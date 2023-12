"Planeros crónicos": Milei frente al desafío de reconvertir en serio los planes sociales en empleos

A Javier Milei se le acaba el tiempo… El que podría ser un título vinculado con un presidente en el último tramo de su mandato, en realidad describe la velocidad a la que se desarrollan los acontecimientos desde que la Argentina dijo que quería virar 180 grados y, si fuese posible, lo pretende hacer a la velocidad del rayo, porque existía una sensación de ciclo más que cumplido y asfixia en vastos sectores de la población… Como casi siempre ocurre en una elección democrática, la mayoría eligió el camino que quería seguir…

La diferencia es que esta vez no se inclinó por el candidato que parecía el más indicado, según los manuales de la ciencia política clásica. El "profesional", podría decirse. Esta vez los ciudadanos decidieron inclinarse por "el candidato menos pensado". El que se enloquecía y gritaba frente a las cámaras, fustigaba a "la casta política" y prometía un ajuste sin precedentes, que "va a doler"…

Algo pasó en la Argentina ese 19 de noviembre -sí, hace apenas poco más de una semana, aunque parezca más-, y ahora Milei deberá hacer frente a una expectativa mayúscula: lograr que en serio el ajuste lo paguen, primero que nada, los políticos profesionales que casi toda su vida vivieron del Estado, y los ñoquis y acomodados varios de los partidos políticos que pueblan puestos de todo tipo y color desde el propio regreso de la democracia. Esas "capas geológicas" que se van acumulando en las dependencias públicas y que a ningún político le parece conveniente borrar de un plumazo, por aquello de "hoy por mí, mañana por ti".

Ante semejante desafío, el manejo de los planes sociales, un territorio dominado por organizaciones paraestatales a las que los gobiernos decidieron darles el "manejo de la calle", a cambio de que los ayuden a mantener cierta "paz social", pasarán a ser cobrados en forma directa. Se terminarían las intermediaciones. Milei promete terminar con los "gerentes de la pobreza", que se hicieron millonarios y financian la política con las "comisiones por la causa" que le cobran a la gente que "no tiene donde caerse muerta" y de la cual se aprovechan a diario todos los partidos políticos y las organizaciones piqueteras. Milei prometió que barrerá con esos "intermediarios de la nada misma".

Javier Milei deberá decidir sobre los planes sociales Habrá que ver si puede. La gente le dio mandato para que lo haga. "Los planes sociales serán entregados directamente a los beneficiarios. Vamos a terminar con los intermediarios" , prometió Milei antes de partir a Nueva York, donde le espera otra pulseada brava, pero esta vez con los dueños del poder internacional y del dinero.

¿Cómo procederá Milei?

Fuentes de su círculo íntimo precisaron que se está armando un esquema por el cual todas las partidas presupuestarias pasan a "revisión permanente". "Si no hay plata para financiar, habrá que esperar". ¿Esto incluye los planes sociales? No, responden. El único Ministerio que tendrá abierta la puerta de la tesorería será Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, quien esta semana mantuvo una prolongada -y descarnada, dicen-, charla con Karina Milei. El objetivo es el de siempre: bajarles impuestos a las pymes que tomen a personas que cobran planes. No hay mucho misterio más…

Pero aclaran que la de Capital Humano será "la única billetera que quede abierta" y dijeron: "No sabemos cuánto durará la transición. El resto de los ministros tendrá que ponerse el overol y resistir las presiones por más presupuesto". Y agregaron: "La que manda es la caja (salvo para los planes sociales). Mientras no tengamos plata, se frenan las obras públicas" y otros gastos.

Milei va incluso más allá: "Vamos a cortar donde se pueda. Se terminó lo de ‘¿la mía está?´. El recorte alcanzará a todas las esferas del Estado. Si no lo hacemos, el tamaño de la crisis será homérico", alerta el libertario a quien lo desee escuchar.

Está decidido, además, que "todo lo que se pueda privatizar se privatizará". El libertario, que mantiene el apoyo de seis de cada diez, según los sondeos, dice que le encomendaron un trabajo y tiene que hacerlo. "Estamos frente a una situación extremadamente complicada. Argentina está al borde de la peor crisis de su historia", explica Milei. Para graficarlo, dice que el escenario actual "combina el Rodrigazo de los ’70, con la híperinflación alfonsinista e indicadores sociales que son mucho peores que los del 2001, con 50 por ciento de pobreza y seis de cada diez chicos también en esa condición".

