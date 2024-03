Debido a la elevada y constante inflación, las marcas buscan diferentes alternativas para aumentar sus precios sin que cause tanto impacto en los consumidores. Un método utilizado es la reduflación.

La creadora de contenido Lucía Aguilar, más conocida en redes sociales como @luliinvierte explica este concepto en su cuenta de Instagram. Te contamos qué es la reduflación y por qué cada vez más marcas la utilizan.

¿Qué es la reduflación?

La reduflación es una estrategia comercial que se utiliza en periodos de alta inflación. Consiste en reducir el tamaño o la cantidad de un producto mientras se mantiene o aumenta su precio.

La reduflación consiste en disminuir el tamaño de los productos pero mantener su precio

De esta manera, las empresas pueden mantener sus márgenes de ganancia sin tener que subir los precios de forma tan evidente.

La influencer @luliinvierte explica el concepto a sus seguidores en las redes sociales, mostrando la forma en que un envase de aceitunas que ella suele comprar redujo notablemente su tamaño en el último tiempo.

En tan solo 30 segundos de video, la creadora de contenido demuestra la forma en que las marcas están aumentando su precio sin que los consumidores lo noten.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de usuarios que comenzaron a notar la disminución de tamaño o cantidad en los productos que compran y expresar su descontento.

El concepto lo introdujo la economista estadounidense Phillippa Malmgren, como "shrinkflation", una combinación de los términos "shrink" es decir, contraer e "inflation", es decir inflación.

La reduflación, también conocida como la "inflación invisible" es una práctica que se viene haciendo desde hace años, pero cada vez de una manera más sistemática y sofisticada.

Si bien es una práctica legal, es considerada una actividad engañosa y desleal hacia los consumidores.

No obstante, las marcas deben informar el volumen de los productos que ofrecen, de esta forma, los consumidores están al tanto de la cantidad de producto que compran. La importancia de la transparencia de las marcas sobre los cambios de tamaño o cantidades de los productos es fundamental.

La razón por la cual las marcas deciden utilizar la reduflación es porque se comprobó que los consumidores notan más el aumento de precios que las disminuciones de tamaño o cantidad. Por lo tanto, suelen no comprar un producto que incrementó su valor, pero sí uno que disminuyó el tamaño.

La reduflación puede ser difícil de detectar para los usuarios, dado que los cambios de tamaño o cantidades suelen ser sutiles en general, entre un 5% y un 10% menos. Sin embargo, en algunos casos, la reducción de cantidad puede llegar hasta el 25% de disminución.

Además de que en algunos casos los consumidores no se dan cuenta de la disminución de tamaño, muchas veces no tienen otra opción. Es decir, en algunos productos básicos puede no haber muchas alternativas de diferentes marcas o precios variados, por lo que los usuarios deben comprar lo que hay.

En periodos de alta inflación, como es el caso actualmente en Argentina, los consumidores suelen dejar de ser leales a las marcas. Con el fin de ahorrar algunos pesos, los usuarios comprar los productos que se encuentran en promoción o de menor precio.

La reduflación puede llegar a un punto en que la disminución es tan significativa que los consumidores se percatan del cambio.

En aquel momento, las marcas comienzan a introducir al mercado los tamaños más grandes, que anteriormente fueron los originales, pero los comercializan como "extras", "mega" o "tamaño familiar" y hasta pueden venderlos a un precio mucho mayor.

¿Cómo evitar la reduflación?

¿Cómo evitar la reduflación?

Algunos consejos para evitar la reduflación son los siguientes:

Comprar los precios por unidad de medida , como, por ejemplo, por kilogramo o litro y no considerar solo el precio total

, como, por ejemplo, por kilogramo o litro y no considerar solo el precio total Leer atentamente las etiquetas de los productos para verificar el contenido

Comprar el tamaño y la cantidad de los productos de la misma categoría

el de los productos de la misma categoría Buscar marcas alternativas que ofrezcan un mejor valor-tamaño o cantidades similares

que ofrezcan un mejor valor-tamaño o cantidades similares Elegir productos y marcas con buena relación precio / calidad

Como mencionamos, la reduflación es una práctica legal y los consumidores no pueden hacer nada en contra de ella. No obstante, se pueden tener en cuenta ciertas recomendaciones para protegerse de ella.