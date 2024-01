"No hay plata", pero Milei igual avanzará con un desembolso millonario para obras clave: cuál es su plan

En medio de su militancia por el ajuste, Milei tiene apuntadas en su libreta las obras claves que su Gobierno promete no desatender

Javier Milei hizo en estos días un breve, pero significativo paso por la zona más austral del mundo para respirar el viento helado de la Patagonia y, sobre todo, de la Antártida, el continente blanco donde el 90 por ciento de los argentinos lo votaron en el balotaje. Se lo vio feliz al presidente, siempre pegado a su hermana Karina. Fue recibido por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, de quien Milei destaca que dejó casi sin nada al kirchnerismo provincial en la última elección. El mandatario provincial aprovechó la presencia del Presidente para entregarle un proyecto que tienen los trabajadores para recuperar Yacimientos de Río Turbio y le pidió que un conjunto de yacimientos de YPF pasen a la esfera provincial.

Dicen que hubo cierta sintonía entre Milei y Vidal, a pesar de que el gobernador le anticipó que este jueves los mandatarios patagónicos se reunirán en Villa La Angostura para manifestar duras críticas a su mega DNU y al proyecto de ley ómnibus.

Uno de los momentos que reflejó esa sintonía fue cuando el gobernador santacruceño le contó al jefe de Estado la crisis educativa que atraviesa la provincia y responsabilizó directamente a Alicia Kirchner, su antecesora, por haber descuidado las escuelas. Milei, quien minutos había recibido de manos de Vidal un cuadro con el escudo de Santa Cruz, le dijo al gobernador: "Voy a hacerte una pregunta: ¿Le pudiste ganar a los K?". Vidal le repreguntó: "¿Qué te parece?". Ambos sonrieron, y allí Milei le retrucó diciendo: "Entonces Santa Cruz puede". Es precisamente la inscripción del cuadro que había recibido del gobernador.

En ese marco de cierta afectividad -una cuestión no menor que influye en las decisiones de Milei, según coinciden quienes lo tratan desde hace años-, Milei tiene en evaluación qué hará con las obras claves para capitalizar la producción energética no sólo de Vaca Muerta, sino también de Santa Cruz y el resto de las provincias patagónicas.

Los gobernadores enviarán un mensaje crítico

Este jueves en Villa La Angostura se relanzará la liga de gobernadores de La Patagonia, con el neuquino Rolando Figueroa como organizador de un encuentro que pretende profundizar los planteos al Gobierno Nacional. Los reclamos ya le dieron resultado a los mandatarios en el caso de los cambios que impulsaba Milei para la producción pesquera, ya que ahí el Gobierno recapituló y escuchó las quejas.

En el fondo existe preocupación entre los mandatarios provinciales por lo que consideran un "avance" del Gobierno sobre las provincias, en especial, en el manejo de recursos como el petróleo y el gas. En Villa La Angostura, junto a Figueroa se reunirán Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Milei tuvo un breve paso por la Antártida.

Algunos de los temas claves a tratar serán la ampliación del gasoducto cordillerano. Los gobernadores quieren garantizar las inversiones en las áreas hidrocarburíferas para el desarrollo del crudo convencional y del no convencional con epicentro en Vaca Muerta.

En un borrador del documento que preparan dicen, entre otras advertencias, que "no impulsar a Vaca Muerta y no darle sustentabilidad social a la Patagonia con las obras que necesita, es pegarse un tiro en el pie". El tema preocupa a grandes conglomerados que tienen sus caños "hundidos" en esa tierra helada pero llena de oportunidades. El CEO de Techint, Paolo Rocca, lo dejó claro en el encuentro ProPymes en el que le hizo una entrevista pública al ministro del Interior, Guillermo Francos. Buscó saber cuál es la sustentabilidad política del "modelo mileísta". Es que uno de los grandes interrogantes del empresariado es saber hasta dónde está dispuesto a llegar el ajuste draconiano de Milei. Está claro: las grandes compañías privadas piden garantías de que hay un proyecto a mediano plazo que no descuidará al sector industrial.

Vaca Muerta produce como nunca

La provincia de Neuquén tiene en marcha obras públicas por unos u$s10.000 millones. Nunca antes, Neuquén produjo tanto petróleo y gas como en la actualidad. En medio del desarrollo de Vaca Muerta, el crecimiento aparece condicionado por la infraestructura que permita llevar los hidrocarburos hacia la demanda. Las obras buscan aumentar la capacidad de transporte de petróleo y gas al mercado interno y al exterior.

Milei habría dado señales durante su paso por la Patagonia de que no dejará que ningún proyecto se caiga. Y deslizó que considera perfectamente cumplible el objetivo de que Neuquén produzca un millón de barriles de crudo diarios en 2030. El proyecto más ambicioso en materia de transporte de petróleo lo lleva adelante YPF, con una inversión de 2.200 millones de dólares. Una curiosidad: hasta ahora, el presidente de YPF, Horacio Marín, no pudo mantener una conversación a fondo con Milei. Sí en cambio con su hermana Karina, la aparentemente todopoderosa secretaria de la Presidencia.

¿Milei rompe el chanchito?

En medio de su militancia por el ajuste, Milei tiene apuntadas en su libreta Moleskine -son importadas y cotizan $60.000 cada una en este escenario de peso ultra devaluado- las obras claves que su Gobierno promete no desatender, entre las que figuran el Gasoducto del Norte, cuya reversión permitirá reemplazar las importaciones de Bolivia con gas de Vaca Muerta y que demandará una inversión cercana a los 700 millones de dólares. Esa obra permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Pero también la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio.

"Vaca Muerta no se toca", garabatea Milei en su libreta, como recordándose donde nunca debe aplicar la tijera. "El reverso del Gasoducto del Norte tampoco", bien podría haber escrito en estos días. "En YPF la casta -léase los militantes que cobran fortunas de La Cámpora- se van todos", se leería también. Pero las inversiones de YPF subirán, aunque haya que apelar a un "chanchito" casi vacío en el Banco Central.

Para Milei, "Vaca Muerta no se toca".

En el marco de esa lógica, la petrolera estatal prevé incrementar su nivel de inversiones de 2024, a contramano de lo que se creía en los últimos meses. ¿A cuánto? Según pudo saber iProfesional, con proyecciones de este enero caliente, YPF desembolsará unos u$s5.500 millones en inversiones este año, para lo cual ya tendría el aval de Milei. Entre las buenas noticias que recibió el Presidente por estos días, es que el ingreso de caja de YPF está creciendo por encima de lo previsto, como consecuencia de que la petrolera incrementa su participación de mercado en medio de las remarcaciones sin freno.

El fenómeno se explica así: el consumidor de clase media y los transportistas de carga se inclinan cada vez más por las estaciones de la petrolera estatal cada vez que se llegan las remarcaciones en los surtidores. En este escenario, la pregunta es si con este precio del crudo Brent a 75 dólares, las petroleras volverán a remarcar cuando llegue el primero de febrero. "Es así, póngale la firma", responden en Balcarce 50.