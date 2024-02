Sueldo empleado de comercio: cuánto cobrarán los cajeros, vendedores y administrativos

En el acuerdo salarial se estableció que las sumas no remunerativas pactadas serán tomadas en cuenta para el cálculo de distintos adicionales

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) llegó a un acuerdo y recibirá un aumento de sueldo del 30%, que incluye una recomposición del 11% para diciembre (se suma al 13,3% anterior), y un incremento del 20% en lo que respecta a enero, lo que llevará al salario básico a $573.423 con presentismo.

El gremio que lidera Armando Cavalieri también pactó que se volverá a reunir con las cámaras del sector en febrero con el fin de analizar un nuevo incremento, considerando el nivel de inflación.

La firma del acuerdo se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y corresponde a la paritaria de empleados de comercio que va de abril de 2023 a marzo de 2024.

De este modo, las agrupaciones sindicales insisten en reabrir sus paritarias cada períodos de tiempo más cortos. Prácticamente no quedan negociaciones anuales y los acuerdos se firman cada uno o tres meses por la alta inflación.

La paritaria de Comercio es la más importante por cantidad de trabajadores que abarca en el país. De su resolución dependen más de 1.2 millones de trabajadores registrados de la Argentina.

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán cajeros, administrativos

Según explicaron desde la FAECyS, el incremento salarial es del 30 por ciento nominal, por lo que se pagará con los haberes correspondientes a enero, y se debe calcular de la siguiente forma:

Una parte remunerativa del 11 por ciento sobre las escalas vigentes (básico + no remunerativo)

del 11 por ciento sobre las escalas vigentes (básico + no remunerativo) Otra parte no remunerativa del 20 por ciento sobre la nueva escala de enero.

Entonces, los salarios -sin contar el presentismo y otros adicionales-, quedarán de esta forma:

Estas sumas no remunerativas, pasarán al básico de convenio a partir de abril por su valor nominal. Sin embargo, dado el contexto económico, el propio Cavalieri anticipó que las discusiones salariales deberán ser mensuales para que los ingresos no pierdan poder adquisitivo. De hecho, en el acuerdo, el gremio y las patronales pactaron reunirse en febrero para realizar una revisión de la paritaria.

En el acuerdo salarial se estableció que las sumas no remunerativas pactadas serán tomadas en cuenta para el cálculo de los adicionales como antigüedad y asistencia y puntualidad.

Estos adicionales se liquidarán en el recibo como "Acuerdo Enero 2024 No remunerativo Presentismo" y "Acuerdo Enero 2024 No remunerativo Antigüedad". Además, las mencionadas sumas no remunerativas se deberán tener en cuenta para el cálculo del aguinaldo, al tiempo que deberán tenerse en cuenta al momento de calcular la indemnización por despido sin causa (artículo 245 LCT).