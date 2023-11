Por detrás del dólar blue, también sube el dólar futuro: qué precio pactan inversores para el mes de diciembre

Tras varios días de calma y faltando solo seis ruedas para el balotaje, el dólar blue se recalentó este jueves y pegó un salto de $60 al cerrar en $950, la mayor suba diaria desde la jornada post elecciones de primera vuelta, y el valor más alto desde el 30 de octubre, aunque aún lejos de su récord nominal de $1.100. En el mercado vinculan la abrupta escalada a "que hoy aparecieron un par de manos grandes a comprar montos importantes".

A su vez, las divisas financieras, Contado con Liquidación (CCL) y MEP también exhibieron una tendencia alcista aunque no al mismo ritmo. El CCL, el que se usa para girar divisas al exterior que el miércoles se había desplomado tocando un valor mínimo desde fin de septiembre de $823,27, finalizar en $871,56 lo que implica una suba de 5,9%, mientras que el MEP termino en $ 863,30, con un alza de 2,7%.

Los analistas preveían que "le quedaba poco" a la tendencia bajista que venía mostrando el dólar blue que esta semana había perforado el umbral de $900 y en la víspera había cerrado en $890, aunque admiten que el la magnitud del salto de hoy "fue sorpresiva".

En ese sentido, algunos analistas creen tal vez se trata de un rebote momentáneo impulsado por las compras puntuales evidenciadas el jueves y que pueda corregir un poco hacia abajo, mientras que otros especulan que puede ser el inicio de un precoz de cobertura electoral similar al que se evidenció previo a las elecciones generales.

De hecho, los analistas remarcan que la búsqueda por cobertura esta semana se notó en el mercado de futuros, donde la cotización del dólar oficial para diciembre este jueves cerró en $691, con un repunte de 10% en las últimas jornadas, luego de la fuerte caída que había registrado post elecciones, lo que evidencia las expectativas de un salto devaluatorio en un nuevo gobierno.

Al respecto, los analistas de Invertir en Bolsa (IEB) señalaron que "el mercado continúa asignando una alta probabilidad a un salto discreto del tipo de cambio que se refleja en los contratos de dólar futuro, los cuales extienden el rally esta semana: el futuro de diciembre pricea una devaluación directa de 97%".

El dólar blue tuvo un salto el jueves de $60 al cerrar en $950

Andrés Reschini, analista de F2 soluciones financieras evaluó sobre la dinámica del mercado de futuros que "ya es demasiado evidente que el esquema cambiario requiere modificaciones, ni con el dólar diferencial se logra acumular reservas y el tiempo se va agotando".

Dólar blue: ¿cuáles son las causas del salto?

El analista financiero Christian Buteler adjudicó el salto a que "hoy aparecieron un par de manos grandes a comprar y eso lo hizo volar, fueron operaciones puntuales". Y sostuvo que que fueron "compras importantes pero genuinas, un par de operaciones que quisieron pasarse a dólares con una cifra significante y eso tiró arriba la cotización pero no para desestabilizar políticamente".

Buteler explicó que como el blue "es un mercado chico, poco transparente, lo moves con menos dinero". Y explicó que "si hubieran sido varias operaciones de ahorristas minoristas por una mayor demada esos son movimientos paulatinos de suba, pero acá se movió rápido de un momento a otro, bien consistente con compras grandes".

Por su parte, Gustavo Quintana,. operador de Pr Cambios, dijo "el blue se había operado muy poco los últimos días, y había más oferta que demanda" lo que hizo bajar al dólar informal por "efecto de necesidad de pesos de principios de mes para aquellos que necesitaron atender necesidades inmediatas, por lo que ahora el mercado vuelve a niveles de incertidumbre electoral"

"Hoy hubo una recuperación de la demanda muy ligada a la etapa final del balotaje que tendremos la semana que viene. Es claramente el inicio de un proceso de cobertura similar al previo de las elecciones generales. Es un mercado reducido, en el que cualquier cambio de tendencia impacta en la cotización", alegó.

Asimismo, el economista Federico Glustein planteó que un escenario de reservas netas negativas en casi u$s11.000 millones también presiona al alza a la divisa informal.

