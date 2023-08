La industria de la Alimentación respira: gremio acordó salarios y evitan medidas de fuerza

Cuando entraban en tiempo de descuento y el conflicto parecía inexorable, los miembros paritarios de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) llegaron a un acuerdo para los meses de agosto, septiembre y octubre del 34 por ciento de aumento. Por lo tanto, para el primer semestre de la paritaria, el sindicato logró un 69% de mejora salarial (de mayo a octubre).

El incremento se liquidará en tres cuotas, de la siguiente forma:

11% en agosto

11% en septiembre

12% en octubre.

La FTIA informó que los porcentajes se aplicarán sobre los salarios vigentes a abril y adelantó que entre fines de octubre y principios de noviembre se contactarán con la patronal para revisar la evolución de los salarios en relación con la inflación y comenzar a diagramar un aumento para los meses de noviembre, diciembre y enero.

Si el Gobierno dispone un bono, será absorbido por la mejora salarial

Tanto el gremio como los empresarios pusieron su mirada en las medidas distributivas que va a anunciar el ministerio de Economía. Por eso el acuerdo tiene una cláusula respecto a un posible decreto por un bono salarial por parte del gobierno. En este punto se pactó que en caso de surgir una norma, decreto o resolución que establezca una suma fija, bono o gratificación en el periodo agosto a octubre inclusive, la misma se absorberá hasta su concurrencia con los incrementos pactados.

La paritaria 2023-2024 comenzó en mayo pasado y recién cerró el semestre con una suba total del 69 por ciento. En el primer trimestre registró una mejora del 35 por ciento, que se liquidó de la siguiente forma:

15% retroactivo a mayo.

9% en junio.

11% en julio.

El anuncio del acuerdo fue confirmado por las partes y el ministerio de Trabajo. Si bien todavía no están las escalas salariales, un estimativo indica que el obrero mensualizado cobrará en octubre unos 330.000 pesos mientras que en administración percibirán unos 435.000 pesos. En todas estas categorías los ingresos están compuestos por básicos y una suma no remunerativa. Y en el cálculo no se contabilizan adicionales como presentismo y antigüedad, entre otros ítems.

El acuerdo llegó en momentos en que el sindicato estaba programando un duro plan de lucha ante la intransigencia de las empresas en recomponer los ingresos del personal. Hasta había trascendido que se estaban programando paros por turnos en forma progresiva hasta llegar a un cese de actividades total.

Para el sindicato, se logró "defender el poder adquisitivo del salario"

El secretario General del sindicato de la Alimentación Héctor Morcillo, expresó a iProfesional que "era necesario conseguir un aumento que proteja el poder adquisitivo de las y los trabajadores del sector frente a los sostenidos y permanentes aumentos de precios de los productos de la Canasta Familiar".

Remarcó que "ni el proceso electoral, ni las negociaciones con el Fondo Monetario, ni las presiones que ejerce el mercado contra el Gobierno son el mejor escenario para discutir un incremento, pero no somos los trabajadores y trabajadoras los responsables de esta situación, sino los que sufrimos la inflación que afecta el poder de compra".

Agregó que "las discusiones con las patronales son complejas pero desde la Federación somos consientes que, primero, hay que defender el salario sin que esto genere una disputa con los empresarios" y remarcó que "es parte de la negociación, donde cada una de las partes defiende sus intereses".