Era bastante frecuente que Steve Jobs lleve adelante las entrevistas de trabajo para sus futuros empleados. Para Jobs este proceso de contratación era fundamental, ya que sin el personal adecuado no había forma de llevar los productos al mercado.

En una entrevista Steve Jobs llegó a afirmar que su estrategia a la hora de enfrentarse a un candidato era literalmente molestar. Con estas palabras describía su proceso de entrevista: "Muchas veces en una entrevista molesto a alguien a propósito: Critico su trabajo anterior. Hago mis deberes, averiguo en qué han trabajado y digo "Dios, eso sí que ha resultado ser la bomba. Eso realmente fue un producto ridículo. ¿Por qué trabajaste en eso?".

Esto hacía que Steve Jobs fuera impecable a la hora de hacer entrevistas de trabajo, aunque algunas de ellas pasaron a la historia por no haber estado del todo correcto o pasarse en sus intenciones de molestar a los candidatos. Una de las entrevistas más llamativas se dio en 1981. Steve Jobs junto a Burrell Smith y Andy Hertzfeld entrevistaron a un candidato para el puesto de gerente de software. Nada más entrar se percataron que el candidato era un señor muy estricto y tenso que se vestía como 'un vendedor de seguros'. En ese momento Steve Jobs comenzó a perder la cabeza y pasó a sus preguntas poco convencionales.

"¿Cuántos años tenías cuando perdiste la virginidad?", fue la primera pregunta que hizo Steve Jobs. Ante la sorpresa del candidato únicamente pudo responder "¿Qué dijiste?". A lo que Jobs volvió a repetir exactamente lo mismo ante la gran incomodidad del candidato. Pero viendo que no estaba consiguiendo respuesta, pasó a otra pregunta: "¿Cuántas veces has tomado LSD?".

Las entrevistas de trabajo de Steve Jobs: algunas salieron muy mal

Ya en este punto el candidato estaba totalmente abrumado, pero Steve quiso acabar por todo lo alto. Comenzó a reproducir el sonido de un pavo con la expresión "Gooble, gobble, gobble, gobble". Aquí el candidato no pudo más y salió de la sala afirmando Steve "la entrevista ha terminado".

Otras entrevistas que pasarán a la historia

Una de las formas de entrevistar que tenía Steve Jobs consistía en un paseo a través de las dependencias de Apple, en sus exteriores. Se llegaba a decir que cuanto más tiempo se pasaba andando más probabilidad había de que se fuera contratado.

Pero esto no le ocurrió a un candidato que no aguantó ni 100 metros al lado de Steve Jobs. Al dar unos pocos pasos el que fue CEO de Apple se dio media vuelta y se dirigió de regreso al edificio de la compañía del que había salido previamente. Estaba claro que a Steve Jobs no le gustaba demasiado este candidato que en pocas palabras lo terminó descartando. Este mismo tras ser rechazado llegó a afirmar "Estaba bastante claro que Jobs pensaba que yo era un idiota".

Te puede interesar ¿Quién cobra la jubilación si el titular fallece?

Pero a veces Jobs no era el culpable de que un entrevistado no consiguiera superar esta prueba. Y es que tal y como relata Ken Rosen en Quora, uno de los entrevistados recibió preguntas muy light por parte de Jobs sin hablar de su virginidad o las drogas que consumía. Pero aun así mostró una actitud que no gustó nada. Y esto se debía precisamente a los nervios que se generaban de estar delante de Jobs respondiendo a preguntas.