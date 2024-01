La paritaria del personal doméstico es una incógnita: de cuánto podría ser el aumento

Incertidumbre y pesimismo. Estas dos palabras sintetizan la situación por la que atraviesa el personal doméstico, con salarios depreciados, una profundización de su ya peligrosa precarización laboral y la posibilidad latente de la pérdida del empleo o la baja de la carga horaria, por los efectos de la crisis económica que golpea el bolsillo de la clase media.

En la jerga sindical se denomina "poder de fuego" a la presión que pueden hacer los sindicatos a través de las medidas de fuerza. Un paro en un gremio industrial (metalúrgicos, mecánicos..), los camioneros paralizando desde el traslado de alimentos hasta combustibles o los bancarios afectando la atención al público provocan un efecto de visualización que amerita la intervención del gobierno de turno.

En el caso del personal doméstico, salvo una movilización que corte calles, ese efecto se diluye por su modalidad de trabajo. Y una huelga es complicadísima de articular, sin tener en cuenta que, hoy por hoy, el reclamo al empleador se convierte en un cese de la prestación. "Hoy hay una marcada falta de trabajo en el sector, por consiguiente, la que tiene empleo lo cuida y hasta baja pretensiones", confirman desde los sindicatos

La secretaria de Trabajo no llamó a la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares

Las organizaciones gremiales ratificaron lo adelantado por iProfesional: No hay convocatoria a la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares (CTCP), que la secretaría de Trabajo a cargo de Omar Yasín debía reunir a fines de diciembre, para pactar los salarios de enero, febrero y marzo.

Desde la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) confirmaron que ya hicieron el reclama formal a la secretaría de Trabajo a una convocatoria "urgente y sin demoras" y recordaron que, en la última reunión de paritarias, allá por octubre del 2023, "quedó establecido en el acta acuerdo con las patronales, retomar las paritarias para fijar los incrementos para el primer trimestre de este año, haciendo además una evaluación del índice inflacionario y lo ya obtenido, para no perder poder adquisitivo".

Los voceros estiman que "entre la devaluación dispuesta por el gobierno de Javier Milei y el último índice del costo de vida del 25,5 por ciento, estamos en una caída brutal de los ingresos; esto hay que sumarle la inflación de enero con los aumentos del transporte y el traslado a precios del aumento de los combustibles".

Reclamos de aumento arriba del 100%: cómo están los sueldos hoy

El Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) -referenciado en la Izquierda- no participa de la paritaria, pero se ha movilizado en cada reunión oficial en la hoy secretaría de Trabajo para expresar sus demandas no solo de mejora salarial, sino contra la precarización laboral. El gremio estima que hoy el incremento debe ser superior al 100 por ciento y aplicar una cláusula automática de suba atada al Indice de Precios al Consumidor (IPC).

En la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares se fijó una mejora del 34 por ciento que se fijó en tres cuotas:

12 por ciento en octubre

12 por ciento en noviembre

10 por ciento en diciembre

Con estos porcentajes, el acumulado en el año fue del 154 por ciento, contra una inflación superior al 200 por ciento. De esta forma, el poder adquisitivo de la actividad tuvo una pérdida de unos 50 puntos. Al respecto, fuentes gremiales apuntaron: "Decimos que la situación es compleja porque estamos en una encerrona, ya que, si se da ese aumento, muchas vamos a perder horas de trabajo o directamente nos quedaremos en la calle, porque la gente no puede pagarnos".

Salarios de diciembre; enero sin aumentos mientras todo suba

Con todos los porcentajes liquidados, el personal de tareas generales cobra $1.416,5 por hora con retiro y $1.528 sin retiro. En el caso de los sueldos mensuales, se pagará $173.758 y $193.217.

En el caso del personal para cuidado de personas, el piso es de $1.528 por hora con retiro y $1.708,5 sin retiro. El mensual ascenderá a $193.217 o $215.320, dependiendo de si el personal duerme en el hogar o no.

En lo que respecta a empleadas para tareas específicas cobran $1.617.5 por hora con retiro y $1.773 sin retiro. El sueldo mensual será de $198.037 y $220.449 respectivamente. En la categoría más alta, que corresponde al personal supervisor, percibirá por hora $1.708 con retiro y $1.871,5 sin retiro. Los mensuales ascienden a $213.159,5 y $237.435,5 respectivamente.

A su vez, dependiendo el caso hay categorías donde rige un adicional por antigüedad equivalente al 1 por ciento por año trabajado sobre los sueldos mensuales que se abona a partir del 1° de septiembre de 2021 y que comenzó a computarse a partir del año 2020 sin efecto retroactivo.

También existe un adicional "por zona desfavorable" equivalente al 30% sobre cada mínimo para cada categoría, a aquellas personas que presten tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, o el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Los gremios adhieren a la jornada nacional de protesta de CGT

Fuentes consultadas por UPACP confirmaron que participarán de la marcha al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de este mes, al igual que el SiTraCP, que adhirió al paro y movilización en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus.

Los gremios de la actividad coinciden en el plan del gobierno "es licuar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras; sobre todo de los sectores más castigados, o que no tienen convenio, por eso tampoco convocaron al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que no solo fija básicos para los trabajadores no registrados, sino en planes".

Advirtieron que "el plan de Milei pasó de atacar la casta a llevarse puesta la legislación laboral y los derechos adquiridos; los que estamos precarizados, entonces, quedamos a la buena de Dios y sin ningún tipo de cobertura ni salarial, ni social ni de salud".

En qué afecta el DNU de Milei al personal doméstico

Asimismo, explicaron que el DNU impacta en distintos rubros como el de los servicios que brinda el personal doméstico. Una de las modificaciones apunta a las indemnizaciones en caso de despido.

Concretamente deroga el artículo 50 de la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particular

es, que establece que "la indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro las reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente".

En tanto, el artículo 58 del DNU de Milei precisa que "en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor".

Sin aguinaldo y con fondo de desempleo al estilo UOCRA

Indica que la base de cálculo de la indemnización no contempla el aguinaldo: "No incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual". Por otra parte, se extiende el período de prueba de trabajo de tres a ocho meses; lo que implica que si en ese lapso la empleada es despedida no tendrá derecho a ser indemnizada.

Vale resaltar que se introduce el permiso para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por fondos de desempleo tomando el modelo en vigencia de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), sin tener en cuenta que es un nuevo costo que tendrán que afrontar la parte empleadora, compuesta gran parte por la clase media que se ve afectada por el modelo de ajuste del gobierno libertario.