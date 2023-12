Se viene una suba de las de las tarifas de luz y gas: cómo se instrumentará la eliminación de subsidios

El presidente Javier Milei habló frente a sus seguidores en la explanada del Congreso de la Nación luego de asumir y afirmó que hoy se da "por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive".

"Hoy recibimos la herencia de insistir más de 100 años con ideas equivocadas. Déjenme ser muy claro con esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que vamos a recibir nosotros. No hay una solución alternativa al ajuste. Ese ajuste caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado", dijo el flamante mandatario.

"No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años", completó.

En este contexto, se espera que la energía sea uno de los aspectos claves en la agenda del jefe de Estado. Bajo un plan que propone privatizar las empresas estatales, entre las que se incluyen YPF, Milei buscará dejar librado al mercado varias de las tarifas que hoy se encuentran reguladas bajo el dominio estatal.

Algunos de los cambios no esperaron a la asunción oficial: este viernes 8, las principales estaciones de servicio sorprendieron con una suba de los combustibles en torno al 30%. La primera en aplicarla fue Shell, que remarcó el surtidor con un aumento en torno al 15%, luego hicieron lo mismo YPF y Axxion.

La medida buscaría equilibrar el valor que las estaciones reclaman desde hace tiempo para que el litro de las naftas se acerque al dólar, de cara al cambio de gobierno previsto tras el domingo.

Suba del dólar, una de las primeras medidas

Uno de los primeros anuncios esperados para tiene que ver con un salto del dólar. Según el último informe elaborado por Bull Market Brokers el primer salto cambiario para este lunes sería de entre 640 a 650 pesos, mientras que en febrero se daría otro "salto definitivo de convergencia" que podría rondar los 1000 pesos.

La medida tendrá un claro impacto en la inflación y en las tarifas de energía -que ya sufren un atraso acumulado- pero a la que también se le sumarán otros cambios ya anunciados por cercanos a Milei.

La nueva devaluación tendrá un claro impacto en la inflación y en las tarifas de energía

Cambios en la energía

Los primeros preceptos dentro de gobierno libertario para la energía serán tratarla de manera unificada. De esta forma, una de las aclaraciones hechas dentro del ámbito que manejará Eduardo López Chirillo, como secretario de Energía, fue la de respetar lo que ya está firmado, manteniendo la seguridad jurídica y sin afectar los derechos adquiridos. Bajo esta orden, continuarán todos los contratos del Plan Gas Ar que rigen desde 2024 hasta 2028.

Según la consultora en Energía, Aleph Energy, otra de las modificaciones será el rol del Estado en cuento al abastecimiento: "la obligación de ahora en más será la seguridad del abastecimiento, no el autoabastecimiento".

El segundo paso será la aplicación de precios libres para restablecer el funcionamiento de los mercados. Aquí recaerán las tarifas de naftas, luz y gas.

Naftas precios al export parity y sin regulación estatal

La decisión política de Milei no solo será quitar el freno a las refinadoras para aumentar los precios de los combustibles, sino que también dará lugar al export parity, es decir eliminará el actual "barril criollo". La brecha actual entre lo que se paga en el país contra el precio del barril internacional ronda el 40%.

Por otro lado, según consignan las principales comercializadoras de combustibles, el retraso de la tarifa actual rondaría el 35%. Esta cifra tiene en cuenta los valores de la inflación de los últimos meses frente al congelamiento de los valores que Sergio Massa había establecido hasta el 31 de octubre pasado, durante su gestión en el Ministerio de Economía. A esto se le suman los atrasos en los impuestos que forman parte de los combustibles líquidos, que también acumularían dos años de falta de actualización.

En este caso, las subas podrían ejecutarse "mediante una transición con medidas que estabilizan la macroeconomía o con un sendero de precios".

Uno de los interrogantes es cómo será la eliminación de los subsidios en las tarifas de luz y gas

Tarifas de luz y gas bajo otro esquema y con reducción de subsidios

La eliminación de los subsidios en las tarifas de luz y gas es uno de los grandes interrogantes a responder tras la asunción de Milei. Desde el círculo del libertario ya anticiparon que una de las primeras medidas será eliminar el esquema de segmentación que rige actualmente y que establece tres niveles de usuarios de acuerdo a los ingresos. El objetivo será reducir bruscamente el gasto en subsidios que el Estado destina actualmente a la energía.

Según consigna Aleph Energy, los precios irán en un sendero de transición que establecerá un incentivo al ahorro de la demanda para bajar el costo o precio de generación. Luego, las tarifas serán fijadas por órganos reguladores independientes que reflejen el costo del suministro, para finalmente migrar hacia un esquema de subsidio a la demanda a aquellas familias que lo requieran.

En el corto plazo, se podrían establecer tarifas transitorias para las distribuidoras con el fin de que generen nuevas inversiones.

El último reporte de tarifas y subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios elaborado por la UBA y el Conicet indica que "el virtual congelamiento desde mayo, en conjunto con la aceleración de la dinámica inflacionaria, implicó que se acumule atraso tarifario no solo por el concepto energía sino también por lo correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD) para el AMBA"

En este sentido, indica que las facturas eléctricas del AMBA presentaban a octubre un atraso tarifario del 67% para los sectores del Nivel 1, del 407% para los del Nivel 2 y del 299% para el nivel 3.