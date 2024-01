Cuánto costaría el servicio de Internet en dólares en enero 2024

La llegada de Milei al poder marcó un antes y un después. El liberal libertario, tal como prometió en campaña, avanzó en una propuesta de "desregularización" de la economía, descongelando precios y permitiendo una mayor libertad por parte de las empresas para fijarlos.

En este sentido, internet no es una de las excepciones y, teniendo en cuenta que llegará Starlink, empresa fundada por Elon Musk, con precios en dólares, surge la duda sobre qué sucederá con el resto de los servicios.

¿Cuánto costará Starlink en dólares?

Con la flexibilización de la economía planteada por Javier Milei tanto en el DNU como en la "Ley Ómnibus", Starlink llegará a nuestro país. Actualmente, se puede hacer una reserva por u$s 9 y, según el informe de su página web, llegará a partir del segundo trimestre de este año.

El precio como tal aún es incierto, aunque podemos tener una referencia según otros países de Latinoamérica. En este sentido, en Brasil, el abono mensual tiene un costo de u$s 58, mientras que en Chile es de u$s 57, significativamente más barato que en Estados Unidos cuya cifra se ubica en u$s 120.

En Estados Unidos, el servicio de Starlink es de u$s 120 mensuales.

Con respecto al costo de instalación, en Estados Unidos es de u$s 599, en Chile u$s 570 y en Brasil u$s 612. Cabe destacar que, en todos los casos, se abona una única vez. Este servicio, mediante conexión satelital, se basa en una constelación formada por unos 5.000 satélites que en la órbita baja de la tierra, llegando a casi cualquier parte del mundo y ya brinda conexión a unos 2 millones de personas. Asimismo, actualmente es capaz de proveer velocidades de conexión de entre 150 y 500 megabits por segundo (Mbps).

¿Cuál es el precio actual de internet y a cuánto se podría ir?

El precio actual de internet, tanto por fibra óptica como por cable coaxial, es significativamente más bajo, por lo que, en la teoría, el servicio de Starlink se limitará a empresas o áreas en las que estos dos servicios no lleguen.

Movistar, para no clientes, cobra $4.899 para su plan de 100 megas, $7.690 por 300 megas y $8.890 en el caso de elegir 500 megas. En el caso de ser cliente, bonifica $500 en el primer caso y $1.300 tanto en el segundo como tercer caso. En otras palabras, el plan de 100 megas cobran $4.399, $6.390 por 300 $7.590 por 500.

Por otra parte, Claro cobra $3.999 en el plan de 50 megas, $4.899 por 100 megas, $5.999 por 300 y $7.299 por 600. En el caso de servicios por cable coaxial, los casos anteriores son por fibra, el precio baja considerablemente.

Telecentro cobra $4.199 por mes tanto por 60 como 150 megas, $5.199 por 300 y $3.500 en el caso de una promoción por 1000 megas. En el caso de proveedores locales como Telered (abastece a zonas como San Miguel, zona oeste, Buenos Aires), 20 megas tiene un precio de $3.499, $3.699 por 40 megas, $4.199 100 megas, $4.999 por 300 megas y $5.999 en el caso de 500 megas.

Los precios de internet, tanto de fibra óptica como por cable coaxial, son significativamente más baratos.

De esta forma, los precios en dólares, tomando como referencia un tipo de cambio de $1000, quedarán para Movistar (no clientes) quedan de la siguiente forma:

100 megas u$s 4,89

300 megas u$s 7,69

500 megas u$s 8,89

En el caso de los clientes de movistar, los precios quedarían de la siguiente forma:

100 megas u$s 4,39

300 megas u$s 6,39

500 megas u$s 7,59

Para el caso de Claro, los precios son los siguientes:

50 megas u$s 3,99

100 megas u$s 4,89

300 megas u$s 5,99

600 megas u$s 7,29

Para Telecentro el abono mensual queda de la siguiente forma:

60 megas u$s 4,19

150 megas u$s 4,19

300 megas u$s 5,19

1.000 megas u$s 3,5

Finalmente, en el caso de Telered, los precios son los siguientes:

20 megas u$s 3,49

40 megas u$s 3,69

100 megas u$s 4,19

300 megas u$s 4,99

500 megas u$s 5,99

Es importante mencionar que los precios mencionados son al momento de redactar la presente nota, por lo que podría haber discrepancias con el paso de los días. En este sentido, se anunció que en las primeras semanas del mes de enero podría haber aumentos en torno al 14%, según la operadora.