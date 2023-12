Qué opinan los empresarios sobre el "modelo Milei" para ajustar la economía

Si bien habrá que esperar hasta este martes 12 de diciembre para analizar las medidas que el gobierno de Javier Milei adoptará para iniciar el trabajo de sacar a la Argentina de la profunda crisis que atraviesa, los principales empresarios del país ya comenzaron a dar señales de apoyo a la nueva gestión.

Lo hacen a pesar de que habrá que esperar 24 horas más para que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, comparta sus primeros anuncios económicos, trazando los lineamientos del camino que marcará la administración libertaria. Así lo hizo saber esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su primera conferencia de prensa en la cual remarcó los tres "pilares" de la nueva gestión como son "el respeto por la ley, las libertades individuales y el respeto por la propiedad privada".

Del mismo modo, adelantó los problemas que se intentarán atacar con el paquete de medidas que el reemplazante de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda oficializará este martes, como respetar a "rajatabla" el equilibrio fiscal, adoptar decisiones con miras a impulsar el crecimiento de la economía; resolver problemas estructurales que sufre el Estado argentino en términos de política; terminar con la decadencia, con 45% de pobres, con una elevada inflación; abrir la Argentina al mundo; combatir el llamado "empleo militante", entre otras cosas.

Al respecto, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que, en su discurso del domingo pasado, el presidente Milei, realizó un diagnóstico "muy preciso de la realidad del país, la que le toca asumir al gobierno, y un compromiso muy marcado de poner énfasis en una estabilización económica a partir de eliminar el déficit fiscal y bajar el gasto público".

En diálogo con iProfesional, el también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), agregó que el Presidente dejó en claro que el esfuerzo mayor deberá cargarlo el Estado y reconoció el rol del sector privado.

"Estos anuncios, sumados a los que hizo la Canciller, Diana Mondino, de que volvemos a postularnos para entrar a la OCDE, es muy importante porque el organismo no solo marca los parámetros bajo los cuales se camina hacia el desarrollo y el crecimiento, sino también para regenerar confianza, que son pasos importantes a dar por la Argentina", añadió el dirigente empresario.

Del mismo modo, Javier Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), coincidió con las palabras de su colega y sostuvo que "lo que se viene quedó plasmado en el discurso presidencial, que fue muy claro y franco, dándole un papel central al sector privado en el futuro del país".

Por su parte, Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, pidió esperar a que se anuncien las medidas económicas para analizar más en profundidad el rumbo del nuevo gobierno. "Es fundamental que se comunique el sistema de prioridades que permita, más allá del desborde inflacionario, no derrumbar el nivel de actividad", aseguró el empresario.

En tanto, Marcos Galperin, creador y dueño de Mercado Libre, opinó sobre la nueva gestión a través de su cuenta en la red social "X", en la cual le deseó al Presidente "mucha suerte para esta transformación que necesita Argentina para volver al camino del trabajo, el progreso y la generación de valor que nos permitan salir de la decadencia y la pobreza en la que nos hundió el populismo. Ojalá su presidencia nos devuelva muchas décadas de capitalismo, democracia, libertad y crecimiento".

Natalio Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), por su parte, destacó los principios de libertad económica e iniciativa privada que vertió Milei, coincidió en el diagnóstico y el rumbo planteado, al tiempo que pidió tanto a la oposición como a la sociedad acompañar las próximas medidas. "Los principios de libertad económica e iniciativa privada son elementos indispensables para la sociedad libre y próspera a la que aspiramos, por eso coincidimos en el rol clave del sector privado, la promoción del comercio libre y los perjuicios de un Estado omnipresente", resaltó.

En ese sentido, calificó como "imperiosa", la necesidad de corregir los desequilibrios fiscales y monetarios; garantizar la seguridad, el orden y revertir el deterioro educativo; lograr un desarrollo de todas las regiones del país para lograr la recuperación del país. De todos modos, advirtió que se atravesará por un período "costoso" y señaló que el mejoramiento del país "demandará un tiempo considerable, pero el presente de la Argentina deja en claro que los supuestos atajos, más temprano que tarde, acaban en el fracaso".

"Lo hizo con mucha firmeza, destacando que no se moverá ni un ápice del camino y cambio que viene a hacer, hoja de ruta que comparto, al igual que la visión del Presidente y estamos expectantes al paquete de medidas", destacó Ginevra.

Planteos lógicos

Para Guillermo Gabella, vicepresidente de Boldt, el Presidente "dio un discurso claro y conciso sobre la herencia recibida. Es una herencia espantosa y Milei anunció claramente que hay un ajuste inexorable que hacer", agregó el ejecutivo del grupo, dueño del Casino del Tigre, entre otros activos. Desde el sector financiero, Miguel Arrigoni sostuvo que "nadie puede estar en desacuerdo con los objetivos que plantea Javier Milei, ya que sus planteos son totalmente lógicos y es lo que hay que hacer".

El titular de First Capital también comparte el diagnóstico de que un ajuste gradual se termina diluyendo en el tiempo, aunque al mismo tiempo discrepa en las medidas sobre las Leliqs, que es un problema a arreglar. "Yo lo pondría tercero en la lista y no primero como hace el Presidente, pero al fin y al cabo hay mucho para hacer y creo que si se liberan los precios, se quitan los cepos, se arreglan las cuentas fiscales lo más rápido posible, deberíamos mejorar. Por lo cual no estoy tan seguro de que nos irá tan mal como dicen algunos, aunque sí creo que habrá un período de ajuste duro que será corto y no de dos años", sostuvo.

Miguel Arrigoni, titular de First Capital, comparte el diagnóstico de que un ajuste gradual se termina diluyendo

Otro referente del mundo de las finanzas es Hugo Flores Lazdin, presidente de la Asociación de la Banca Especializada (ABE), quien se mostró "esperanzado" en que la nueva gestión pueda encauzar económicamente a la Argentina. "Es el gran desafío a futuro. Resulta necesario salir rápidamente de las regulaciones que impiden el desarrollo económico. Es primordial que se regenere la actividad productiva con el fin de lograr el crecimiento de todos los sectores de la economía", aseguró.

A su vez, destacó que si la actual gestión de gobierno logra motorizar la economía, se favorecerá al sector pyme-financiero y reclamó "terminar con las regulaciones que paralizan la industria económica y financiera y lograr que fluyan libremente".

Al mismo tiempo, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, puso a disposición a las Pymes industriales para ser parte de un plan de gobierno que ponga por delante la creación de trabajo formal, a la vez que reiteró su predisposición para mantener una agenda de diálogo de trabajo "sincero y productivo, para conocer los planes para el sector que emplea a más del 75% de la población".

Rosato anticipó que "desde IPA vamos a colaborar en la planificación de un país inclusivo, en términos productivos y laborales, ya que estamos convencidos de que el trabajo dignifica y cuanto cuenta con condiciones justas genera ascenso social". Además, destacó el concepto de salarios altos medidos en dólares que señaló Milei en su discurso "porque el objetivo es evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que era una de las incertidumbres que tiene el sector privado, ante la necesidad de tener un mercado interno fuerte".