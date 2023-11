¿Cómo calculo el dólar tarjeta?

Con la llegada del mes de diciembre suelen surgir distintas dudas, entre ellas, cómo se calcula el dólar tarjeta para aquellas personas que piensan viajar al exterior y realizar gastos en moneda extranjera. Desde iProfesional te contamos el tipo de cambio vigente con la reciente suba del gobierno y qué alternativas hay.

¿Cómo cálculo el dólar tarjeta hoy?

El "dólar tarjeta" es el tipo de cambio que se toma a la hora de realizar consumos con la tarjeta de crédito en dólares y en otras monedas extranjeras. En estos últimos casos, el banco suele transformar la divisa extranjera a la divisa norteamericana.

El valor del dólar tarjeta se compone de la siguiente forma:

Dólar oficial: se debe tomar en cuenta el valor del "dólar oficial", tipo de cambio vendedor, del banco con el que operamos

Impuesto PAIS: al valor del dólar oficial se le debe adicionar el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria. Este corresponde al 30% del valor oficial del banco con el que operemos

Anticipo del Impuesto a las Ganancias: luego, se debe sumar la percepción del Impuesto a las Ganancias que es del 100%

Anticipo del Impuesto a los Bienes Personales: se suma la percepción del Impuesto a los Bienes Personales del 25%

De esta forma, la carga impositiva para este tipo de cambio es una de las más altas, ubicándose en un 155%.

Los impuestos y percepciones por el dólar tarjeta ya superan el 150%

¿Cuánto es el dólar tarjeta más impuestos?

El dólar tarjeta, con el último aumento del gobierno, queda de la siguiente forma:

Dólar oficial: $369

Impuesto PAIS: $110,7

Anticipo del Impuesto a las Ganancias: $369

Anticipo del Impuesto a los Bienes Personales: $92,25

De esta forma, el dólar tarjeta aproximadamente se ubicaría en torno a $940,25. Sin embargo, es importante recordar que dichos anticipos pueden tomarse a cuenta para el pago de dichos tributos y, en el caso de no estar alcanzado, se puede tramitar su devolución en AFIP.

¿Cómo calcular el dólar turista?

Para calcular el tipo de cambio turista se debe tomar en cuenta el valor del dólar oficial del banco en el que operes, sumarle un 30% en concepto del Impuesto PAIS, 100% de anticipo al Impuesto a las Ganancias y 25% en Bienes Personales, arrojando un valor entre los $940 y $950 aproximadamente.

¿Qué alternativas hay para los pagos en dólares?

Dejando de lado el dólar blue, que es un tipo de cambio "ilegal", existen alternativas como el dólar MEP. El mismo consiste en la compra de activos que coticen tanto en pesos como en dólares, adquiriéndolos en la primera moneda y vendiéndolos en la segunda, obteniendo un tipo de cambio "implícito".

En este sentido, podrás utilizar los dólares pagando en efectivo o, por el contrario, dejarlos depositados en una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares e ir utilizando una tarjeta de débito para que los vayan debitando.

La compra de un activo en dólares y su venta en pesos arroja un tipo de cambio implícito

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, para comprar dólar MEP se deben cumplir con ciertos requisitos, por lo que para saber si no se está inhabilitado para adquirir este tipo de cambio se puede consultar con un bróker. Sin embargo, la forma más sencilla de saberlo es no estar incluido en alguno de los siguientes grupos:

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar

Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

Por otra parte, se encuentran las personas que cobraron el ATP durante la pandemia. Si bien desde el gobierno afirmaron que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguen advirtiendo que, si fuiste beneficiario del ATP no podés adquirir moneda extranjera, por lo que dicha situación es una incógnita.

Además, existen rumores de que las personas que hayan solicitado créditos subsidiados, como el ofrecido a monotributistas de $4.000.000 con una tasa de interés un 50% más económica que la comercial, no podrán comprar dólares, al menos hasta cancelarlo.

Sin embargo, el presidente electo Javier Milei sostuvo en reiteradas ocasiones que al momento de asumir buscará quitar restricciones, por lo que podría suceder que estos rumores finalmente no se terminen aplicando.