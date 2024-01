¿Cuáles son los dólares que dejan de circular y qué pasa con los billetes viejos?

Con el paso de los años fueron nuevos diseños innovadores de billetes de dólares, con mayores medidas de seguridad, por lo que los diseños antiguos se empezaron a ver con menor frecuencia. Este hecho generó que muchas personas se pregunten cuáles son los dólares que no estarán más en circulación.

Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, todos los billetes de dólar siguen siendo válidos, sin importar el momento de su emisión. Sin embargo, lo más común es encontrarse con los billetes emitidos entre el año 1900 y la actualidad.

Por otra parte, existen billetes poco comunes como el billete de u$s 500, u$s 1.000, u$s5.000 y u$s 10.000 que hoy en día se mantienen vigentes. Sin embargo, al ser tan raros y coleccionables, con un valor superior al nominal, no suelen encontrase en circulación.

En este sentido es importante aclarar que, en el hipotético caso de que determinados diseños de dólar dejen de circular, la Reserva Federal lo avisaría con mucha anticipación, es decir, con varios años de anticipación, ya que este tipo de billetes se encuentra disperso por el mundo.

¿Qué pasa con los billetes de 100 dólares viejos?

Los billetes de 100 dólares "viejos" se mantienen vigentes y, en el circuito legal, tienen el mismo valor que cualquier otro billete. Sin embargo, en el circuito "ilegal" o "informal", estos tienen menos valor, ya que son menos aceptados por las personas debido a que carecen de medidas modernas de seguridad.

En el mercado "paralelo", el diseño más nuevo del dólar es el más buscado

Este hecho no es algo "aislado" de Argentina, sino que también se da en la mayoría de los países latinoamericanos, asiáticos e incluso gran parte de Europa. En el caso de Estados Unidos, país emisor, tiene el mismo valor en todo el territorio.

¿Dónde cambiar los dólares de cabeza chica?

El dólar "cara chica" es uno de los billetes de dólares más antiguos en circulación, como explicamos anteriormente, tienen un menor valor en el mercado paralelo o informal debido a las menores medidas de seguridad.

En este sentido, al existir un rechazo por parte de los ahorristas a adquirir dicho billete, comenzó a existir mucha oferta de estos billetes y poca demanda, por lo que se empezó a pagar menos. Sin embargo, en el circuito legal (excepto operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos), todos los dólares valen lo mismo, sin importar si son cara chica, cara grande (o mediana) o azules.

Por este motivo, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños, ya que para ellos tienen el mismo valor. Al no poder intercambiarse directamente en el banco, muchos ahorristas se preguntan dónde pueden cambiar los dólares cara chica.

Una de las opciones paradójicamente es cambiarlo en el banco, aunque solo se puede hacer de forma indirecta, es decir, depositándolos.

Una de las formas más comunes de cambiar los dólares "cara chica" es depositándolos por caja

Dicho procedimiento podrás hacerlo por cajero automático o ventanilla y, pasadas 24 horas o más, podrás ir nuevamente al banco a retirar los dólares de tu cuenta. Si tenés suerte, te entregarán los billetes azules o los cara grande.

Sin embargo, no es una opción 100% segura, ya que el banco puede entregarte nuevamente billetes cara chica y, al ser válidos para el circuito legal, no hay derecho a reclamo. Otra opción es cambiarlo en las "cuevas" o "casas de cambio", abonando este servicio el cual suele ir desde el 1% hasta un 3%, aunque algunos lugares pueden elevar considerablemente su comisión llegando hasta un 10%.

¿Qué significa la franja azul en el dólar?

La franja azul en el dólar es tan solo una de las tantas medidas de seguridad que tienen el actual diseño de la divisa estadounidense para evitar su falsificación, es decir, el diseño más actual. La misma consta de una banda 3D que, al centrar la vista en esta y girar el billete, cambia la figura de una campana por varios símbolos de 100 y viceversa.

Dicha banda se encuentra tejida al billete (no impresa) y hace que este billete sea muy difícil de falsificar, generando que muchos ahorristas deseen únicamente este billete y rechacen o sean reacios a tomar los modelos anteriores con menores medidas de seguridad.

Por otra parte, cabe recordar que estos nuevos diseños solo aplican a los billetes de u$s 100, ya que el resto de las denominaciones no tienen este tipo de medidas de seguridad. Sin embargo, se estima que progresivamente se vayan presentando nuevos modelos para el resto de las denominaciones.

Por ejemplo, se estima que para el 2026 el billete de u$s 10 sea rediseñado, mientras que el de u$s 50 será renovado, aproximadamente, en el 2028.