El stock de reservas netas negativas en u$s11.000 millones tambien presiona al alza a los dólares paralelos

"Vemos a un gobierno que cada vez denota más su falta de dólares, los sectores productivos como la industria y la construcción están en caída, se nota la escasez de divisas y obviamente las pocas que hay se empiezan a vender a un valor mayor", esgrimió. El economista afirmó que también inciden "mucho los operativos de control de de la AFIP que en parte tienden a limitar la oferta".

Dólar blue: efecto encuestas

Un informe de Facimex Valores precisó que " 6 de 7 encuestadoras anticipan un empate técnico (diferencia dentro del margen de error), de las cuales 4 posicionan primero a Javier Milei y 2 posicionan primero a Sergio Massa; mientras que solo 1 posiciona primero a Sergio Massa con una diferencia considerable".

Asimismo, el informe de IEB enfatizó que "el consenso es que la elección sigue muy reñida, con las encuestas que se difundieron mostrando alguna ventaja para Milei de La Libertad Avanza, aunque en ninguna de ellas logra superar el 52,5% proyectando indecisos""

En ese sentido, Glustein también relacionó la escalada del blue a que "falta una semana para las elecciones y eso motiva a los agentes a buscar cobertura". Y acotó que "no se esperaba un salto tan arriba del blue, pero creo que tiene que ver con que vemos cierta paridad que muestran las encuestas, donde no hay un ganador claro, y por las dudas tratan de refugiarse en dólares".

A su vez, Reschini, subrayó que "desde la semana pasada se nota un incremento en los saldos de cuentas a la vista que es mucho mayor al crecimiento de los plazos fijos desde la primera vuelta, de modo que el mercado prefiere tener los pesos a mano por las dudas aunque resigne la tasa", Y recalcó que "circulan encuestas que dan ventaja a Javier Milei y además él y su equipo salieron a ratificar la propuesta de dolarización y eliminación del Banco Central, y todo esto en un contexto en el que los pesos aguardan señales puede presionar a los dólares ante la cercanía al balotaje".

Algunas encuestas muestran un crecimiento de Milei y eso reactiva la demanda de dólares, según analistas

Dólar blue: ¿seguirá subiendo?

Buteler juzgó que "la suba de hoy del blue fue demasiado para un solo día, hay que ver si se mantiene, porque los dólares financieros no subieron en la misma magnitud". Y consideró que "mientras no vea un CCL o MEP acompañando, el alza del blue creo que puede ser momentánea, por las compras grandes puntuales que hubo".

"Si los dólares financieros siguen relativamente calmos no veo que se pueda sostener un blue de $950 y un MEP $100 por abajo. La brecha normal entre blue y mep es más pequeña, puede ser más grande unos días, pero después tienden a converger, como sucedió recientemente", fundamentó. Sin embargo, el experto advirtió que este salto abrupto del blue puede causar que la gente que aún no había comprado porque estaba esperando si el dólar informal bajaba algo más ahora se apure y eso consolide la tendencia alcista.

"A veces este movimiento brusco puede despertar que otros que tenían pensado comprar pero como bajaba no lo hacían a la espera de ver seguía cayendo y lo conseguían más barato, al ver ahora que pega semejante salto puede gatillar más compras, que se apresuren porque ven que se movió mucho y no quiere que les pase lo que ocurrió previo a las elecciones", razonó.

Buteler dijo que "no veo que haya empezado un fuerte movimiento dolarizador como vimos previamente a las PASO y a la primera vuelta porque todavía los dólares financieros no acompañan". Pero admitió que "faltan seis jornadas para el balotaje, cualquier cosa puede pasar, esta suba de hoy puede gatillarte mayor demanda en los próximos días, es muy difícil pronosticar un valor".

Y es que aseguró que el rumbo de los dólares alternativos en el tramo final hacia el balotaje dependerá del factor político, es decir de las declaraciones de los candidatos, lo que reflejan las encuestas, y "en las definiciones que pueda haber el próximo domingo en el debate".

Glustein dijo que "no creo que se mantenga esta suba del blue". Y prevé mayor volatilidad "No hay un valor previsible, va a fluctuar, no hay anclas pero tampoco veo una suba fuerte" evaluó el economista que no cree que el blue llegue a tocar los u$s1.000 previo al balotaje.

Por su parte, Quintana también manifestó que "es difícil hacer pronósticos, pero me da la sensación que para abajo mucho no va a ir".