El Gobierno anunció el ingreso de Argentina a los BRICS: "Se abre un nuevo escenario para el país", dijo Alberto Fernández

Los líderes del bloque BRICS integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordaron el ingreso de Argentina al mismo, según informó la vocera presidencial Gabriela Cerruti, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

"El grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ha acordado el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Comienza una nueva era en el protagonismo del Sur global", señaló Cerruti.

El miércoles, los líderes del bloque BRICS habían acordado mecanismos para considerar nuevos miembros, allanando el camino para que decenas de naciones interesadas, incluida la Argentina, se unan al grupo, que se comprometió a defender el "Sur Global".

"Hemos acordado sobre la cuestión de la expansión", dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, en Ubuntu Radio, una emisora ​​dirigida por su cartera, tras una reunión llevada a cabo durante una cumbre de tres días en Sudáfrica.

Entre las naciones interesadas en formar parte del bloque se encontraba la Argentina, ya que representa una oportunidad de desarrollo financiero y económico, al tiempo que podría ayudar a dar influencia global a los BRICS en un momento en que la polarización geopolítica está estimulando los esfuerzos de Pekín y Moscú para convertirlo en un contrapeso viable para Occidente.

We have agreed to welcome Argentina, Egypt, Iran, Saudi Arabia, Ethiopia and UAE in BRICS. I congratulate the leaders and citizens of these nations.BRICS Expansion and Modernisation is a message to the global institutions that they should adapt to the changing times. - PM… pic.twitter.com/OmuNqq8whj — BJP (@BJP4India) August 24, 2023