Contadores, en alerta: SIMECO, prepaga del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, aumenta al ritmo de Swiss Medical

Los contadores y sus grupos familiares de la Ciudad de Buenos Aires que cuentan con la prepaga Simeco ya saben que "para continuar con las prestaciones de la empresa de salud que eligieron, deberán cubrir el aumento del 40% en las cuotas a partir del mes de enero que autorizó el gobierno de Javier Milei y prepararse para una nueva suba en el mes de febrero que, en algunos casos ya ha sido comunicado a los afiliados, por las autoridades de Swiss Medical", explicó el Dr. Alejandro González Escudero con más de 30 años en la profesión.

Esto sucede, porque Simeco utiliza la cartilla médica profesional de Swiss Medical.

Además, esta medida golpea fuertemente a los profesionales del área económica, que observan azorados como desde el Consejo Profesional de la CABA no pueden hacer nada ante los aumentos ordenados por Belocopitt.

Duro aumento de prepagas: peligra la cobertura de salud de contadores

Si bien, el titular de Swiss Medical no es el único empresario de la salud que ha decidido incrementar el valor de las prestaciones, OSDE y Medicus, van a la avanzada de los aumentos, esta última ya anunció un aumento del 26% para el próximo mes, además del que realizó en enero, los profesionales en actividad y retirados de la contabilidad saben que se acabó para ellos la posibilidad de continuar contando con un servicio al que consideran de calidad frente al resto de las ofertas de medicina prepagas, obras sociales o el sistema público de la salud.

"Es como andar en Mercedes y bajarte a un sulky de un mes a otro. Yo voy a tener que atenderme en el 147 de la Ciudad de Buenos Aires por una dolencia cardíaca que tengo porque es imposible seguir con Simeco", explicó el contador Rubén Althabegoity.

La obra social de los contadores anunció aumentos similares a Swiss Medical y, ante los reclamos, culpa a Belocopitt.

Los reclamos airados ante las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA se producen a diario, por la decisión de Claudio Belocopitt de dejar afuera a miles de afiliados de la profesión con un brutal ajuste de los servicios.

El contador Ricardo Gambolati le escribió hace días a la titular del Consejo, la Dra. Gabriela Russo, que lo conduce desde el año 2019, tras el fallecimiento del recordado contador y político, Aldo Pignanelli, y, en la misiva le preguntaba, "...cual es el motivo de que los afiliados a SIMECO nos quedemos sin OBRA SOCIAL, porque a estos valores es imposible poder pagarlo. ¡Por favor responda a los que somos los miembros del Consejo! Es decir, los profesionales, la lista de Uds, utilizo como caballito de batalla que iban a arreglar la situación heredada de la anterior comisión y a mi entender y con todo respeto, lo único que están haciendo es desmantelar la misma".

Gabriela Russo, la primera mujer en conducir el Consejo que proviene de las filas de la lista Naranja relacionada con la conducción de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y con dirigentes de extracción radical como el economista y ex ministro de Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Giusti, le trasladó la responsabilidad a la política comercial de Claudio Belocopitt.

Simeco culpó a Swiss Medical por los aumentos

"Con todo respeto, me parece desacertado el mensaje que me ha enviado. En primer lugar, SIMECO no es una obra social sino que forma parte del sistema de medicina prepaga. En estos años de gestión hemos trabajado para sostener SIMECO ante un déficit que creció exponencialmente y subsidió el conjunto de la matricula, es decir, 70 mil matriculados subsidiando la prepaga de 7.000 colegas y sus grupos familiares. Los aumentos recientes responden a los ajustes que nos ha hecho Swiss Medical y en función a la desregulación económica planteada por el Gobierno Nacional".

Lo cierto es que mientras unos responsabilizan a otros, la crisis inflacionaria y de salud no hará más que aumentar y, desde luego, llevará a un claro deterioro de la vida de los afiliados que utilizan la prepaga con los servicios de la cartilla de Swiss Medical.

Sólo basta con consultar a los contadores porteños y leer sus reclamos.

Contadores afiliados a Simeco desde hace décadas aseguran que no podrán seguir pagando.

El profesional Alfredo Legnazzi escribió, "Recién llamé a SIMECO y una señorita me atendió, y dijo que si no quiero pagar que de la baja. Así nomás, después de 28 años. Agregó la mujer, que como no hay regulación, cada uno cobra lo que quiere. Así que como decía el dicho Ajo y Agua. Le pregunté en relación a qué están atrasados, porque a mí el ajuste de la cuota de diciembre a diciembre me da el índice de inflación. Pregunté si el ajuste llega hasta ahí, me dijo que no sabía. Lamentable. Me pasó la dirección para dar la baja. Evidentemente quieren que la gente se vaya".

Acerca del aumento en las tarifas de los servicios de Swiss Medical y su relación con la prepaga de los contadores, Stella Martínez sostuvo, "...recibo recién el aviso de Simeco informando un incremento adicional del 29,5% para el mes de Febrero. Evidentemente, nos están cercando para que renunciemos a la prestación. Es preciso que tratemos de ampararnos de alguna manera, a este ritmo Simeco dejará de existir porque no podremos hacer frente a las cuotas".

La noción de un sistema expulsador de afiliados parece estar en boca de todos los contadores. Al respecto, Alejandro González Escudero aconseja aguardar un breve tiempo porque, "sigue vigente el período de tres meses de tolerancia ante las moras en el pago de las cuotas. Es decir, no se puede 'echar' intempestivamente por falta de pago o por hacer reclamos contra los aumentos".

El contador y profesor en la UBA, precisó que "el artículo de la ley 26.682 de prepagas no fue modificado. En el día de hoy, haremos alguna presentación para tratar de aportar ideas y manejar esta situación crítica de la mejor forma".

Sin embargo, la mecha está corta entre los contadores, muchos de ellos con graves problemas de salud, no quieren abandonar a sus médicos de confianza.

La doctora Marta Venturini explicó, "Yo no quiero entrar en mora, a mis 64 años, siendo socia desde hace más de 30 años, quiero poder seguir pagando", además explicó: "...cuando nos pasaron a Swiss Medical, muchos pidieron no pagar ese incremento del 25% y yo lo acepté sin chistar y ahora vienen con estos aumentos...es injusto".

Claudio Belocopitt es dueño de Swiss Medical Group y uno de los principales accionistas de América TV.

Aumentos que, como buenos contadores, son analizados con lupa y hay cuestiones en las facturas de la empresa de Belocopitt que no cierran.

El contador Adolfo P.H. Cervantes, explicó, "... acabo de recibir el año con la factura de SIMECO. Además de ser un despropósito total, hay algunas incongruencias y mala fe como exhiben el aumento. Hay un aumento en la cuota que vence el 10 como siempre y otro incremento que lo ponen por separado que dice 'incremento autorizado' con vencimiento el 22. Luego controlare el incremento anual que a priori veo que es mucho más que la inflación".

Claudio Belocopitt, como titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAES) había advertido que habrá aumentos en las prepagas en enero, febrero, y marzo y consideró necesario que las prepagas salgan del "sistema hiper regulado", en el que entiende se ha manejado su empresa durante 17 años.

Otro caso más en el que el ajuste recae sobre la gente de manera brutal sin que las autoridades gremiales, en este caso de los contadores, puedan hacer absolutamente nada para evitarlo.