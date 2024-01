Auto, micro o avión: cómo conviene viajar a Mar del Plata tras la llegada de la aerolínea low cost

Todos los precios y qué tener en cuenta si estás por viajar a "La Feliz" este verano y todavía no decidiste en qué medio de transporte hacerlo

Mar del Plata es el destino argentino por excelencia durante las vacaciones de verano. Por sus playas, el entretenimiento y su amplia disponibilidad de alternativas en hotelería y gastronomía. Otro factor clave es su conectividad, ya que es posible llegar desde Buenos Aires en distintos medios de transporte.

De hecho, el 1 de enero la aerolínea low cost Flybondi comenzó a operar desde el Aeroparque porteño a la ciudad Feliz y la noticia se volvió viral en las redes sociales porque muchos usuarios consiguieron tickets que costaban menos que un pasaje en micro.

Es, a fin de cuentas, una alternativa más para poder viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata. De todas formas, más allá de algunas promociones puntuales, si se busca comprar un pasaje para febrero, no siempre resulta conveniente adquirir el ticket por la aerolínea low cost.

En ese sentido, hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo sumar el equipaje o si se viaja en familia, para definir qué medio de transporte conviene utilizar para viajar el próximo mes a la Feliz.

Auto, micro o avión: cuánto cuesta viajar a Mar del Plata desde Buenos Aires

Lógicamente, si la idea es viajar a Mar del Plata y analizar qué medio de transporte es el más conveniente, lo primero que hay que considerar es cuántas personas viajarán. Y, además, contemplar la cantidad de equipaje que se llevará (sobre todo, si el plan es utilizar la aerolínea low cost).

Pero, a grandes rasgos, si el plan es ir una semana a la Feliz en febrero, se pueden tener en cuenta los siguientes presupuestos a la hora de pensar en el traslado:

Desde el 1 de enero, la aerolínea low cost Flybondy conecta Buenos Aires con Mar del Plata.

Aéreos en aerolínea low cost:

El pasaje para una persona por la aerolínea low cost cuesta $78.474 ida y vuelta. En caso de sumar una valija de 12 kilos, hay que contemplar otros $24.298. Por lo que el total asciende a $102.772.

para por la aerolínea low cost cuesta ida y vuelta. En caso de sumar una de 12 kilos, hay que contemplar otros $24.298. Por lo que Pasajes ida y vueltas para dos personas salen $156.949. Si se le suman una valija de 12 kilos para cada pasajero, hay que contemplar otros $48.596. En total, se gastarían unos $205.545 .

salen $156.949. Si se le suman una valija de 12 kilos para cada pasajero, hay que contemplar otros $48.596. En total, se gastarían unos . En tanto, si viaja una familia, compuesta por dos adultos y dos menores de 11 años, los pasajes ascienden a $313.898. En este caso, se pueden sumar dos valijas de 20 kilos por $55.796. Por lo que el total asciende a $369.694.

Aéreos por Aerolíneas Argentinas:

Pasaje para una persona , en la misma fecha, cuesta $94.739 con equipaje incluido (un bolso de hasta 8 kilos y una valija de hasta 15 kilos en la bodega).

, en la misma fecha, cuesta con equipaje incluido (un bolso de hasta 8 kilos y una valija de hasta 15 kilos en la bodega). Pasajes para dos personas , ida y vuelta salen $189.479 , con equipaje incluido.

, ida y vuelta salen , con equipaje incluido. En tanto, si viaja una familia compuesta por dos adultos y dos menores de 11 años, los pasajes cuestan $388.966, con equipaje incluido.

Micro:

Un pasaje para una persona en un asiento "cama ejecutivo", sale $89.820 ida y vuelta.

en un asiento "cama ejecutivo", sale ida y vuelta. En tanto, si viajan dos personas , se gastará $179.640 en micro ida y vuelta.

, se gastará en micro ida y vuelta. Si viaja una familia compuesta por cuatro integrantes, dos adultos y dos menores (los menores que tengan más de 5 años pagan la totalidad del pasaje), deberán gastar $359.280.

Auto:

Si se contempla un consumo de 10 litros de combustible cada 100 kilómetros, se necesitarán unos 83 litros de nafta para recorrer (ida y vuelta) los casi 415 kilómetros que separan la Ciudad de Buenos Aires de La Feliz. Representan $59.428 si se carga nafta súper, o $73.870 si es el combustible premium.

