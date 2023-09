Del cepo al dólar al Bitcoin: todas las restricciones que tendrán quienes pidan créditos de ANSES

Como un nuevo beneficio para monotributistas y jubilados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva línea de créditos que estara disponible desde este lunes 18 de septiembre. Sin embargo, quienes lo soliciten quedarán automáticamente restringidos para la compra de dólar ahorro.

Es que el Banco Central (BCRA) prohibirá la compra de dólares en blanco a los trabajadores formales, jubilados y pensionados que accedan al préstamo de hasta 400.000 pesos, financiado por el fondo del organismo de Fernando Raverta.

¿Qué operaciones quedan prohibidas para quienes piden préstamos de ANSES

Según información provista por Franciso Molina Portela, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, los empleados en blanco y jubilados que hayan recibido el beneficio no podrán realizar las siguientes oepraciones financieras hasta que paguen la deuda:

Compra de dólares solidarios a través de homebanking

Compa de dólar MEP con un broker del mercado de capitales.

con un broker del mercado de capitales. Compra de CEDEARS en la Bolsa.

Compraventa de Bitcoin y otras criptomonedas.

Operaciones con bonos de contado con liquidación

Nuevo cepo al dólar: de qué se trata la medida del BCRA

A través de la Comunicación "A" 7840 de fecha 12 de septiembre de 2023, el Banco Central dispone nuevas restricciones de acceso al mercado libre de cambios ("MLC") a ciertas personas humanas.

Específicamente, la normativa contempla a las siguientes personas humanas:

Jubilados beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino. Trabajadores aportantes al SIPA que reciban el financiamiento previsto en el Decreto 463/23.

Massa anunció que a partir del próximo lunes se podrá acceder a esta línea de créditos.

Estas personas no podrán acceder al MLC para realizar compras de moneda extranjera para la formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y por operaciones con derivados, hasta tanto cancelen la deuda, precisó un informe de MBP Abogados.

Nuevo crédito de $400.000: requisitos para acceder

Para acceder a estos préstamos, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos, que incluyen estar en una relación laboral de dependencia, no estar sujetos al Impuesto a las Ganancias, ser residentes permanentes en el país y tener al menos seis meses de antigüedad continua con el mismo empleador.

También deben asegurarse de no alcanzar la edad de jubilación antes de finalizar el pago del crédito, no tener otra línea de crédito vigente con la Anses y no estar clasificados como "situación 2" en el registro de deudores del Banco Central (BCRA).

Los solicitantes no podrán acceder al mercado de cambios para comprar divisas hasta que hayan cancelado completamente el crédito, y esto será complementado por regulaciones adicionales emitidas por el Banco Central.

Los préstamos se acreditarán en la tarjeta de crédito del trabajador, en la misma cuenta donde recibe su salario. Los tres meses de gracia se calcularán en función del día de cobro de la remuneración del trabajador, y en caso de cambiar de cuenta bancaria, se deberán proporcionar los datos de la nueva cuenta a la Anses para los débitos de las cuotas pendientes.