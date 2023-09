El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que la inflación anual probablemente llegue a los tres dígitos.

"La inflación va a depender mucho de octubre, noviembre y diciembre, con el tipo de cambio fijo que establecimos a partir de la devaluación que le impuso el FMI a la Argentina, podamos tener garantía de reducción, que es a lo que aspiramos", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

"Anualizada, el impacto de la devaluación, nos va a llevar a que tengamos un resultado anual probablemente a los tres dígitos", indicó Massa en LN+. Posteriormente, recalcó que "no hay riesgo de hiperinflación".

En ese sentido, señaló la dificultad que afronta la Argentina por la deuda con el Fondo: "Argentina es un país soberano que tiene un síndico de la convocatoria de acreedores que generó Macri y que de alguna manera nos obliga a negociar todo el tiempo con el sindicato cuáles son las medidas que tenemos que tomar".

"Tenemos que tomar el tema deuda como de política de estado, que tenemos que hacerlo en un marco de acuerdo de todas las fuerzas políticas", agregó y apuntó :"Tenemos que pagarle al fondo para sacarlo de la Argentina".

Y expandió: "Mientras el fondo esté metiendo su nariz en las cuentas de la Argentina, lo que va a terminar pasando es que va a ir imponiendo cosas que tengan que ver con su necesidad de cobrar la plata que le prestó a Macri, que con las posibilidades de desarrollo de la Argentina".

A su vez, Massa se refirió a que la inflación estimada en el presupuesto para este año era del 60%, pero que la sequía le "quitó a la Argentina US$21 mil millones" cuando estaba previsto que fueran US$6 mil millones. "El resto de los objetivos que nos propusimos en economía lo logramos", aseguró.

Massa dijo que la inflación anual "probablemente" llegue a los tres dígitos

"El Gobierno hizo un montón de cosas mal. Que el presidente de la Cámara de Diputados y uno de los fundadores de la coalición tenga que hacerse cargo de un Ministerio de Economía ampliado es consecuencia de errores. La diferencia es que mientras muchos metian la cabeza abajo de la cama, yo me hice cargo", dijo.

Qué equipo armaría Massa en un eventual gobierno

Consultado sobre qué ministros designaría de los que actualmente integran la administración de Alberto Fernández, señaló: "No me gustaría repartir cargos como si fueran caramelos antes de una elección. Uno tiene que armar el equipo a conciencia, pero por lo menos la mitad de los ministros de hoy no serían ministros conmigo".

"Armaría equipos de manera distinta, diseñaría los ministerios de manera distinta", argumentó, mientras que adelantó que "el ministro de Economía está decidido", aunque todavía no lo va a decir, pero sí luego "para que entiendan qué Argentina quiero".

Te puede interesar Créditos de hasta $4.000.000 para monotributistas a tasa subsidiada: cómo y dónde acceder

"Me imagino con ministros radicales en un gobierno mío y no hay que sorprenderse. Va a haber peronistas del PRO en mi gobierno", aseguró y recalcó que va a trabajar para "ganar en primera vuelta".