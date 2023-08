Paritaria récord: gremio clave cerró aumento de sueldo del 120% y cobrará básico de casi $400.000

En el convulsionado mundo de las paritarias, algunas logran cerrarse con discutidas negociaciones mediante, pero sin que desemboquen en conflicto, como en el caso de la rama "Vida y Retiro" del Sindicato del Seguro, que consiguió un aumento del 42% para el cuatrimestre que va de agosto a noviembre, con un acumulado para los 11 meses de este año del 119,72 por ciento.

La organización gremial detalló que los porcentajes deben ser calculados sobre la base del salario de julio y que serán aplicables en cuatro tramos de la siguiente forma:

12 por ciento en agosto.

10 por ciento en septiembre.

10 por ciento en octubre.

10 por ciento en noviembre.

De esta forma, el salario para la categoría más baja de esta rama, que es el auxiliar administrativo, cobrará en noviembre 376.203,16 pesos, con almuerzo incluido pero sin otros adicionales.

El gremio del Seguro retomará las negociaciones en diciembre

El secretario General del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, indicó a iProfesional que además acordaron con la cámara empresarial del sector, volver a reunirse en diciembre para analizar cuánto incidió la inflación en el poder adquisitivo y, de ser necesario, hacer los ajustes correspondientes al tiempo que discutirán un nuevo tramo de la paritaria, que podría ser para el cuatrimestre diciembre 2023-marzo 2024.

Asimismo, agregó: "Los incrementos que hemos conseguido nos permiten superar la pérdida del poder adquisitivo pronosticada en un contexto económico complejo e impredecible" y adelantó que se va a "seguir monitoreando permanentemente los índices inflacionarios en pos de sostener el salario de los trabajadores y trabajadoras del seguro, más allá de las distintas ramas".

La secretaria de Prensa del gremio, Gabriela N. Pérez, indicó que "esta es una muestra más de la incansable búsqueda de defender el poder adquisitivo del salario de la actividad" y añadió: "Continuaremos luchando en cada negociación que se presente, con la plena convicción de sostener la dignidad de cada compañera y compañero del Seguro".

El gremio del Seguro es uno de los sindicatos que cerró una de las paritarias más largas: once meses.

El referente del gremio cuestionó al Gobierno y planteó dudas sobre Milei

Por otra parte, Sola hizo un análisis del triunfo de Javier Milei en las PASO y señaló que uno de los motivo es "una falta de respuesta desde hace muchísimo tiempo de la política a la gente, en relación a la vida que esa personas pretenden merecer y que no ha dado solución en los últimos 10 años".

Advirtió que el libertario "de alguna manera expresa respuestas y demandas individuales que son extremas" y que si "se rascan un poquito los grandes títulos" los proyectos presentados "parecen irrealizables en una república". Y aclaró: "Digo república y no Estado, porque hasta cuestiona las instituciones democráticas. Ello conlleva el riesgo de estar ante una persona cuyo eje de poder pasa, no por lo liberal, sino por lo anárquico".

Sola se distanció de la teoría de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre una elección de "tres tercios" y planteó que "en realidad habría que leerla como de los cuatro cuartos. Son los tres cuatros que expresan Milei, Bullrich y Massa y un cuarto que lo representa el ausentismo".

La mirada puesta en el ausentismo y la recuperación del Peronismo

Al respecto, explicó que "ese ausentismo hay que motorizarlo de cara a octubre. Se trata de dos tipos de votantes: aquel que no va a votar porque no cree que el voto sea una herramienta para cambiar su situación personal (y allí hay cierto cuestionamiento democrático). Y aquel otro votante, politizado y demandante, que no ve una opción válida y expresa su rechazo desde su ausencia. Aunque este último pretende obtener respuestas desde las instituciones políticas".

Sobre la posición política de los jóvenes, el también secretario de Prensa de la CGT expresó: "Creo que el peronismo se tiene reinventar con imaginación y un nuevo discurso; salirse de las herramientas tradicionales porque allí no va a encontrar todas las respuestas. Empatía con una demanda política que se ancla en un estado emocional".

Para cerrar recordó que una vez el Papa Francisco le aconsejó a Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, la lectura del libro comunista "Se llama ‘Síndrome 1933’, escrito por Siegmund Ginzberg, un intelectual italiano que era del Partido Comunista… "No para ponernos como espejo, sino como apariencia. Ese síndrome habla de un líder que después se llamó Adolf Hitler".