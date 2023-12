Milei pierde a uno de sus asesores clave: Carlos Rodríguez se aleja de La Libertad Avanza

Carlos Rodríguez, fundador y rector del CEMA, presentó este viernes su renuncia como asesor del presidente electo Javier Milei y de La Libertad Avanza, según lo anunció sorpresivamente a través de su cuenta en la red social X.

"Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona", remarcó el ex ministro de Economía durante el último tramo de la gestión de Carlos Menem.

Además, el economista aclaró que tenía "la decisión tomada hace tiempo" y que con el nombramiento del nuevo titular de la cartera de Hacienda, era "el momento justo" para dar un paso al costado.

Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza.Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan… — Carlos Rodriguez (@carod2015) November 24, 2023

Carlos Rodríguez, de "Chicago Boy" a hombre clave de Milei

Rodríguez es rector de la Universidad CEMA desde su creación en 1994 hasta el 2018. 24 años. Pero su carrera de Rodríguez se remonta mucho antes. En 1972 se convirtió en Profesor de Economía, en la University of Chicago. Los "Chicago Boys", como se llamó a los amigos del luego ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoy, fueron llegando a la Argentina para asesorar durante el final del gobierno peronista y luego con la dictadura militar.

Entre los Chicago Boys están Pedro Pou y Ricardo Zinn, quienes se conviertieron en funcionarios de Celestino Rodrigo. El ministro de Economía de Isabel Perón aplica un ajuste, con una devaluación que desata una fuerte inflación. El rechazo a homologar los aumentos salariales origina las huelgas de junio y julio de 1975 contra el gobierno peronista.

La época de "gloria" del CEMA fue en los 90. Justamente de la mano de Domingo Cavallo. Como cuentan en la página de la organización, "Roque Fernández fue director del Banco Central y luego su Presidente, y además también Ministro de Economía. Pedro Pou fue presidente del Banco Central en épocas difíciles y resolvió muy bien los problemas que se le presentaron. Se puede decir que el CEMA o UCEMA tuvo una época de mucho éxito en sus ideas económicas lo que va a volver a ocurrir en un futuro".

Carlos Rodríguez fue Secretario de Política Económica (1997-1998) y Jefe de Gabinete del mismo ministerio entre los años (1996-1998). Entre los artículos que él mismo destaca de su producción hay uno titulado: "El País necesita una Derecha fuerte", escrito en 2002, poco después del estallido que terminó con el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Allí planteaba que "la ideología de Derecha y la ética Capitalista deben tener una representación legitimada dentro del espectro político de la nueva Argentina. Más aún, aspiro a que todas las mayorías políticas acepten de buen grado las reglas básicas del capitalismo y de la economía de mercado y que se diferencien en temas tales como la progresividad de los impuestos, la composición del gasto social o el financiamiento de la educación superior".

"Los argentinos van a tener que sufrir para que aprendan"

Días atrás, el ahora ex jefe del equipo de asesores económicos de Javier Mile aseguró que "los argentinos van a tener que sufrir para que aprendan".

"Esa pobre gente es parte del sistema. ¿Cuándo hay una guerra quienes sufren? Los que van a pelear", manifestó el rector fundador de UCEMA.

Un " periodista" meritócrata que no refuta y un ser congelado enfrente . Por que hay que sufrir? Y lo dice con lenguaje bélico. Esto votaron? pic.twitter.com/8gofbIbRaZ — @LuisGrimaldi9 periodista/ Corresponsal ???????? (@luisgrimaldi9) November 23, 2023

Rodríguez afirmó que las medidas económicas que se tomen lamentablemente serán dolorosas para toda la sociedad, que es necesario "sufrir para que la gente aprenda". "Es lamentable, pero es así", aseguró.

En ese sentido, consultado por las palabras del presidente electo sobre "los meses duros" que vendrán debido a la inflación alta, el economista aseguró que "eso dependerá de lo que haga Milei", pero "no se qué cuál va a ser el plan" después del 10 de diciembre.

Por otro lado, hizo una distinción en La Nación+ de trabajadores entre "los vivos y los laburantes", asegurando que lamentablemente los primeros se borran y los segundos son los que tienen que soportar el peso de los que "hacen cosas de más".

Carlos Rodríguez: "Si veo dos hombres besándose me duele la barriga"

En otras de sus últimas polémicas, Rodríguez lanzó una polémica frase que ofendió a la comunidad LGTBQ+. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio admitió sentirse incómodo cuando ve a dos hombres besándose. "Yo sé que vos (Luis Novaresio) sos gay, me siento perfectamente cómodo al 100%, y si veo a dos mujeres besándose, me encanta, pero si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga", sostuvo.

"Carlos Rodríguez"Porque el asesor de Milei dijo que le "duele la barriga" cuando ve "dos hombres besándose"."Si veo dos hombres besándose me duele la barriga, pero si son dos mujeres me encanta".Además, dijo que su "problema" con los gays "es un tema de hormonas", aunque… pic.twitter.com/AvkzxMA3gm — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 23, 2023

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) argumentó que no es una cuestión discriminatoria, sino que es producto del funcionamiento hormonal. "No me gusta. Es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, algo hormonal", planteó.

Ante la justificación de Rodríguez, Novaresio replicó: "Yo tengo tanta testosterona como vos. A mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay, o no le dan un trabajo por ser gay".