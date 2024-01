Milei "aprieta" a los gobernadores: el BCRA no permitirá a las provincias endeudarse con bancos locales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no extender la autorización que tenían los bancos provinciales a otorgarles créditos a los gobiernos locales, que en su amplia mayoría estaban destinados a financiar los desequilibrios de las cuentas de cada jurisdicción.

La decisión la comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que ofrece habitualmente en Casa de Gobierno.

"El Banco Central nos informa para que transmitamos que ha quedado fuera de agenda la extensión de autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizaban muchas veces para cubrir sus necesidades financieras urgentes", señaló Adorni.

La decisión se conoce en medio de la pelea con los gobernadores por la aprobación de la Ley de Bases y el envío del proyecto para reponer el Impuesto a las Ganancias para los asalariados.

También se cruza con la posibilidad emisión de cuasimonedas por parte de las provincias que no logren equilibrar sus cuentas.

El gobierno de La Rioja fue el primero que avanzó en este sentido con una ley votada por la legislatura y varias otras provincias esperan el resultado de esa experiencia para evaluar decisiones similares.

El BCRA decidió no extender la autorización que tenían los bancos provinciales a otorgarles créditos a los gobiernos locales

Ley ómnibus: el Gobierno advirtió a gobernadores

"Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir", señaló Adorni.

En tanto, añadió: "La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia y, dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de qu, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno Nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere a las provincias".

Esa idea fue la misma que transmitió el Javier Milei a sus ministros en la reunión de Gabinete de esta mañana, la primera que realiza el mandatario desde su regreso de Davos la semana pasada.

El oficialismo convocó para hoy a las 18 al plenario de comisiones para tratar la ley ómnibus, denominada oficialmente como proyecto de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" en un encuentro que se realizará en la Sala de Reuniones del 2° piso del Anexo "C" de la Cámara Baja.

Luego de una extensa negociación que incluyó numerosas modificaciones a la propuesta original, los legisladores empezarán a debatir el nuevo texto con el objetivo de emitir un dictamen para luego tratar el proyecto de ley en una sesión que (de no haber cambios) podría realizarse el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

Ley ómnibus: ¿qué hay detrás de la presión de Milei a gobernadores?

¿Qué hay detrás de la presión de Milei a los gobernadores?

Sin un acuerdo definitivo, crecieron las chances de que al menos una parte del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal -bloque donde tallan gobernadores como el entrerriano Rogelio Frigerio y el chubutense Ignacio Torres- firmen un dictamen propio y vayan el jueves a la sesión con la idea de acompañar al oficialismo en general, pero introduciendo modificaciones en la votación artículo por artículo.

En otras palabras, sin el acuerdo, Milei se enfrenta al riesgo de que el proyecto sea modificado en el mismo recinto de la Cámara de Diputados por la fuerza de los votos. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y solo con el apoyo del PRO (que tampoco le garantiza el voto a favor de todos los puntos del proyecto) no le alcanza.

Con la negociación todavía abierta y sin las garantías que esperaba, Milei decidió instruir a su tropa legislativa para que avancen con la sesión el jueves, a todo o nada, y en paralelo presionar públicamente a los gobernadores para que instruyan a sus diputados a aprobar la Ley ómnibus.

A través de Adorni, el Gobierno advirtió que se "revisarán" cada una de las partidas que se destinan a las provincias "sin contemplación" alguna para nadie. Sin embargo, el efecto de esa presión por parte de un oficialismo no parece ser el que Milei espera. El gesto molestó a los diputados y también a algunos gobernadores.

"No podemos entrar de vuelta a una lógica que los argentinos ya conocieron, que es la lógica del látigo en la billetera", se quejó De Loredo, junto con Pullaro, durante una conversación con la prensa acreditada en el Congreso tras la conferencia que dio Adorni. La advertencia del Gobierno cayó mal pero no amedrentó ni a diputados ni a gobernadores.