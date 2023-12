Tras las medidas de Caputo, dos funcionarios de Javier Milei donarán su sueldo: ¿de quiénes se trata?

Tras los anuncios de Luis Caputo, algunos funcionarios de Javier Milei avisaron que renuncian a sus sueldos y lo donarán luego de que los votantes pidieron un "gesto político" y dos de las personas que trabajan en el Gobierno lo dieron a conocer en sus redes sociales.

Se trata de Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez, asesores y encargados de las redes sociales de Javier Milei, quienes anunciaron este miércoles que renunciarán a sus sueldos y trabajarán "Ad honorem". Ambos Tiktokers son pareja y fueron muy importantes durante la carrera de Milei para llegar a la Presidencia.

Asesores de Milei donarán su sueldo: ¿quiénes son?

En tanto, ambos confirmaron que tendrán un cargo dentro del Gobierno -no se sabía hasta ahora- y que el sueldo que ganarán lo van a donar como parte de los "gestos políticos" que los votantes del libertario le están pidiendo al Presidente tras los anuncios de minstro de Economía, Luis Caputo.

"Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país + del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo. Junto con Iñaki Gutiérrez hemos decidido donarlo todos los meses ya que no se puede renunciar al mismo", escribió Rolón en sus redes sociales.

Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país + del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo. Junto con Iñaki Gutierrez hemos decidido donarlo todos los meses ya que no se puede renunciar al mismo. — Eugenia Rolón (@EugeniaRolon_) December 13, 2023

La pareja de Tiktokers decidió donar el sueldo.

También hizo lo propio Iñaki Gutiérrez, quien a través de su cuenta de X escribió: "Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré".

Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré. ❤️???????? — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) December 13, 2023

Ante la pregunta de un usuario sobre cómo se sustentará, Gutiérrez le respondió: "Tengo 22 años, padres que tengo el honor de tener en mi vida y estudio 2 carreras universitarias. Buscaré de forma lícita la manera de mantenerme, como lo hice estos dos años que trabajé gratis en la campaña".

¿Qué sueldo cobrará el presidente Milei?

El presidente recientemente asumido Javier Milei comenzó a desempeñar formalmente su cargo este 10 de diciembre. Pese a que ganó el balotaje con sus ideas de "ajuste" al sector público, lo cierto es que el sueldo previsto para el puesto de mandatario nacional es bastante abultado y muchos esperan conocer qué hará con ese dinero.

Durante su período como legislador nacional (2021-2023), Javier Milei sorteó su salario cada mes entre quienes se inscribieran en su página web "Mi Palabra".

El portal de Datos Abiertos del gobierno nacional permite chequear los montos de dinero que se otorgan en concepto de salarios a los funcionarios públicos. Los datos de esta web, que contemplan a los miembros de los tres poderes del Estado, se actualizan cada seis meses.

Al ingresar al documento titulado "Asignación Salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional", en junio 2023, el Presidente de Argentina percibía un salario bruto de $2.156.418,21. Esa cifra probablemente registre una actualización por la inflación de los últimos seis meses que, en algunos de ellos, alcanzó los dos dígitos porcentuales.

Otro dato relevante tiene que ver que, mientras ejercen sus funciones, ni el Presidente ni la vicepresidente podrán contar con otro empleo o ingreso.

Esto se debe a que artículo 92 de la Constitución Nacional señala que "el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna".

Hasta junio de este año, el sueldo para el Presidente era de poco más de 2.100.000 pesos. Milei cobraría un poco más.

¿Cuánto cobrará cada ministro del Gabinete de Javier Milei?

Hasta junio de 2023, la mayoría de los ministros nacionales contaban un salario bruto mensual de $1.900.782,41. Entre los dirigentes que perciben este salario se encuentran los titulares de:

Cultura

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Seguridad, Transporte

Trabajo

Empleo y Seguridad Social

Turismo y Deportes

Economía

Educación

Defensa

Desarrollo Social

Salud

Jefatura de Gabinete de Ministros

Mujeres, Género y Diversidad

Justicia y Derechos Humanos

Obras Públicas

Sin embargo, la nueva gestión contará con 10 ministerios menos, por lo que la cartera de Mujeres, Género y Diversidad o la de Ambiente, por ejemplo, dejarán de existir.

¿Qué hará Javier Milei con su sueldo de presidente?

El Presidente electo Javier Milei asumió el cargo el próximo 10 de diciembre, y desde entonces muchos argentinos se preguntan qué hará el próximo jefe de Estado con su salario presidencial. Ante esta pregunta, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dudó pero respondió:"Será una decisión del Presidente. Entiendo que el Presidente tiene que vivir. Hoy no tengo una respuesta para dar, pero entiendo que cobrará su sueldo".

Los ministros de Milei cobrarán un sueldo similar al de un diputado nacional en enero de 2024 (poco más de $1.500.000).

Durante sus dos años como diputado nacional, Javier Milei sorteó su dieta como legislador todos los meses. Desde que asumió el cargo cumplió su promesa de regalar su salario cada mes a uno de sus seguidores. El último mes el monto sorteado superó el millón de pesos, sumando un total de $1.762.835,69.

En las primeras entrevistas que dio luego de ser electo el ahora Presidente de los argentinos, dijo que debía analizar la cuestión del salario, ya que como Presidente no tiene la posibilidad de tener otros ingresos o empleos. En esta línea, declaró: "No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé".