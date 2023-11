Lo que viene para dólar, inflación y plazo fijo tras el balotaje: los escenarios que anticipan expertos

Dólar, plazo fijo e inflación ya forman parte del día a día de los argentinos. Teniendo en cuenta que la inflación del 8,3% y la acumulada ya alcanza el 120%, los argentinos suelen buscar refugio en la divisa estadounidense, que ya lleva un aumento del 182,84% de aumento con respecto al 16 de noviembre del año pasado, mientras que otros apuesta al plazo fijo, el cual otorga un rendimiento nominal anual del 133%.

En este sentido, la expectativa sobre quién ganará las elecciones el domingo y su repercusión en los mercados, iProfesional entrevistó a especialistas para conocer qué podría suceder el lunes post balotaje.

¿Qué sucederá con el dólar post balotaje?

Omar de Lucca, analista y asesor financiero, explica a iProfesional que ante una eventual victoria de Sergio Massa, es posible que no haya un salto "brusco" en el dólar oficial y se aplique una estrategia crawling peg al ritmo de la inflación.

En cuanto al blue, el especialista señala que espera un mercado sin sobresaltos dado a la "sentencia de muerte" de la dolarización. "En el caso del dólar MEP va a seguir intervenido y con Massa como presidente seguramente se restructure todo de acuerdo con el FMI, además de buscar préstamos puente con otros organismos multilaterales de crédito para llegar a abril 2024 con la cosecha gruesa de girasol y soja", argumenta.

"Además, a medida que transcurran los meses, es muy probable que cambie el mix del dólar exportador, fomentando más liquidaciones al dólar financiero", añade.

Sin embargo, Fernando Villar, asesor financiero independiente, no cree que el dólar se mantenga estable post balotaje, independientemente de quien gane. "En el caso del dólar oficial, el valor de 350 junto al crawling peg anunciado por el gobierno es un valor al cual no accede nadie, porque no acceden las empresas exportadoras ni las empresas importadoras, ya que unas tienen impuestos y otras acceden a un mix entre este valor y el CCL", argumenta el especialista.

Para Villar, es muy poco probable que el dólar se mantenga estable post balotaje.

En esta línea, el experto señala que es probable que, luego de las elecciones, independientemente de quien gane, el dólar termine cambiando de una u otra forma, ya sea aumentando el nivel de devaluación o dando directamente un salto para luego sacar los impuestos.

"Con respecto al dólar blue y el MEP es importante señalar que, si bien van un poco de la mano, el bolsa está artificialmente frenado, ya sea por diferentes regulaciones que tenemos, la cantidad de personas 'bloqueadas' para operar e incluso el BCRA que suele operar en el mercado para mantenerlo dentro de cierta 'línea' y que no haya demasiado movimiento", asegura.

Con respecto al eventual triunfo de Massa, el experto augura el mantenimiento de medidas restrictivas, además de una gran demanda de dolarización de carteras. No obstante, el especialista señala que si hubo una "sobredolarización", puede que haya alguna baja dependiendo de las expectativas de las personas.

En cuanto a un eventual triunfo de Milei, el licenciado cree que será muy difícil de mantener los valores actuales del dólar, ya que puede haber una demanda muy "importante" producto de la promesa de dolarización y la incertidumbre de a qué valor se haría.

"En el caso del blue, el mercado más libre, en el que básicamente se rige por la oferta y demanda no solo del mercado informal, sino también del formal, ya que muchas personas no pueden operar MEP ni oficial, por lo que terminan recurriendo a este tipo de cambio", recuerda.

En ese marco, habrá un aumento de la demanda ya que casi todas las personas buscaran dolarizar sus ahorros. En cambio, De Lucca augura que un triunfo de Milei llevaría a una unificación cambiaria, un salto brusco del dólar oficial y una baja del blue por la liberación de los mercados. Asimismo, es probable que se deje de intervenir el MEP, por lo que se tendería a un tipo de cambio "de equilibrio".

Para Omar De Lucca, si gana Milei el dólar no tendría techo.

"De igual forma, con el paso de los meses, el dólar blue no tendría techo, ya que lo mejor para dolarizar es que este se encuentre los más alto posible", proyecta.

¿Qué sucederá con los depósitos a plazo fijo post balotaje?

Villar señala que, con respecto a los depósitos a plazo fijo, existe una base muy grande en la que será difícil hacer un cambio, además de que muchas personas no conocen otro lugar en el que invertir con lo que es poco probable que haya un cambio de tendencia, siendo lo más probable que sigan renovándose.

"Lo que es probable, y es una tendencia que se viene dándose varios meses, es que mucha gente, ante una victoria principalmente de Milei, quiera retirar los depósitos a plazo fijo para dolarizarse lo antes posible, ante la duda de qué tipo de cambio podrían dolarizarlo, o de qué manera se podría realizar la dolarización", advierte.

"Eso pone en riesgo todo lo que es deuda en pesos o instrumentos que te den tasa en peso, con lo cual es posible que haya un incremento en la no renovación y en la dolarización de esos instrumentos", añade.

De Lucca, en cambio, sostiene que si gana Massa no habría grandes cambios, ya que el peso mantendría "cierto valor". En este sentido el experto aclara que, si bien puede ser poco o mucho, el peso seguiría "teniendo sentido", ya que se estaría eliminando la posibilidad del BCRA, evitando corridas bancarias.

Además, señala que es posible que el BCRA pase a ser manejado por la oposición para controlar la emisión monetaria, mientras que si triunfa el liberal libertario habrá una corrida bancaria de pesos, salida masiva de depósitos a plazo fijo e incluso la posibilidad de un corralito como sucedió en el 2001, tanto en pesos como en dólares.

Según De Lucca, existe la posibilidad de una vuelta del corralito.

¿Cuáles son las expectativas de la inflación post balotaje?

Para De Lucca, cualquier candidato que gane implicará tener alta inflación por la estacionalidad de verano (mayor consumo) y recién podría estabilizarse en abril del año próximo. "Si gana Milei y libera el dólar oficial, como mencionamos previamente, podríamos pasar de un 10% mensual de inflación a un 20%. Con Massa victorioso seguirían las anclas inflacionarias, dado que el intervencionismo estatal continuaría para amortiguar la suba de precios. Es decir, los subsidios seguirían siendo un ancla inflacionaria", declara.

"En otras palabras, con Milei habría una hiperinflación a la vuelta de la estuina, dado que una devaluación brusca del oficial se traslada automáticamente a precios debido a los insumos importados", añade.

En cambio, Villar explica a este medio que la inflación de noviembre ya está aproximadamente definida y es poco probable que cambie demasiado, salvo que haya una sorpresa demasiado grande en las elecciones o que no haya un resultado claro.

Para VIllar, no habrá cambios significativos en los niveles de precio, al menos en el corto plazo

"Por ejemplo, si hay una diferencia muy pequeña en la que no hay un candidato definido hasta que termine el recuento final, eso generaría mucha incertidumbre y podría movilizar los precios de este mes. Sin embargo, en diciembre ya es un caso totalmente distinto, ya que tenemos la inercia inflacionaria actual y no hay ningún motivo por el cual podría bajar", detalla.

"En este momento, ninguno de los dos candidatos tiene un plan claro para bajar la inflación a corto plazo, ya que Massa solo expresa 'deseos', pero no hay ningún plan en concreto y, en el caso de Milei su plan es la dolarización, pero el mismo aclaró que le llevaría al menos dos años, por lo cual para noviembre y diciembre veo una inflación alta o muy alta como la que estamos teniendo, sin demasiados cambios en el corto plazo", añade y concluye.