Dólar cara chica: ¿tendrá el mismo valor que los otros billetes si la economía se dolariza?

El dólar cara chica es, dentro de los que circulan, el billete más antiguo de todos y, por ende, tiene menores medidas de seguridad. Este hecho generó que sea rechazado mayormente en las operaciones inmobiliarias, por lo que, ante una eventual dolarización, se plantea el interrogante sobre qué valor tendrán en la economía.

¿Qué podrá pasar con los dólares cara chica en las operaciones inmobiliarias si se dolariza la economía?

Gabriel Brodsky, director ejecutivo de Predial, explica a iProfesional que, si bien el dólar cara chica por lo general no se acepta en las operaciones inmobiliarias, se termina solucionando de forma relativamente sencilla solicitándole al cliente, comprador o vendedor, que lo depositen en la cuenta bancaria de su sucursal y lo vuelvan a sacar de esa misma sucursal ese mismo día o en otra sucursal de a poco.

"La verdad es que no genera un problema grave en las operaciones porque tiene una solución relativamente sencilla. En nuestro caso en particular hace bastante que en nuestros formularios de reserva colocamos que tienen que traer billetes 'cara grande' y que no se aceptan los 'cara chica' para evitar esta situación", señala el especialista.

De igual forma, el experto señala que, si el cliente no puede solucionar el problema, se le busca la vuelta con la parte vendedora. "Más que un problema lo identifico como una molestia, ya que es una pérdida de tiempo porque los dólares son válidos y es lo mismo que cualquier otro", recalca el experto.

"Yo creo que si se dolariza la economía, todos los dólares serán válidos. En este caso, si se tiene una economía en la que el dólar es la moneda local deberían tomarse al igual que en Estados Unidos. Además, vamos a tender a un mercado mucho más bancarizado, transparente y prolijo, por lo que se va a operar mucho más dentro de lo que es el 'mundo bancario'", añade.

Para Brodsky, si se dolariza, todos los billetes "valdrán lo mismo"

¿Los billetes cara chica y el "cambio" tendrán el mismo valor que los billetes nuevos si se dolariza?

En el caso de que la economía se dolarice, el dólar pasará a ser la nueva moneda de intercambio. En este sentido, es muy poco probable que el cambio y los billetes cara chica valgan menos, ya que pasaría a ser la moneda local, por lo que es muy probable que se aplique un esquema similar al de Estados Unidos en el que todos los billetes valen lo mismo (como sucede en argentina en el que los dos billetes de $1.000 tienen el mismo valor).

Es importante recalcar que, en el caso de Venezuela donde los billetes cara chica son un dolor de cabeza, al igual que los billetes rotos, manchados o escritos, en Argentina la situación podría ser distinta. Esto se debe a que la dolarización en Venezuela es "de facto", es decir, la aplicaron los ciudadanos, pero el gobierno sigue emitiendo el bolívar como moneda nacional. En cambio, en Argentina, esta divisa sería la "única".

¿Dónde cambiar los dólares de cabeza chica?

El mercado inmobiliario no es el único que toma estos billetes a menor valor, o directamente no los acepta, sino también ocurre con el mercado de divisas paralelo (blue) como también para algunos importadores.

Según los operadores del mercado paralelo, dicho billete tiene menores medidas de seguridad, por lo que no es aceptado en el exterior, con excepción de Estados Unidos, hecho que se trasladó a Argentina. En esta línea, y al existir un rechazo por parte de los ahorristas en adquirir dicho billete, comenzó a existir mucha oferta de estos billetes y poca demanda, por lo que se empezó a pagar menos.

Sin embargo, en el circuito legal (excepto operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos), todos los dólares valen lo mismo, sin importar si son cara chica, cara grande (o mediana) o azules. Por este motivo, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños, ya que para ellos tienen el mismo valor.

Los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños

Al no poder cambiarse directamente en el banco, muchos ahorristas se preguntan dónde pueden cambiar los dólares cara chica. Una de las opciones es, como mencionamos anteriormente, depositarlos a través de un banco.

De esta forma podés depositar los billetes por cajero automático o ventanilla y luego, pasadas 24 horas o más, podrás ir nuevamente al banco a retirar los dólares de tu cuenta, esperando tener la "suerte" de obtener los billetes "cara grande" y/o "azules". En el caso contrario deberás realizar nuevamente la operación.

Otra opción es cambiarlo en las cuevas o casas de cambio, abonando desde el 1% al 3% en el mercado paralelo. En pocas palabras se trata de un servicio de "cambio de billetes" en el que entregás tus billetes cara chica y/o cambio (este último suele "valer menos" que los cara chica) y te entregan billetes nuevos en perfecto estado.

En este caso, podés abonar la "comisión" con pesos al tipo de cambio blue del momento o pagando con dólares. Por ejemplo, si cambiaste u$s 1000 al 3%, deberás entregar u$s 30 por el servicio o su equivalente en pesos a la hora de realizar la transacción.