancos que alarmen a sus clientes es algo muy peligroso, ya que podría ser el inicio de una corrida bancaria. Una total irresponsabilidad.

Ramiro Marra negó que Milei impulso un Plan Bonex para las Leliqs

Con respecto a las Leliqs, estas son parte de lo que se va a rescatar con la dolarización, no van a defaultearse, por lo que está totalmente descartado también un Plan Bonex. De hecho, Ocampo ha dicho que las Leliqs (que son 3 cuartos de los pasivos del Banco Central, aproximadamente u$s30.000 millones) van a ser rescatados con los activos del Banco Central, que incluyen las reservas, oro, DEGs y deuda del Tesoro Nacional.

El cepo y el Banco Central

4. ¿El levantamiento del cepo cambiario será inmediato?

Del cepo se sale el día que resolvemos el problema de las Leliqs. Salir del cepo el primer día sería imposible, porque la demanda de dólares generaría una hiperinflación como consecuencia de la caída en la demanda de dinero.

Pero el cepo conlleva varias consecuencias negativas: en primer lugar, quedan pesos atrapados, generando un sobrante de dinero, que actualmente es superior al que tenía el país en la previa del Rodrigazo.

En segundo lugar, te afecta la relación entre pasivos remunerados del BCRA (Leliqs) y la base monetaria. Hoy en día esa ratio está en torno a 3, número solo visto en la previa de la hiperinflación.

Para terminar con el cepo, primero tenemos que terminar con el problema de las Leliqs, y para eso Milei tiene una propuesta muy concreta que va de la mano con la dolarización, que resumidamente implica rescatar las Leliqs usando la deuda en dólares que el Tesoro tiene con el Banco Central. Javier Milei considera que en tres meses podrá abrir el cepo, es decir en marzo del 2024.

El plan de Milei es un canje de Leliq por bonos del Tesoro

5. ¿Cómo se va a ejecutar la desaparición del Banco Central? ¿En qué plazos?

El Banco Central se va a liquidar en dólares por una cuestión de comodidad. Esto no implica que luego habrá libertad de que los privados determinen qué moneda quieren usar para sus contratos. Es decir, si uno quiere hacer un contrato con un petrolero en WTI, podrá hacerlo.

Liquidar el BCRA cuesta u$s40.000 millones de dólares, de los cuales u$s30.000 millones son de Leliqs y u$s10.000 millones son de base monetaria. Esto es el pasivo del Banco Central. En el activo, el Banco Central cuenta con reservas brutas, oro, DEGs, una posición con el Banco de Basilea y el Fondo del SEDESA. Eso suma u$s11.500 millones.

Además, el Banco Central es el mayor acreedor del Estado argentino. Tiene deuda pública por un valor nominal de u$s80.000 millones. Con que estos bonos coticen al 29% de paridad es suficiente para hacer frente a los pasivos.

En cuanto a los plazos, al igual que la quita del cepo, no será el primer día. En Ecuador el proceso tomó 9 meses, en El Salvador tomó 24.

6. ¿Cuál será el modelo para la dolarización, el de Ecuador o el de El Salvador?

Ecuador le exigió a la gente que cambie los sucres por dólares, pero el problema es que en Argentina tendríamos un problema de tipo operativo, porque el billete más grande es de u$s4.

Por otro lado, en El Salvador no se le exigió a la gente que cambiara los colonos por dólares, sino que se dio libertad para que lo vayan haciendo a medida que quisieran.

Milei impulsa una dolarización a cumplirse en de 9 meses a 2 años

Emilio Ocampo propone que se dé libertad a la gente para que vaya cambiando sus dólares, pero que cuando se haya canjeado dos tercios de la base, se dolarice obligatoriamente. Debería ser un intermedio entre los plazos de ambos países.

Planes sociales y déficit

7. El déficit fiscal está atado, en parte, a salarios del sector público, jubilaciones y, sobre todo a planes sociales, ¿cómo se puede bajar el gasto?

En cuanto a la reducción del empleo público y los planes sociales, esas son reformas de segunda generación.

Las reformas de primera generación incluyen la eliminación de impuestos y retenciones, la desregulación, la reforma laboral para pasar a un sistema de seguro de desempleo, la reforma monetaria y la apertura de la economía al mundo con acuerdos de libre comercio.

Con estas reformas se generará un proceso de crecimiento que va a permitir encarar las reformas de segunda generación, que incluye la reducción del empleo público y la eliminación de planes sociales y la reforma del sistema previsional.

Las reformas de segunda son una consecuencia natural de las reformas de primera. Con el aumento de la productividad y del empleo que se va a generar como consecuencia de las primeras reformas, quienes cobran planes sociales dejarán de necesitarlo y trabajar en el Estado dejará de ser rentable comparado con un sueldo en el sector privado.

8. ¿Qué va a pasar con los planes sociales?

Este es un tema en el que quiero hacer hincapié: los planes sociales no se van a tocar, eso corresponde a una reforma de segunda generación y nosotros no los vamos a eliminar apenas asumamos. Los beneficiarios de los planes sociales de hoy, en nuestro gobierno, no los van a necesitar.

En cuanto al conflicto social, no va a estar legitimado. El pueblo decide en las urnas, no en la calle, y si la gente nos acompaña y nos elige en octubre vamos a tener la legitimidad para aplicar nuestras reformas, que van a ser en beneficio de la gente.

Piquetes y reforma laboral

9. El kirchnerismo amenaza con conflicto social en las calles a cualquier gobierno que no sea propio, ¿cómo esperan manejarlo?

Milei aseguró que, si un piquetero quiere cortar la calle en nuestro gobierno, que vaya sabiendo que va a tener que afrontar todo el peso de la ley.

10. ¿Cuáles son los cambios en las leyes laborales?

Nuestra propuesta es promover una nueva ley de contratos de trabajo sin efecto retroactivo que reemplace las indemnizaciones por despido sin causa por un seguro de desempleo. Creemos que esa es la manera de terminar con los juicios laborales.

No es nuestra única propuesta en el plano laboral. También promovemos una reducción de las cargas patronales, libertad de afiliación sindical, límites a los mandatos de los líderes sindicales, una modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo acorde al contexto internacional.

Estas propuestas, entre otras, tienen como objetivo terminar con el 45% de trabajo no registrado que hay en Argentina, porque esos 8 millones de trabajadores no cuentan con ningún derecho.