Cuidado con el dólar blue: qué sanción puede tener quien encuentren operando en el mercado ilegal

En un viernes en el que el dólar blue cerró con una suba de treinta y siete pesos, es decir a $880 en las cuevas del microcentro porteño, se anotó un nuevo máximo histórico. Uno de los motivos que impulsan el encarecimiento de ese tipo de cambio es la demanda, es decir, el hecho de que la gente lo compra, pero lo cierto es que se trata de un mercado ilegal. ¿Eso implica que puede haber sanciones por operar en esa plaza? Si, exactamente, y las sanciones pueden ser graves.

La compra y venta de dólar blue está penada por la Ley Penal Cambiaria y la autoridad de aplicación es el Banco Central de la República Argentina (BCRA), según expertos. Eso implica que la gente va a comprar dólar blue alegremente, pero ignora todos los riesgos penales que eso implica.

Por eso, si bien vemos muchos "arbolitos" por la calle, no se los ve intercambiando dinero con la gente, porque eso se hace en las cuevas, como se llama a los lugares en los que se realizan operaciones de cambio de manera ilegal, que están ocultas. De hecho, en algunas ocasiones, se planteó incluso el debate de si el valor de este tipo de cambio debía difundirse o no.

Quien compra dólar blue está cometiendo un delito penal.

¿Por qué es ilegal? Porque quien compra o vende dólares blue lo está haciendo por afuera de una institución autorizada (como son los bancos o las casas de cambio) y, por ende, comete un delito cambiario por no saber en qué invertir.

Lo que desconocen los ahorristas cuando van a una cueva es que están violando la Ley 19.359, que en su artículo 1° establece que será reprimida por la Justicia toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones, toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio y todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

Y en el articulo 2° establece los castigos a dichas faltas, que van desde con multas por hasta diez veces el monto de la operación en infracción, la primera vez que se cometan, y prisión de uno a cuatro años en el caso de primera reincidencia y de uno a ocho años por la segunda.

Quién investiga e inicia el sumario es el BCRA pero la sentencia luego es dictada por un juez penal económico. Por lo tanto, si bien las personas por ahí piensan que es una causa administrativa, en realidad es un régimen penal.

Así, el BCRA está a cargo de realizar la recolección de pruebas y luego remite todo a un juez para que emita una sentencia en el marco de una causa penal por falsas declaraciones en operaciones de cambio, ya que la persona que compró esos dólares no tiene autorización para hacerlo. En consecuencia, termina siendo una infracción al régimen penal cambiario y los antecedentes y la causa son penales.

La cueva que vende dólar blue también comete un delito.

Dólar blue: ¿hay condenas por comprarlo?

El problema es que la gente no se da cuenta del riesgo que corre porque no conoce casos de aplicación de la ley que los pongan en alerta. Lo cierto es que no hay antecedentes de sentencias condenatorias para aquellos que solo compran en el mercado paralelo. En cambio, sí hay causas en las que se castiga a quien se dedica a vender, o sea a una cueva, según expertos en la materia.

Sucede que el Régimen Penal Cambiario no solo sanciona a las personas que cometen una infracción de comprar dólar blue, sino también a la empresa que intermedia la operación.

Y, muchas veces, a efectos de frenar escaladas de precios del dólar paralelo lo que se hizo fue realizar allanamientos en cuevas, sobre todo, para generar impacto en la opinión pública y, aunque hay casos de condenas a financieras y cuevas que compraban y vendían dólares, no hay ni un solo caso que condene al ciudadano que compre dólares en las cuevas.