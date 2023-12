Dura advertencia de Juan Carlos de Pablo: "Con una inflación del 20% mensual, los jubilados morirán de hambre"

El economista Juan Carlos de Pablo dio su opinión acerca del discurso presidencial de Javier Milei y sostuvo que la exageración con respecto a futuros problemas económicos podría ser una estrategia para preparar a la población y adelantarse a posibles dificultades, a la vez que habló acerca de quienes cobran jubilaciones.

"El Presidente, el domingo pasado hizo dos cosas: la primera fue que planteó su visión de la Argentina, del pasado, del presente, del futuro. Del pasado dijo que Argentina fue grande cuando fue liberal, se fue a los caños cuando fue populista, pero ese debate realmente no me interesa porque cuando vos escuchás una visión, que es muy importante a nivel presidencial, después viene el tema de la transformación de la visión en términos de políticas concretas", dijo.

La advertencia de Juan Carlos de Pablo, tras las medidas de Caputo

En tanto, añadió: "La segunda es la exageración. La verdad, ni él, ni yo, ni vos, ni quien nos está escuchando sabe si la tasa de inflación va a ser del 20%, del 40% o del 20.000%. La pregunta es por qué dice eso. Me parece que está abriendo el paraguas".

"¿Qué quiero decir? Te dice 'usted no sabe, el 2024 va a ser muy jodido' y resulta que después el primer cuatrimestre es jodido, y bien gracias. Esto tiene algún costo, pero te lo voy a decir. Me parece que, de repente, la cosa no va a ser tan trágica como lo están planteando. Esta es la imagen presidencial", expresó en diálogo con Jorge Fontevecchia.

El economista opinó del discurso de Javier Milei

Qué dijo de Pablo de las medidas de Caputo

"Caputo anunció diez medidas. De los anuncios a la cuantificación, vamos a ver cuánto es esto, cuánto es lo otro. En la economía son muy importantes los signos, la pauta, pero dame la sustancia. Lo que dicen algunos entendidos, desde el punto de vista fiscal, es que con el ajuste a la política no bajás cinco puntos del PBI. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Todo muy fluido", aseveró.

Además indicó: "Algunos periodistas que escuché sostuvieron que no dijo nada de jubilaciones. Algo van a decir, mejor dicho, algo van a hacer. Tendrán que modificar la ley, entre otras cosas. Lo mismo en el plano cambiario. Pero ahora voy al punto final. ¿Sabes cuál es el riesgo de decir "uy, usted no sabe qué jodido es"? Que no le estás dando ánimo a los que tienen que gastar"

"Otra cosa que se plantea en el 'veremos' también es cómo vas a lograr reducir cinco puntos el déficit fiscal primario cuando vos tenés que dos tercios del gasto público del Estado Nacional están indexados. Quizás eso tenga que ver también con el anuncio de que se reformaría, en el caso de las jubilaciones, la indexación automática cada tres meses", dijo.

En tanto, señaló: "Por empezar, si la tasa de inflación va a ser esa, ni siquiera en los tres meses, cualquiera se da cuenta, si tuvieras tres meses de tasa de inflación de 20% mensual, es obvio que no sé qué porcentaje de los jubilados van a morir de hambre, pero estrictamente, algo vas a tener que hacer.".

"Ahora, vamos al revés. Yo creo que hay mucha ilusión por parte de algunos colegas míos de que esto se va a corregir licuando. Es decir, te hacés el 'tonto', demorás un poco el reajuste de la jubilación, los empleados públicos, cosas por el estilo. En primero lugar, eso no es la casta, porque ojo que vos dijiste 'voy a la casta'", subrayó.