Ante la devaluación y la suba de precios, los docentes también reclaman de reapertura de paritaria

En un marco de incertidumbre económica, los gremios continúan reclamando la reapertura o convocatoria a paritarias, con el propósito de sostener el poder adquisitivo de los salarios. En esta oportunidad se trata de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), cuya conducción advirtió sobre el impacto que tiene en los ingresos la devaluación dispuesta por el Gobierno.

La organización gremial señaló apuntó justamente que "en los últimos días, producto de la devaluación, venimos observando y sufriendo un aumento desmedido de los precios, en los que nuevamente los sectores especuladores siguen ampliando sus ganancias a costilla de los bolsillos de las trabajadores y trabajadores".

Por este motivo, la conducción de CTERA solicitó al ministerio de Trabajo el llamado a una "urgente convocatoria" a la paritaria nacional, que sirve como base para que cada distrito pueda discutir un aumento.

CTERA apunta a salarios "desfasados de la realidad"

Advirtió además que "ante esta situación económica, los acuerdos paritarios alcanzados por los trabajadores y trabajadoras en general, han quedado desfasados de la realidad, al igual que los haberes de las y los docentes jubilados".

La secretaria General del sindicato, Sonia Alesso, sostuvo que "vemos la necesidad de recomponer los ingresos en forma inmediata pero, al mismo tiempo, reclamamos al Gobierno que ponga un límite, con medidas económicas concretas, a aquellos que siguen multiplicando sus ganancias indiscriminadamente". Indicó que "desde hace tiempo se habla de una batalla contra la inflación que evidentemente se viene perdiendo, donde los trabajadores y trabajadoras son los más perjudicados".

Agregó que "respaldamos explícitamente el reclamo que realizó la CTA de los Trabajadores de aplicar una suma fija para los trabajadores y trabajadoras tanto bajo convenio colectivo de trabajo, los privados y estatales y los que están fuera del sistema, como así también para jubilados y pensionados; y para los distintos planes sociales".

Ante la devaluación y la suba de precios, los docentes también reclaman de reapertura de paritaria

La reapertura de la paritaria estaba prevista para septiembre

La dirigente señaló que "también desde CTERA lo que estamos demandando es la necesidad de adelantar la paritaria que estaba prevista para septiembre y poder adelantar la discusión para agosto, teniendo en cuenta esta devaluación".

El secretario Adjunto de la Confederación, Roberto Baradel, explicó que "este llamado de los ministerios de Educación y de Trabajo debe ser de manera urgente, porque hoy los trabajadores y las trabajadoras empezamos a sentir los efectos de la devaluación y el incremento indiscriminado de precios y esto se da hoy en la canasta alimentaria de los docentes, de ahí la necesidad de adelantar la paritaria a este mes y poder discutir la mejora del salario cuando antes".

Ambos dirigentes subrayaron que "por este motivo la CTERA reclama al Gobierno nacional la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios".

Rechazo a las propuestas de educación de Milei

Con respecto a las propuestas electorales del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de implementar un sistema de vouchers para la educación y de cerrar ministerios, Alesso indicó que "me parece que lo que hay que hacer es explicar qué significan las escuelas voucher; una propuesta que fracasó en todos los lugares del mundo donde se aplicó". Remarcó que "en realidad se trata de la privatización de la educación".

Expresó que "para un sector de la sociedad genera expectativa en la gente, pero explica muy poco, no dice dónde se aplicó eso" y ejemplificó que "en Chile y en Nicaragua fracasó ese programa, porque no solo que no mejoraron la calidad de la educación, sino que fragmentaron la educación y en esos países las familias pobres fueron las más perjudicadas".

Alesso manifestó: "Hay que decir claramente es que si se quiere mejorar la educación, hay que invertir más en educación, no tercerizarla ni privatizarla. No hay que cerrar el CONICET, hay que invertir mucho más en ciencia, técnica y tecnología. La educación, la ciencia y tecnología son los pilares del mundo desarrollado". Subrayó que "si queremos una Argentina con desarrollo, una Argentina grande con inclusión social, tenemos que invertir en educación pública, no es un gasto, es una inversión".

Gremios piden esta suma fija al Gobierno para recuperar sueldos

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) hizo catarsis a través de un duro documento titulado "Hay que reaccionar a tiempo", donde analizó el resultado de las PASO y aprovechó para reclamarle al Gobierno "un aumento uniforme mediante una suma fija, que no puede ser inferior a 75.000 pesos para todos los asalariados del país, sin excepciones".

La CTA que lidera Hugo Yasky señaló que la mejora salarial debe ser tanto para el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como para el sector privado, aunque en este último punto choca con el rechazo de las distintas cámaras empresarias, que sostienen que no pueden hacer frente a ningún pago extra.

En el plano político, destacó el "hartazgo y malestar" de la sociedad y dio una especia de explicación del resultado de las primarias. Remarcó: "Somos conscientes de que la promesa de vivir mejor a partir de recuperar los ingresos de los asalariados registrados y no registrados que habían sido destruidos por el gobierno de Macri, no pudo cumplirse en los cuatro años de gestión del Frente de Todos".

La CTA exige medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares

La central obrera advirtió: "También sabemos que, si no hay medidas por parte del Gobierno que den señales claras de la voluntad de recomponer el poder adquisitivo de los sectores populares, no habrá manera de revertir la decisión que tomaron los que no fueron a votar o los que optaron por darle su voto a la oposición".

En tono autocritico, indicó: "Nos cabe la responsabilidad de ir a buscar el voto de los que el último domingo se quedaron en su casa y de aquellos que siendo parte del campo popular pusieron en la urna la boleta del que los va a llevar a un callejón sin salida".

En cuanto a las medidas que debería aplicar el Ejecutivo y el ministerio de Economía en particular, consideró que es necesario "un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a 75.000 pesos para todos los asalariados del país, sin excepciones", para el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como por el sector privado.

El referente de la CGT, Hugo Yasky, le pidió medidas urgentes al Gobierno para recomponer salarios y ganar en octubre.

También reclamo "medidas exhaustivas" para reducir el margen de abusos por parte de los grupos empresariales que en estos últimos días aumentaron desmedidamente los precios para que los retrotraigan. En esa línea, sostuvo: "Tenemos la convicción de que todavía estamos a tiempo de lograr que en la elección de octubre podamos encaminarnos hacia un resultado que le permita a nuestro pueblo mirar el futuro recuperando la esperanza de una vida mejor".

Gremio de los Canillitas exige "un bono desde marzo de 2022 y el Gobierno no lo otorgó"

En la misma línea que la CTA se expresó el secretario general del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, quien insistió con la necesidad de otorgar una suma fija a los trabajadores y trabajadoras y recordó que "la hemos pedido en marzo del año pasado", desde el movimiento sindical de la CGT y otras organizaciones sindicales, "pero el Gobierno no la aplicó".

"Hoy estamos llegando tarde más de un año, entonces así se hace imposible", dijo, aunque hay que recordar que las opiniones sobre una suma fija dividieron a la central obrera, ya que el grueso del consejo directivo sostenía que un bono atentaba contra las paritarias, mientras que el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, insistía en la necesidad de armar un plan salarial de contención, sobre todo para los sectores más castigados como los que están fuerza de convenio colectivo a actividades con básicos bajos como el personal de casas particulares.

Sobre las primarias, Plaini explicó: "Está claro que en el mapa político hay dos extremos" y agregó: "Por un lado está lo que nosotros creemos, en el sentido colectivo y el rol que debe mantener el Estado en el proceso socioeconómico" y por otro "lo que plantea Milei con el ultraliberalismo" y añadió: "En el medio quedará engrampado Juntos por el Cambio".

De cara a las elecciones generales de octubre próximo, el senador bonaerense reconoció: "Estamos convencidos que vamos a la segunda vuelta electoral" y que para que se concrete será necesario que "se recorra cada rincón del país con el programa de gobierno armado, de 10 puntos importantes, y que la narrativa vaya también acompañada por nuestro Gobierno para tomar medidas".