Empleados judiciales iniciaron paro nacional por 24 horas: los reclamos

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, inició una huelga nacional de 24 horas en demanda del inmediato pago del aumento salarial ya acordado. De esta manera, no prestarán servicios durante la jornada del viernes.

Un comunicado firmado por Piumato y el secretario de Prensa y Difusión del gremio, Nahuel Apella, indicó que el inicio de la huelga desde la medianoche y con alcance para todo el país, por lo que este viernes no hay servicio de justicia en el territorio nacional.

"Los judiciales no ceden ante la inflación y decidieron profundizar el plan de lucha, que se inició nuevamente hoy con un banderazo nacional", afirmó un comunicado.

Los trabajadores realizaron este jueves "un nutrido banderazo nacional y se movilizaron frente al Palacio de Tribunales de Lavalle y Talcahuano, en la ciudad de Buenos Aires, y en la totalidad de las dependencias del interior del país en demanda del inmediato pago del tercer tramo de la recomposición salarial ya convenida", dijeron.

Judiciales reclaman el pago de aumentos salariales ya convenidos

Piumato exigió "la inmediata firma del tercer tramo de ese incremento salarial para este año" y sostuvo que "los escandalosos niveles inflacionarios convocan, con mística y compromiso gremial, a redoblar la lucha y consolidar el esfuerzo".

"El gremio y los trabajadores no ignoran la profunda crisis económica y social del país, pero no admiten que ello sea utilizado como excusa para desatender la dignidad de los salarios. Los irracionales niveles de inflación no permiten más demora a los justos y legítimos reclamos del personal judicial", puntualizó.

Judiciales reclaman el pago del tercer tramo del aumento ya convenido

También aseguró que "en tiempos de especulaciones y mezquindades políticas, los trabajadores organizados en la defensa de sus derechos determinan el camino a seguir con la coherencia y compromiso que caracteriza al sindicato judicial".

"La inflación es intratable y, por lo mismo, los trabajadores judiciales realizarán desde esta medianoche un paro nacional en defensa de la dignidad salarial. Tampoco admiten más dilaciones, porque el poder adquisitivo enflaquece a diario. De no ser escuchada, la organización sindical profundizará las medidas", concluyó.

Piumato, también secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo en el comunicado que "sin salarios dignos no hay justicia posible en la Argentina".