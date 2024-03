El Banco Central acumuló un saldo favorable semanal de u$s1.031 millones por su intervención en el mercado cambiario con lo cual aceleró significativamente el ritmo comprador frente al resultado positivo de u$s245 millones que había obtenido la semana anterior. De esta manera, el stock de reservas brutas internacionales superó esta semana la barrera de los u$s28.000 millones, el nivel más alto desde agosto del año pasado.

Los analistas plantean que la entidad monetaria acentuó el ritmo de compras por un incremento de la oferta de divisas impulsado por el dólar blend o exportador que permite liquidar el 20% al dólar Contado con Liquidación (CCL), y menor demanda privada de los importadores por el impacto de la recesión y el esquema de acceso cuotificado de importadores al MULC.

Al respecto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras destacó en su cuenta de la red social X que el BCRA "logró el segundo mayor saldo semanal de compras desde que Javier Milei asumió" y sostuvo que "menor participación de privados dejaron más espacio a la autoridad monetaria".

En cuanto a las perspectivas para los próximos días, Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios indicó que "a partir del lunes 11 de marzo, las mipymes imoportadoras "que debían menos de u$s500.000 (antes de la devaluación) van a poder ingresar al mercado por u$s150.000 hasta los primeros días de abril que se les libera el resto del cupo, y esto puede generarle un poco más de demanda y que tenga que bajar un poco sus compras".

En sintonía informe de la consultora F2 indicó que "según el esquema de acceso de mipymes importadoras con deudas anteriores al 13 de diciembre hasta u$s 500.000, desde el lunes se habilita el acceso al escalón de quienes no superen los u$s 150.000 y pueden ser un factor que incremente la demanda".

Reservas: las compras superaron los u$s9.600 millones en la era Milei

El BCRA obtuvo este viernes un saldo neto comprador de u$s165 millones por su intervención en el mercado cambiario con lo cual mostró una fuerte desaceleración respecto al resultado positivo de 254 millones de la víspera, en una jornada donde el dólar blue subió $10 al cerrar en $995.

El BCRA logró el segundo mayor saldo semanal de compras en la era Milei

De esta manera, la entidad monetaria estiró la racha compradora a seis jornadas positivas consecutivas, y el stock de reservas brutas se ubicó en u$s28.216 millones, con lo cual tuvo una suba diaria de u$s167 millones, y alcanzó el monto más alto desde el 24 de agosto de 2023.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s$ 445,262 millones frente a los u$s 430,654 millones negociados en la jornada previa.

El operador indicó que la entidad monetaria totaliza un saldo positivo "en lo que va de marzo de u$s 1.099 millones y acumula desde el 13 de diciembre día de la devaluación- u$s 9.591 millones de compras netas en el mercado". Y señaló que "la ausencia de la demanda de peso y los persistentes ingresos desde el exterior siguen dominando el panorama local y vuelven a anticipar resultados positivos para el BCRA en el corto plazo".

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA totaliza acumula un saldo neto comprador de u$s9.626 millones en la era de gobierno de Javier Milei.

El stock de reservas netas es negativo en un rango de entre u$s4.400 millones y u$s5.000 según recientes cálculos privados, lo que implica una mejora significativa frente al monto heredado por Milei en alrededor de -u$s11.200 millones.

La consultora EconViews prevé que "las reservas netas estarían transitando los últimos meses en terreno negativo, dado que hacia fines de mayo podrian ver la luz otra vez" en un escenario de mayor flujo de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.