Si a ese monto se le suman los $4.800 de peajes (también ida y vuelta), el total que se gasta para viajar en auto desde Buenos Aires a Mar del Plata es de $64.228 (cargando nafta súper) y $78.670 (con premium).

Tren:

Un pasaje en tren, desde Constitución a Mar del Plata, cuesta $3.230 en clase pullman. Es decir que una pareja gastaría $6.460 si viajara en clase pullman, mientras que una familia (con menores de entre 3 y 12 años) podría hacerlo por $9.690. Pero los boletos están agotados desde hace un tiempo.

Si bien no contará con al cantidad de turistas de otros veranos, en Mar del Plata se entusiasman con una buena temporada.

Cómo conviene viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata

Si se toman en cuenta estos números, el auto es el medio de transporte más conveniente para viajar a Mar del Plata en febrero, pese a los recientes aumentos en el precio del combustible. Incluso si viaja una persona sola, salvo que decida tomarse la aerolínea low cost sin pagar equipaje: en ese caso, es similar el precio de un ticket ($78.474) con lo que gastaría entre combustible y peajes ($78.670 si carga premium).

En caso de no contar con vehículo propio, los números indican que efectivamente puede resultar más conveniente viajar en avión que en micro. Sobre todo, por el tiempo que demanda cada medio: 50 minutos del aéreo, contra unas 5 horas del colectivo. Los tickets para dos personas por Aerolíneas Argentinas, con equipaje incluido ($189.479), tienen un valor similar a lo que cuestan los pasajes en ómnibus ($179.640).

Algo similar ocurre en caso de que viaje una familia de cuatro integrantes, con dos menores: hacerlo en la aerolínea low cost ($369.694) sale casi lo mismo que en micro ($359.280).

Alojamientos en Mar del Plata

Lógicamente, a los costos de trasladarse hacia Mar del Plata hay que sumarle los valores del alojamiento. Y una de las ventajas de La Feliz en este aspecto es la gran cantidad de variantes en cuanto a hoteles y alquileres.

Por ejemplo, alquilar un monoambiente frente al mar, cerca del centro, cuesta $52.000 la noche. Un dos ambientes, a estrenar, en la zona de Playa Varese, sale $75.000. De esta manera, una pareja gastaría unos $437.870 si viaja en auto y alquila un monoambiente frente al mar. El monto puede rondar los $555.000 si viajan en avión o micro.

En tanto, un departamento de tres ambientes (dos dormitorios y dos baños), en la zona de La Perla, cuesta $60.000 por noche. De esta manera, una familia gastará $493.900 si viaja en auto y alquila un inmueble de estas características; mientras que el monto asciende a unos $785.000 si el viaje se hace en micro o avión.

El alquiler de un monoambiente frente al mar puede costar $52.000 la noche en febrero.

Mar del Plata: buena expectativa pese al contexto económico

Si bien las primeras postales de la temporada parecían indicar que se trataría de un verano con poca afluencia de turistas a Mar del Plata, con el correr de los días la tendencia parece revertirse. Y desde el sector se entusiasman con un repunte en las reservas conforme avance enero.

"Es difícil saber qué va a pasar. Generalmente explota después de Reyes y debiera pasar así este verano. Las reservas no son tan promisorias, pero lo que estaba reservado no se cayó", explicó a iProfesional Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, quien señaló que este puede ser un verano "de estadías más cortas, de cuatro o cinco días".

El empresario marplatense se entusiasma con que la ciudad reciba a muchos de los turistas que, por el contexto económico, no pudieron viajar al exterior o a otros destinos más costosos. "Es una ciudad con mucha gastronomía, mucha hotelería y departamentos. Hay para todos los gustos y bolsillos. Para el que come en el departamento, para el que a veces come afuera y para quien puede darse todos los gustos", señaló.

La incertidumbre, aseguró Osorno, jugó un papel fundamental en la cantidad de las reservas anticipadas: "Con el cambio de Gobierno en diciembre y las medidas adoptadas, mucha gente todavía está viendo qué puede pasar. Espera antes de tomar una decisión".