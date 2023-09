Empleados de Comercio, ¿cuánto cobrarán en septiembre sumando el bono de $60.000?

En medio de la turbulencia económica generada por las recientes elecciones PASO y la devaluación del peso argentino, los sindicatos se han movilizado para exigir una recomposición salarial que mitigue el impacto en los ingresos de los trabajadores. En este contexto, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) presentó una solicitud a las cámaras empresariales para un reajuste salarial durante los meses de julio, agosto y septiembre, logrando un aumento del 27 por ciento.

Sin embargo, lo que captó la atención es la forma en que se implementará esta mejora salarial. iProfesional informó en su momento que podría ser a través de un bono,y esa fue la salida que se utilizó, ya que no solo servirá como paliativo para los ingresos de los mercantiles, sino para calmar las aguas entre el empresariado y el Gobierno.

El sindicato liderado por Armando Cavalieri y las cámaras empresariales acordarán o el pago de un bono de $60.000, que se dividirá en dos cuotas de $30.000 cada una, la primera en el presente mes y la segunda en octubre. Esta estrategia permite postergar la discusión sobre los aumentos salariales del trimestre mencionado y abrir la puerta para negociaciones adicionales en octubre, de cara al último trimestre del año. En ese momento, el monto del bono podría ser absorbido por las paritarias y ser incorporado al salario básico de convenio.

En caso de que se incorpore, esto elevaría el salario inicial de los empleados de comercio a $316.000 a partir de octubre, según fuentes sindicales que revelaron esta información. Aunque los detalles precisos del acuerdo se definirán en los próximos días, se confirma que el bono se pagará y se incluirá en las discusiones paritarias, tal como lo propuso el Ministerio de Economía.

Preocupación de los empresarios

No obstante, esta decisión no ha estado exenta de controversia. Tanto la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresaron su profunda preocupación por el otorgamiento de esta suma a los trabajadores del sector privado, sosteniendo que las remuneraciones deben determinarse en el ámbito de las negociaciones paritarias, donde se pueden conciliar las legítimas demandas de los trabajadores con las reales capacidades de las empresas de cada sector.

Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, reconoció el deterioro del poder adquisitivo de los salarios debido a la persistente inflación que afecta a la economía nacional y señaló que muchas empresas se encuentran en una situación delicada debido a la macroeconomía desordenada y al estancamiento que ha perdurado durante una década.

Empresarios acordaron con el gremio que lidera Armando Cavalieri que el bono se compute para la futura paritaria

Esto hace que les resulte inviable asumir la carga de esta suma fija, que aumentará significativamente sus costos, especialmente en un contexto de alta presión tributaria, legislación laboral antigua y regulaciones excesivas.

La Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) también se involucrará en las discusiones paritarias en la próxima semana.

Cómo fueron los aumentos de la paritaria del primer semestre

La paritaria de los empleados de Comercio va de abril de este año a marzo del 2023. Hasta el momento, los aumentos fueron del 19,5 por ciento (abril-mayo-junio) y del 27 por ciento (julio-agosto-septiembre). Es decir que en seis meses consiguieron un incremento de los ingresos del 46,5 por ciento.

La devaluación del 22 por ciento dispuesta el lunes por el ministerio de Economía fue un mazazo en particular para el sindicalismo, que vio como se licuaban los salarios en un abrir y cerrar de ojos porque, tras cartón, vino la corrida del dólar y la virulenta remarcación de precios que anticipa una escalada inflacionaria para agosto y septiembre. Esta fue la mirada de Cavalieri, quien pretende anticiparse al impacto que sufrirán los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras mercantiles.

Hasta el momento, los aumentos del primer trimestre de la paritaria se aplicaron de la siguiente manera:

6,5 por ciento en abril.

6,5 por ciento en mayo.

6,5 por ciento en junio.

A esto se agregó una suma fija no remunerativa de 25.000 pesos que se pagó en dos cuotas; una en abril y otra en mayo de 12.500 pesos cada una por única vez.

En el segundo trimestre, se pactó una mejora que se liquida de esta forma:

7,5 por ciento en julio.

7,5 por ciento en agosto.

7,5 por ciento en septiembre.

En cuanto quedó el básico con todos los aumentos liquidados

Si bien estos porcentajes suman un 22,5 hay que sumar un 4,5 por ciento en compensación por lo perdido en la relación inflación-salario por el trimestre anterior. De esta forma, el incremento salarial total para todas las categorías es del 27 por ciento. Una vez que se computen todos los porcentajes, el salario básico será de unos 286.000 pesos. Sin embargo, con el bono, se iría a unos 316.000 pesos.

En caso de sumar el bono, el salario inicial para los empleados de Comercio sería de 316.000 pesos a partir de octubre

Salarios de Septiembre sin el bono

Maestranza y Servicios

Básico no remunerativo total

Categoría A $ 215.665,47 $ 16.174,91 $ 231.840,38

Categoría B $ 216.289,80 $ 32.443,47 $ 248.733,27

Categoría C $ 218.477,15 $ 32.771,57 $ 251.248,72

Administrativo

Categoría A $ 218.008,90 $ 32.701,34 $ 250.710,24

Categoría B $ 218.947,05 $ 32.842,05 $ 251.789,10

Categoría C $ 219.884,09 $ 32.982,61 $ 252.866,70

Categoría D $ 222.696,87 $ 33.404,53 $ 256.101,40

Categoría E $ 225.040,30 $ 33.756,04 $ 258.796,34

Categoría F $ 228.477,95 $ 34.271,69 $ 262.749,65

Cajeros

Categoría A $ 218.789,86 $ 32.818,48 $ 251.608,34

Categoría B $ 219.884,09 $ 32.982,61 $ 252.866,70

Categoría C $ 221.290,48 $ 33.193,57 $ 254.484,05

Personal auxiliar

Categoría A $ 218.789,86 $ 32.818,48 $ 251.608,34

Categoría B $ 220.352,34 $ 33.052,85 $ 253.405,19

Categoría C $ 225.509,09 $ 33.826,37 $ 259.335,46

Personal auxiliar especializado

Categoría A $ 220.665,60 $ 33.099,84 $ 253.765,44

Categoría B $ 223.477,83 $ 33.521,67 $ 256.999,50

Vendedores

Categoría A $ 218.789,86 $ 32.818,48 $ 251.608,34

Categoría B $ 223.478,38 $ 33.521,75 $ 257.000,13

Categoría C $ 225.040,30 $ 33.756,04 $ 258.796,34

Categoría D $ 228.477,95 $ 34.271,70 $ 262.749,65

En cuanto a la antigüedad, es del 1 por ciento por año trabajado y deberá aplicarse a las cifras remunerativas y no remunerativas; en tanto que para el presentismo, las cifras remunerativas y no remunerativas deberán ser aumentadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo 130/75.