Cuando se le piden más precisiones, no duda: "El ajuste habrá que hacerlo, la duda es si será desordenado, lo cual tendría consecuencias dantescas y luego tardaríamos muchos años en salir, o lo hacemos lo más ordenado posible". En éste último caso, proyecta que habrá seis meses más de "malaria", pero, a partir de allí, todo irá cuesta arriba. Habrá que ver si su pronóstico se cumple…

El presidente electo dijo que va a cortar dónde se pueda

¿En qué trabaja el equipo de funcionarios?

Por ahora, el equipo de funcionarios que trabaja en la esfera económica de La Libertad Avanza/Macrismo, traza un buen balance sobre la primera semana poselectoral: "Supimos transmitir que pretendemos poner la macroeconómica en orden. Habrá consecuencias negativas al principio, pero la recuperación luego será rápida", explican. Y subrayan el hecho de que baje el riesgo país, porque eso llevará a una caída en la tasa de interés. Además de encontrar una salida a las Leliqs, Milei considera clave reducir las tasas de interés.

Lo explica así: "Cuando baja el riesgo país, quiere decir que la tasa de interés está bajando, y todos los activos valen más. Ahora bajamos de niveles de 2.700 a 1.960. Son 800 puntos. Y encima las acciones subieron u n40% en dólares y en el de YPF, un 64%. Esto quiere decir que tiene sentido invertir. Y eso no es menor". Según el equipo de técnicos cercano al casi seguro ministro de Economía, Luis Caputo, cuanto más rápido baje la tasa, el impacto de la crisis sobre el nivel de actividad será menor, y también el sufrimiento de la gente será menor".

Aseguran que esta lectura favorable que hizo el mercado dará más impulso al proyecto mileísta, al que adhiera Mauricio Macri, aunque cada cual seguirá en su partido político. Al menos por ahora. "Esto nos da más fuerza para pelear a favor del equilibrio fiscal y respetar el derecho a la propiedad. El mercado leyó muy bien. Así, el ajuste será menos doloroso", dicen.

Dicen que a Milei se lo nota entusiasmado. Más enfocado y "menos gritón". Un ejemplo fue lo ocurrido durante la reunión virtual con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva. "Fijate que era una reunión protocolar. Pero se fue encaminando y hablaron una hora", explican. De qué se habló en ese encuentro: de la política fiscal, sobre todo, una cuestión central para un financista como el FMI. Milei dijo que fue una charla "interesante". Y reveló lo que intentará conseguir esta semana durante sus encuentros con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano y el FMI: "Buscamos un rollover que nos saque el pie de encima. Tener aire para que los próximos vencimientos se corran un poco más adelante", explica el libertario.

El nuevo gobierno le temería a las protestas

Temor por las protestas

La gran duda es qué ocurrirá cuando Milei asuma el 10 de diciembre, arranque con la temporada de poda y los sectores más movilizados del kirchnerismo y la izquierda -¿y de la UCR tal vez?-, inauguren la temporada de piquetes. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", responde Milei cuando se le pregunta qué hará frente a una protesta que, por ejemplo, corte la Avenida 9 de Julio durante días. "La protesta es algo consagrado en la Constitución. Pero no está violentar restringirle las libertades al resto de los argentinos". ¿Habrá represión cuando aparezcan cientos de madres con sus hijos encabezando los reclamos? Es una pregunta que se hacen hasta los libertarios. Y también Jorge Macri, que, para esa altura, ya será alcalde porteño.

Pablo de la Torre será el encargado de administrar las políticas sociales del gobierno mileísta. Se deberá definir qué hacer con 1.200.000 planes sociales. Secretario de Infancia de San Miguel y hermano del ex intendente del Municipio bonaerense y ministro de gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, Pablo ya mantuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en el piso 14 del viejo Ministerio de Obras Públicas de la Avenida 9 de Julio.

"Estamos buscando la solución que genere el menor daño posible, no somos un conjunto de sádicos", dispara Milei. Pero también deja una advertencia clara: "El ajuste puede ser hecho por las buenas o por las malas". Parece que se vienen tiempos de mucha tensión…