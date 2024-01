Dura advertencia de la CGT: "Todos vamos a seguir la lucha hasta que el DNU y la Ley ómnibus caigan"

Organizaciones gremiales y sociales enroladas en la CGT, las dos CTA y la Unidad Piquetera (UP) son protagonistas de una multitudinaria protesta frente al Congreso de la Nación y a lo largo de la avenida de Mayo y calles adyacentes, con cortes parciales para el tránsito vehicular, en el marco del paro y movilización convocado por la CGT, que comenzó a las 12.

El primero de los oradores fue Pablo Moyano, uno de los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien aseguró: "El jueves (día que se tratará en el recinto) están ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico que lleva adelante el presidente Milei". Y advirtió: "No traicionen a los trabajadores".

"Hacen campaña cantando la marcha, con los cuadros de Perón y Evita, pero cuando tienen que tratar una ley se esconden y los tenemos que venir a buscar a su despacho", disparó.

Por su parte, Héctor Daer dijo durante su discurso que "nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo", y advirtió a los diputados que "actúen de acuerdo al mandato popular, no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros".

"Que no nos tomen de idiotas cuando nos quieren convencer de que cambiaron un poquito, porque no cambian nada. Nos llevan a discutir cuando ponen todo sobre la mesa. Y cuando quieren discutir todo, no se discute nada. 600 leyes. Cada diputado tiene 5 minutos en comisión y 5 minutos en el recinto. Fíjense si se pueden discutir 600 leyes. Por eso les decimos, nada se construye con palos. Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que poníamos miedo en la sociedad", insistió el dirigente.

"Todos en unidad vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga, el DNU y que se rechace la Ley ómnibus, porque la justicia social no se entrega, no vamos a dar un paso atrás. ¡Cantemos que la Patria no se vende!", concluyó.

Bullrich minimizó el paro: "La mayoría de los argentinos hoy están trabajando"

Previamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se había referido al paro general organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtiendo que no tuvo un alto acatamiento y que "la mayoría de los argentinos hoy está trabajando".

La funcionaria se expresó cuando llegó al Departamento Central de Policía, donde siguió de cerca el desarrollo de la movilización prevista hacia el Congreso.

Por otra parte, indicó que pasó por una estación de servicio y por una fábrica donde estaban "trabajando con normalidad".

"La gente puede circular con mínimas dificultades por el centro porteño", ya que la única arteria con congestionada por la marcha en la Avenida de Mayo, pero "la 9 de Julio y Callao" están despejadas, continuó diciendo la funcionaria.

La ministra de Seguridad, en pleno desarrollo del protocolo anti piquetes y un férreo operativo de seguridad en distintos puntos de la Ciudad, destacó que chateó con el presidente Javier Milei, quien sabe que todo está "tranquilo".

En ese sentido, expresó que por la tarde se trasladará a la Quinta de Olivos para reunirse con el jefe de Estado y hacer un análisis de la jornada.