Son recursos para salarios, mejoramiento de calidad e infraestructura. Para los gobernadores no es suficiente. Preocupa la aceleración de la crisis

Preocupado por la dureza de las provincias y por la aceleración de la crisis económica, el presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia por el cual envió los fondos para la educación a todos los distritos de país, justo 24 horas antes de la primera reunión con los gobernadores con quienes negociará la sanción de la Ley Bases, el Acuerdo de Mayo y un alivio fiscal.

En la Casa Rosada y en los ministerios no explicaron públicamente el decreto DNU. Pero fuentes libertarias aseguraron a iProfesional que "fue una señal de distensión de Milei y un retroceso importante que revela que el Presidente reculó de su dureza".

En rigor, el Presidente está fuertemente preocupado por el grado de acelere de la crisis económica. Los números de la macroeconomía comenzaron a dar las primeras señales amarillas. El superávit financiero de enero último no se repetiría en febrero, que arrojaría un déficit.

En tanto, el superávit fiscal primario se reduciría sustancialmente, producto del aumento de gastos y de pagos y de una caída de los ingresos fiscales.

Además, la inflación de febrero, que se estima en 15,5% no estaría retrocediendo en marzo y se mantendría en valores similares. Por otra parte, se registraron caídas importantes reflejadas por el Indec en la industria y la construcción, lo cual comenzó a reflejarse en despidos.

La única esperanza de Milei para poder mostrar un logro sería la liquidación de la cosecha gruesa, pero habrá que esperar hasta abril y falta un mes y el impacto social de la crisis se hace esperar. En ese contexto, la pelea con los gobernadores no parece sostenible.

Según voceros del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se trata de los recursos correspondientes al programa "Quinta hora"

Además, se conoció este jueves que el Fondo Monetario Internacional reiteró que hubo progresos fiscales, pero que se necesita preservar a los más vulnerables y mantener el valor real de las jubilaciones, víctimas ambos de la "licuadora".

Pacto fiscal para mejorar la coparticipación y devolución de fondos que eliminó Milei

En el DNU 231, firmado por el Presidente y todos los ministros, el Poder Ejecutivo parece compensar la quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que causó revuelo entre los gobernadores por la baja de salaros docentes.

Sin embargo, esto no fue confirmado por los voceros del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni de los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Economía, Luis Caputo y de Capital Humano, Sandra Pettovello, que está a cargo de Educación. El hermetismo fue total sobre este DNU.

"No lo quieren reconocer y quieren que pase inadvertido porque es un recule importante del Presidente", señaló a iProfesional que conoce muy bien al Presidente. Según algunos gobernadores, no llega a compensar el Fonid, pero es una devolución de fondos importante.

Según pudo saber iProfesional de fuentes de Interior, la mayoría de gobernadores confirmó su presencia este viernes a las 15 en el Ministerio del Interior. Pero los mandatarios reclaman además la devolución de la totalidad de las transferencias no automáticas que eliminó Milei, las educativas y las del Fondo Compensador del Transporte, además de un pacto fiscal para mejorar la coparticipación.

En la actualidad, la Ley de coparticipación le otorga a la Nación el 70% de los recursos nacionales y solo el 30% a las provincias, por lo cual estas quieren elevar su porción. Esta es la postura del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a quien apoya el resto de los mandatarios.

Los fondos estarán destinados al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa

La Nación le quitó a Chubut una parte de su coparticipación para cobrarle una deuda con el Fondo de Desarrollo Provincia y ello fue judicializado. La Justicia Federal frenó la quita del fondo del transporte y pidió no avanzar con esa detracción. Fue la pelea pública más dura que tuvo Milei y que concitó la solidaridad de los 23 gobernadores restantes.

Negociación con los gobernadores: qué hay detrás de la convocatoria al Acuerdo de Mayo

Precisamente esa pelea disparó la convocatoria de Milei a un gran Acuerdo de Mayo para el 25 de ese mes y eso generó la reunión de este viernes. El Gobierno nacional quiere convencerlos de sancionar la restitución del impuesto a las ganancias para aumentar la recaudación y de la Ley Bases para seguir con el ajuste fiscal a cambio de un alivio en las arcas de las provincias.

En el DNU 231, Milei estableció la vigencia para el ejercicio fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075 para cumplir los objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos recursos se destinarán "para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación". En sus considerandos dijo que la "asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".

Según voceros del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se trata de los recursos correspondientes al programa "Quinta hora" y "es muy bueno que Milei haya recapacitado". Se trata de un programa en todo el país de expansión de la jornada lectiva que se instrumentó por etapas. "Esto es un punto importante, pero relativamente chico en comparación a todo lo que se ha cortado", señaló el funcionario bonaerense. Lo estimó en unos 10 mil millones de pesos por mes.

Según una fuente allegada a un gobernador patagónico peronista se trata de recursos que iban a los comedores escolares y otros programas y que no tienen mayor incidencia en el reclamo de las provincias, mientras un allegado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que "no abarca el incentivo docente y son los fondos de la ley de financiamiento educativo que no habían transferido enero y febrero. Para Chubut unos $8 mil millones".

El Fondo Monetario Internacional reiteró que hubo progresos fiscales, pero que se necesita preservar a los más vulnerables

Las primeras señales de preocupación del Gobierno

En la Casa Rosada comenzó a crecer la preocupación por los primeros signos de una fuerte recesión y sus posibles consecuencias. El Indec señaló que el índice de producción industrial cayó 12,4% en febrero respecto de enero y en diciembre había tenido una caída de 12,8% interanual.

La construcción, en tanto, cayó el 21,7% respecto de enero y había caído el 12,8% en diciembre. Además, la recaudación fiscal se desplomó en febrero. Fue del 7% interanual en el primer bimestre del año, la más baja en 9 años.

Los impuestos con mayor caída habrían sido Bienes Personales (64,7%), Combustibles (60,8%) y Ganancias (38,7%) y entre los de mayor aumento se encuentran el impuesto PAIS (292,4%), derechos de exportación (126,6%) y derechos de importación (26%). Por su parte, la recaudación de IVA habría aumentado un 6,8% según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En comparación a febrero de 2023, en el segundo mes del 2024, la recaudación tributaria nacional habría disminuido un 11, pero sin los tributos vinculados al comercio exterior, como retenciones e impuesto PAIS, la caída sería del 19%.

En ese contexto, según la consultora Presupuesto Abierto, en febrero de 2024 desaparecería el superávit financiero de enero, que celebró Milei al instrumentar el ajuste con "licuadora" y "motosierra".

En febrero los ingresos bajaron $745.000 millones de pesos y los gastos aumentaron 960.000 millones. Esto provocó que el resultado financiero de febrero será un déficit de 294.000 millones mientras que en enero había sido un superávit de 1,2 billones de pesos.

En tanto el superávit primario de febrero sería de $848.000 millones mientras que en enero había sido de 2,6 billones. Este panorama, sumado a la recesión, caída de actividad y consumo, comprometerían el objetivo de Milei de alcanzar el déficit cero en 2024.