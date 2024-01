La impactante cifra que necesitará una familia de clase media para pagar todos los servicios

"La forma de cambiar nuestra economía no es empobrecer a las personas ricas, sino enriquecer a las personas pobres", expresa el político americano Marco Rubio. Una economía que no crece no puede mejorar el ingreso de todos. Por su parte, la política, en caso contrario, intenta llevar buenas noticias temporales distribuyendo escasez vía creación de impuestos a los que producen y generan empleo o inflación a todos los habitantes y familias del país con emisión monetaria cuando ya no hay más límite para la deuda interna y externa.

Hace 30 días que el nuevo gobierno asumió, con un solo objetivo intentar resolver la crisis inflacionaria que lentamente viene consumiendo al país. En estas últimas semanas se comenzó a sincerar los precios de la economía. La inflación no despierta por la asunción del nuevo gobierno sino que estaba escondida detrás de la sabana de la regulación de precios.

La Argentina, camino a una inflación récord

Vamos camino a inflación récord desde 1991 que fue el estadío previo a la convertibilidad. Para el primer trimestre del año, el promedio de las consultoras espera un 20% de inflación mensual.

Para ejemplificar cómo la inflación aumentará el costo de diversos servicios, tomamos el caso de una familia de 4 integrantes (dos adultos y 2 niños en edad escolar) y cual sería el impacto sobre la variación de precios a partir de la eliminación de subsidios y desregulación de precios.

Servicios básicos: $1.159.902 necesitará una familia en marzo

En el caso de servicios básicos como la luz , en noviembre 2023 una familia que pagaba en promedio $11.533 para marzo del 2024 estará pagando $55.012. La quita de subsidios en las tarifas de energía eléctrica aún prevé la segmentación eléctrica de las escalas de ingresos bajos los cuales tendrían límites de consumo y aún un nivel de subsidio.

Para el caso de ingresos altos y medios se irá hacia un sendero de pago de la tarifa plena. Otro servicio que podemos tomar, es el gas y el agua, donde terminarían pagando $24.556 y $11.100, respectivamente, (a partir de enero 2024 prevée recomponer a valores reales las tarifas en al menos un 200% y se aguarda que sea en tramos de 20% siguiendo a la inflación promedio). Esto es al menos lo que presentaron las distribuidoras en audiencia pública y aún está pendiente de aprobación.

Otros de los servicios que se tomamos en cuenta en la canasta, es el alquiler. La referencia para una familia tipo es un departamento 3 ambientes. En noviembre del 2023, su valor rondaba aproximadamente $232.284. Para marzo del 2024, su valor promedio será de $422.864. A partir de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU oficializado, se espera que estos se acuerden entre las dos partes del contrato y no queden desfasados como actualmente ocurre. En el caso de las expensas se consideran que los valores pasarían de $35.441 a $64.519, previendo fuerte impacto sobre los servicios de uso común de los consorcios privados.

Con respecto al transporte, tomamos el caso de uso del taxi (se asume que la familia lo use ocasionalmente al menos 1 vez a la semana), transporte público con 1 combinación y auto particular con consumo de combustible desde el conurbano hacia CABA.

Teniendo en cuenta los casos anteriores, se aguarda un valor de $47.095 en el caso mensual del taxi (el ultimo aumento fue de 49% y se espera más subas), en el caso del combustible se espera un costo de $110.201 (al inicio del mes se ajustó un 27% el litro de nafta) y para el costo del transporte público se calcula un valor de $13.203 (esto se debe ya que el aumento fue de $43 a $77 por boleto y se aguarda más aumentos en relación con la inflación).

Finalmente, otros servicios que tendrán subas importantes son la conexión de cable, streaming e Internet, los cuáles pasan a valores de $18.996 y $19.509 respectivamente, implicando así subas superiores al 14%. Se aguardan aún más ajustes en términos reales. Las prepagas las cuales se las puede considerar uno de los servicios que más aumentarían debido a que tienen retrasos de más del 80%. Mientras en Noviembre 2023 para un grupo familiar su valor era de $71.789 pasaría a $168.154 pesos en marzo 2024.

En marzo de 2024 las cuotas de los colegios privados tendrán su actualización con aumentos previstos de entre el 70% y 100% aumento base. Se calcula que una cuota pasaría de $56.721 a 130.158 pesos.

A modo de resumen, la escalada inflacionaria se dará debido a toda la corrección y sinceramiento de los precios de la economía del país entre los que debemos incluir el tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, precios regulados y aún mucho excedente de pesos por delante impactando sobre la variación de precios.

De esta manera, una canasta de servicios para una familia tipo que era de $564.726 en noviembre de 2023 pasará a $1.159.902 en marzo 2024. Un aumento del 105% en menos de 5 meses.

Una familia tipo necesitaría $1.579.902 para sostener su nivel de vida

Esto sin contar la canasta de consumo masivo para esa misma familia que la estimamos para marzo 2023 en $ 420.000 incluyendo alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Es decir que una familia tipo de clase media necesitaría $1.579.902 para sostener su nivel de vida y calidad de servicios al iniciar el tercer mes del año 2024.

Milton Friedman expresaba que "mucha gente quiere que el gobierno proteja a los consumidores. Un problema mucho más urgente es proteger a los consumidores del gobierno". Un consumidor es antes que nada un emprendedor, un comerciante, un prestador de servicios, un trabajador. Los últimos gobiernos a todos los agentes económicos les ha creado más impuestos y los ha distribuido discrecionalmente incrementando la pobreza y la indigencia.

El propio Friedman decía: "Justicia es dar a cada cual lo que corresponde, y lo que corresponde puede variar según nuestro comportamiento. Tomar más impuestos de quienes más trabajan para que los que no trabajan vivan de ese dinero no es justo. Nadie debe vivir del trabajo ajeno".

Necesitamos generar las bases para que el que emprende pueda crecer, generar riqueza, producir y emplear. La Argentina no tiene sólo un problema de inflación por una sobremisión de una moneda que nadie quiere para financiar un gasto público que está por encima de su nivel de ingresos. La Argentina tiene un problema del ingreso de sus habitantes justamente porque tiene una economía que no crece y pretendió distribuir aquello que no había producido previamente. La economía es la administración de la escasez. La única forma de mejorar la situación es convertir esa escasez nutriéndola de más bienes y servicios encontrando argentinos dispuestos a producirlos. Sin producción previa no se puede sostener el consumo.