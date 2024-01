Massa salió del ostracismo: sus críticas a Milei y su frase irónica sobre la libertad

El ex ministro de Economía compartió un comunicado en sus redes alegando que con la restitución de Ganancias, perjudican a más de 800 mil trabajadores

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa cuestionó al Gobierno por su intención de modificar el piso del Impuesto a las Ganancias, lo cual provocaría que unos 800.000 trabajadores vuelvan a pagarlo y afirmó que la postura del Gobierno constituye "rarezas de la libertad" y remató que "el salario no es Ganancia".

"Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0.76 puntos del PIB aumentando el Impuesto PAIS y trasladando el costo a precios, le sacan a la gente la devolución de IVA, 0.25 del PIB", sostuvo el líder el Frente Renovador.

En un comunicado, señaló además que "mientras se llevan por súper cosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1.3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0.23 del PIB. Mientras regalan en el blanqueo 1.4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen Ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0.17 del PIB) perjudicando así a 823.000 trabajadores".

El Poder Ejecutivo anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer un mínimo no imponible de Ganancias de $1.350.000. Actualmente, solo pagan ese tributo quienes perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Cuando el presidente Javier Milei era diputado, votó a favor de derogar la cuarta categoría de Ganancias, pero ahora decidió revertir esa medida como una de las medidas a tomar en busca del equilibrio fiscal. Es que si se aprueba el proyecto oficial, el Gobierno aumentaría sustancialmente la recaudación, ya que la derogación de la cuarta categoría implicó una pérdida de $1 billón en recursos fiscales.

A las palabras del ex ministro de Economía, se sumaron otros dirigentes opositores que avalaron sus dichos y criticaron el ingreso del proyecto de ley oficialista al Congreso, entre ellos, Malena Galmarini, ex titular de Aysa y esposa de fundador del Frente Renovador.

"Te aumentaron la nafta, los alimentos, las tarifas, la prepaga, el impuesto PAIS, el monotributo, el boleto de bondi y de tren. Te sacaron la devolución del IVA y los créditos de ANSES Quieren aumentar las retenciones a la industria, a las economías regionales y al campo. Todo sube salvo los salarios y las jubilaciones. Y, ahora, quieren que vuelvas a pagar el Impuesto a las Ganancias", escribió en sus redes.

Y agregó: "Desde el 2013, sostenemos que el salario no es ganancia y, el año pasado, lo hicimos ley (con el voto del entonces diputado Milei…). Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Hay otra forma de hacer las cosas. Hay otro camino. #LaCastaErasVos"

El comunicado en el que Massa volvió a expresarse de manera pública después de varias semanas de ausencia, fue compartido a través de las redes sociales del Frente Renovador, del cual es fundador y el mismo se dio a conocer en la antesala del ingreso del proyecto de ley oficialista al Congreso, el que establecerá un mínimo no imponible de 1.350.000 pesos. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad solo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Pese a que el año pasado, Javier Milei, cuando era diputado, votó a favor de derogar la cuarta categoría de Ganancias, ahora como Presidente seguirá el plan de su ministro de Economía, Luis Caputo, de restituir el tributo, como una de las medidas a aplicar en la búsqueda del equilibrio fiscal.

Esto le permitirá al Gobierno aumentar la recaudación, ya que, la reforma aplicada implicaba una pérdida de $1 billón para las arcas del Estado Nacional y otro tanto para las provincias, puesto que es un impuesto coparticipable. En tanto, el monto se actualizará por escalas trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor y en el proyecto se estableció la delegación al Poder Ejecutivo de las facultades para modificar las escalas.