¿Qué pasa si un prestador de tu prepaga te quiere cobrar un plus? Al respecto, desde Derecho en Zapatillas aclaran que un prestador puede ser un médico, un lugar donde se hace un estudio, una clínica, un hospital privado. Puntualmente, los prestadores que están en la cartilla de la prepaga al momento de la contracción o ingreso.

Esto no es legal, por lo menos así está previsto por las normativas de la ley de prepagas, y el organismo de control que es la Superintendencia de Servicios de Salud.

La Superintendencia funcionará como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, con personalidad jurídica y con un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Tenemos que contar con el contrato de afiliación a la prepaga (si no te lo dieron, pedir una copia, es tu derecho). En el mismo figuran las obligaciones de la empresa, si están permitidos aumentos, en qué momentos y cómo se deben realizar. El deber de información es clave en estos contratos, que se encuentran bajo la órbita de la Ley de Defensa del consumidor.

La información debe ser siempre gratuita, debe ser entregada en el soporte que el proveedor elija, salvo que prefieras el soporte físico, es decir, papel. Si no está determinado el modo en que se dará la información, deberá darse en soporte electrónico.

En caso de cobros indebidos, la vía idónea de resolución del conflicto es hacer la denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud que tiene prevista la forma online, a la que podrás acceder desde el siguiente link https://www.argentina.gob.ar/servicio/reclamar-por-problematicas-de-cobertura-prestacional

Si la atención es urgente y no podés esperar a la resolución de tu reclamo, teniendo que pagar el plus que te piden, la prepaga te debe devolver ese dinero como reintegro, pues el conflicto seguramente es entre el prestador y la empresa de salud que lo contrata y no debe afectar a quien contrata el servicio prepago.