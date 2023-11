Reservas brutas del BCRA tocan nivel más bajo en 17 años y hay temor por el flujo de dólares en 2024

El Banco Central alargó la racha compradora en el mercado cambiario oficial a 13 ruedas seguidas en un escenario de mayor oferta de divisas proveniente del dólar para exportaciones y una demanda acotada por endurecimiento a los pagos de importaciones.

La entidad monetaria registró un resultado positivo de u$s 34 millones, con lo cual desaceleró levemente el ritmo comprador en relación a los 37 millones de la víspera.

Sin embargo, el panorama en materia de ingreso de divisas luce complejo hacia adelante dado que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó la proyección de producción de trigo de la actual campaña, el canal del cual proviene el mayor flujo de dólares a partir de diciembre. La entidad recortó la estimación de la cosecha de trigo en 800.000 toneladas, al reducirla de 14,3 a 13,5 millones de toneladas, por la falta de lluvias registrada en los meses previos y por las heladas tardías.

De concretarse esa previsión, sería la segunda peor cosecha de los últimos ocho años, y estaría levemente por encima de la campaña anterior, cuando se cosecharon 11,8 millones de toneladas. No es una buena noticia en un contexto donde las reservas netas se hundieron a un mínimo histórico al alcanzar un monto negativo de casi u$s11.000 millones luego del pago de intereses al FMI esta semana.

Con el saldo favorable de hoy, la entidad monetaria hilvanó una racha compradora de trece ruedas seguidas en las que sumó compras netas por u$s750 millones. El BCRA retornó al terreno comprador tras el resultado electoral en primera vuelta y la puesta en marcha del tipo de cambio diferencial para las exportaciones que permite liquidar el 70% al dólar oficial y 30 % al valor del dólar Contado con Liquidación (CCL).

De esta manera, el BCRA acumula en esta semana un saldo neto comprador de u$s 72 millones, y totaliza en lo que va de noviembre un resultado positivo de u$s 134 millones, aunque el rojo en el año es cercano a u$s 1.846 millones.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s285,6 millones. Y adjudicó la racha positiva a que "las restricciones para acceder a la compra de divisas destinadas a cumplir con pagos de importaciones y demás obligaciones con el exterior se mantienen acentuadas, salvo para determinados insumos críticos, generando las condiciones que le permiten al Central proseguir con su secuencia de compras diarias".

En sintonía, Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de cambios, comentó que en el mercado "continúa todo muy trabado" y prevé que "hasta que no aparezcan más dólares seguirá de esta manera sin autorizaciones y con muy pocos productos habilitados a transferir".

Tras el pago de intereses el lunes por u$s850 millones al FMI, se acentuó el deterioro del stock de las reservas brutas que el miércoles se ubican en u$s20.935 millones, el peor nivel desde marzo de 2006, y en el año caen u$s23.653 millones.

En este contexto, el ajuste a la baja de la proyección de la cosecha de trigo suma preocupación que provee el principal flujo de divisas a partir de diciembre, suma preocupación. Al respecto, la administradora de fondos Aurum Valores destacó "a pesar de las lluvias de "el niño", gran parte de la región pampeana parece no haber podido recuperar el rinde luego de la consistente sequía".

"Aunque la incertidumbre es grande dada la recuperación hídrica de algunas zonas, esta estimación empeora el panorama venidero al ubicar la campaña en una de la peores de la última década", resaltó.

En ese marco, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores dijo que la producción de trigo será ligeramente "mejor que en 2023 cuando fue muy mala la cosecha". Pero enfatizó que la liquidación "de todos modos siempre está supeditada a un sinceramente cambiario". "Hay que tener en cuenta que el dólar de $60 cuando asumió Alberto Fernández que decía que era un valor adecuado, equivaldrá en diciembre a un dólar de $700 pesos por lo que el atraso cambiario que hay para que los exportadores tengan incentivos no se soluciona con la fórmula 70/30" del dólar para exportaciones.

A su vez, los analistas de PPI plantearon que "reanudar un crawling peg al 29% mensual como sugirió Massa en televisión, llevaría que la liquidación de las exportaciones se paralice, ya que la tasa en pesos es de 10/11% mensual".

"Es decir, a los exportadores les convendría financiarse en pesos antes que liquidar (es como hacer "carry" con los exportables), por lo que necesariamente debería alinearse las tasas en pesos al nuevo ritmo de devaluación para no que no se trabe la liquidación"