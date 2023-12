Tras las medidas de Caputo, pasajes de avión subieron hasta un 100%: cuánto sale viajar a Iguazú o Bariloche

Los tickets aéreos sufrieron un abrupto incremento, luego de los anuncios del ministro. Algunos agentes no operan y esperan más definiciones

Las medidas económicas implementadas por Luis Caputo, los precios sufrieron fuertes aumentos, una vez más. En el caso de los pasajes de avión, se registraron subas de hasta el 100% y suspensión en las ventas de algunas agencias por la volatilidad del mercado.

El sector turístico vuelve a sufrir un fuerte cimbronazo por los cambios impulsados por el Ministro de Economía, que llevaron el valor oficial del dólar a $820. A esta medida se suman los cambios impositivos y problemas para implementarlos en el sistema de facturación, lo que generó una parálisis en el sector.

Pasajes aéreos aumentaron hasta 100%

Tras el anuncio Caputo, los precios de los pasajes de Aerolíneas Argentinas subieron hasta un 100%, mientras que algunas compañías privadas suspendieron las ventas. El sector parece estar pausado ante la falta de certezas, y según detalla Noticias Argentinas, algunas empresas solo permiten hacer reservas de boleto, pero sin completar el pago, con el argumento de que no tienen "tarifa definida".

En el caso de Aerolíneas, tanto para vuelos de cabotaje como internacionales, el aumento de precios fue inicialmente del 50% promedio, en apenas 24 horas, pero este mismo jueves se estaban produciendo nuevas y abultadas remarcaciones.

Esto también alerta el funcionamiento de las agencias de turismo, ya que señalan que faltan precisiones con relación a los cambios relacionados con el cobro del Impuesto PAIS. Desde el sector, sostienen que estos cambios no impactarán en quienes ya compraron sus pasajes o paquetes.

Las medidas del nuevo gobierno impactaron en el precio de los vuelos.

¿Cómo quedan los impuestos?

El tema impuestos es una gran duda para las aerolíneas privadas, y por eso tomaron como primera medida reducir la disponibilidad de vuelos, para no sobrevender asientos a tarifas que luego quedarán superadas y deberán ser reajustadas. Esto generó que algunas agencias de turismo tuvieran que frenar las operaciones durante la mañana de este jueves.

Vale aclarar que los cambios en los sistemas de reservas demoran al menos 24 horas en impactar, es por esto que un operador con más de 20 años de experiencia en el rubro explicó a NA: "Preferimos no vender antes que terminar cerrando operaciones a precios que después quedarán rápidamente superados. En definitiva, esto también es como un comercio, y si vos no conoces bien el costo de reposición, no te conviene vender".

Al mismo tiempo, sostuvo que seguramente este viernes las operaciones empezarán a normalizarse, porque ningún operador turístico está en condiciones de dejar de hacer caja por más de 24 horas. Mientras que otro operador sostuvo que "hasta el sábado difícil que esto se normalice. Los cambios en los sistemas son complejos, y acá estamos hablando de modificaciones que pueden rondar el millón de pesos. Nadie va a arriesgarse a perder semejante suma en un pasaje. Prefieren bajar la persiana un par de días".

Efecto Caputo: cuánto sale viajar en avión

Si bien los aumentos y disponibilidades siguen variando constantemente, hasta el momento, estos son algunos de los precios que se encuentran en el mercado:

Vuelos internacionales:

Florianópolis: aumentó 35%, al pasar de $140.000 a $195.000.

Río de Janeiro: aumentó 38%, $190.000 a $270.000.

Miami: aumentó 90%, $560.000 a $1.100.000.

Cancún: aumentó 90%, $660.000 a $1.230.000.

Nueva York: aumentó 100%, $670.000 a $1.340.000).

Vuelos de cabotaje desde Buenos Aires: