El dólar oficial de $820 es provisorio y tendrá un valor más elevado

El nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, confirmó que el valor del dólar oficial a $820 es provisorio hasta que pueda aplicarse una suba un mayor de la moneda extranjera, tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, que elevaron el precio de la divisa norteamericana.

Así se lo confesó a los banqueros que se reunieron este mediodía en las instalaciones de la casa matriz donde destacó: "Este no es un programa de estabilización, es el paso previo para ajustar precios relativos y limpiar distorsiones".

En ese encuentro, el presidente del Banco Central explicó que el ajuste del 2% mensual que tendrá el dólar oficial, tras el salto dispuesto ayer será "temporal" y breve. "En esta primera etapa, la política cambiaria será el ancla como herramienta complementaria del ancla fiscal, porque el ajuste del gasto que se decidió impactará en las cuentas con rezago", señaló.

"La idea de fijar el dólar a $800 más crawling del 2% fue para evitar que piensen que arrancamos con tipo de cambio fijo. Ese 2% sabemos que es bajo y se podrá ajustar en adelante", añadió el economista cercano a Luis Caputo.

Durante el encuentro, el presidente del Central admitió que la idea del nuevo equipo económico es alentar con incentivos de tasa una relocación de pases pasivos, es decir la deuda que vence al día, hacia las Letras de Liquidez (Leliqs) que emite el BCRA y un traspaso a deuda del Tesoro Nacional.

"Queremos estabilizar precios según liquidez e ir hacia endeudamiento de largo plazo con el Tesoro y no el BCRA: que lo que quede acá sea lo transaccional o de corto plazo, nomás", señalaron referentes de la entidad ante los líderes de la banca privada.

Entre los temas más urgentes, se encuentra la operatoria del mercado cambiario y el plan para resolver los pasivos remunerados del Banco Central. Están convocados los representantes de la banca nacional y extranjera, tanto pública como privada, así como también los referentes de las cámaras que los representan, ABA y ADEBA.

Bausili fue designado por un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial por el Gobierno de Javier Milei, en reemplazo de Miguel Ángel Pesce, quien acompañó la gestión del ministro Sergio Massa.

El funcionario, mantuvo hace unos días un encuentro con Pesce acompañado por otros 3 nuevos integrantes del Directorio. Se trata Vladimir Werning, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri y ex directivo del JP Morgan, quien será el vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien se estima que será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.

Mediante la designación, la nueva conducción ya puede dictar regulaciones incluso antes de convocar a la primera reunión de Directorio. Según la Carta Orgánica del BCRA, se requieren 5 integrantes para que el Directorio pueda sesionar, pero el Presidente junto a solamente 2 directores pueden dictar resoluciones en caso de emergencia.

Como primera medida, decidió dejar sin efecto desde la comunicación la Comunicación A 7915, emitida ayer que estableció un virtual feriado cambiario, con lo cual a partir de mañana quedará liberado el mercado para operar con normalidad, a la espera del paquete de anuncios del ministro de Economía Luis Caputo.

El Gobierno oficializó este martes a Santiago Bausili como nuevo presidente del BCRA en reemplazo de Pesce. Su nombramiento fue publicado mediante el decreto 19 en el Boletín Oficial y lo acompañarán como vicepresidente Vladimiro Werning, y como directores Alejandro Lew, Juan Curutchet, Agustín Pesce y Marcelo Griffi.

Todos los designados permanecerán en sus cargos hasta "completar un período de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2028″, indica el decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Bausili es un economista egresado en 1995 de la Universidad de San Andrés, es cercano a Luis Caputo, el ministro de Economía, y fue funcionario público durante la presidencia de Mauricio Macri. Trabajó para J.P. Morgan y allí llegó a ser vicepresidente y estuvo a cargo de los Mercados de Capitales y Marketing de Derivados en Argentina, Chile y Perú.

En 2007 fue designado como director del Deutsche Bank, a cargo del manejo de deudas de Argentina, Chile, Colombia y Perú, en donde mantuvo su posición hasta enero de 2016, cuando pasó a estar a cargo del control de deuda que abarca Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, además de la Banca de Inversión en Argentina.

Durante toda su etapa en el sector privado se especializó en el financiamiento de mercado de capitales y manejo de riesgos financieros. Bajo la presidencia de Macri, asumió en 2016 como subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y fue secretario de Finanzas cuando Caputo se hizo cargo de la cartera económica.

Junto al ministro de Economía mantiene una sociedad en la consultora Anker Latinoamérica desde octubre de 2020. También fue cofundador de la consultora Bunker y se desempeñó como miembro del Consejo Asesor en Invernea.