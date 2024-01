Cuándo se creó la ANSES y cómo se llamaba antes

ANSES fue creada en 1991 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem y en 1993, se permitió la entrada de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, mejor conocidas como AFJP, las cuales coexistían y "competían" con este organismo.

¿Cómo se llamaba antes ANSES?

ANSES, a diferencia del Sistema Nacional de Previsión Social anterior (1967-1993) introdujo cambios significativos en la gestión de los beneficios jubilatorios y otros programas de seguridad social. Por lo tanto, ANSES es un organismo que se creó de 0 (por lo que siempre tuvo ese nombre). Uno de los aspectos más destacados de estas diferencias fue la incorporación de "nuevos enfoques" para abordar los desafíos existentes.

Inclusión y cobertura

ANSES adoptó medidas para ampliar la cobertura y garantizar en busca de una mayor "inclusión social". En este sentido, se implementaron programas destinados a abarcar a sectores excluidos, como trabajadores informales, autónomos y amas de casa. Esto marcó una diferencia crucial con el sistema anterior, en el cual las personas debían tener sus aportes al día para jubilares.

Esto despertó una gran grieta: por un lado, había personas que consideraban "injusto" que las personas que no habían aportado recibieran una jubilación, ya que se utilizaba el dinero de las personas que habían hecho sus aportes, mientras que otras planteaban que eran "beneficios sociales" para personas que no tenían otra forma de subsistir y que, en muchos casos, habían trabajado, pero no le habían hecho los aportes.

Las jubilaciones sin aportes fueron un tema de debate para la sociedad

Administración y transparencia

ANSES también introdujo mejoras en la administración y la transparencia. Se implementaron sistemas informáticos más avanzados para facilitar la gestión eficiente de los beneficios y garantizar una mayor visibilidad en términos de asignación de recursos. Estos cambios fueron esenciales para superar las deficiencias percibidas en el sistema anterior, que a menudo enfrentaba críticas por falta de transparencia.

Fondos de jubilación y sostenibilidad financiera

ANSES buscó abordar la sostenibilidad financiera de los programas de seguridad social, una preocupación persistente en el sistema anterior. Se implementaron medidas para fortalecer los fondos de jubilación y garantizar que los recursos estuvieran disponibles para las generaciones futuras. Este enfoque a largo plazo marcó un contraste con la gestión anterior, que enfrentaba desafíos recurrentes en términos de déficit y falta de sostenibilidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las criticas a este sistema también empezaron a hacerse recurrentes, ya que se acusaba a la política de usar la "caja de los jubilados" para hacer política como, por ejemplo, intervenir en el mercado de bonos, con el objetivo de bajar el dólar financiero, con dinero de los jubilados.

Adaptación a los cambios demográficos y sociales

El organismo ha buscado adaptarse a los cambios demográficos y sociales, considerando factores como el envejecimiento de la población y la evolución de los patrones laborales. Estos factores eran menos prominentes en la consideración del Sistema Nacional de Previsión Social anterior, que a menudo operaba bajo un marco más estático.

Sin embargo, las reformas fueron consideradas como "insuficientes" y, con el tiempo, el sistema fue perdiendo sustentabilidad. Por ejemplo, muchos especialistas señalan que se deberían hacer reformas estructurales, ya que, entre otras causas, la relación entre trabajadores activos y jubilados es muy baja (menos de dos aportantes por cada uno) y la edad jubilatoria es "baja", ya que se extendió considerablemente la esperanza de vida.

Programas de Asignaciones Familiares y Ayudas Sociales

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES también se involucró en la administración de programas de asignaciones familiares y otras ayudas sociales. Esto representó una ampliación significativa del ámbito de actuación en comparación con el sistema anterior, que se centraba únicamente las pensiones y jubilaciones.

ANSES financia programas como la Tarjeta Alimentar

De esta forma, ANSES se encarga de abonar programas sociales como la tarjeta alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las prestaciones por desempleo, entre otras. En pocas palabras, pasó de un rol de "administrador de jubilaciones" a un organismo que, si bien sigue cumpliendo esa función, también se encarga de la asistencia a los sectores más vulnerables.

¿Cuál es la diferencia con las AFJP?

La diferencia entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en Argentina se dio principalmente en la estructura y gestión de los sistemas de seguridad social.

Las AFJP eran entidades privadas encargadas de administrar los fondos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores, basándose en la capitalización individual de cuentas. En este sentido, cada trabajador contribuía a una cuenta individual gestionada por una AFJP, y las inversiones realizadas con esos fondos determinarían, en el futuro, el monto de la jubilación.

En cambio, ANSES opera bajo un enfoque de reparto solidario, donde las contribuciones de los trabajadores en actividad financian las jubilaciones y pensiones de los jubilados actuales. Este cambio representó un giro hacia un sistema más colectivo, en contraste con el modelo de capitalización individual de las AFJP, además de que estas últimas no cumplían un "rol social", ya que eran sistemas privados.