En momentos de alta inflación, muchas personas ponen a trabajar su dinero y a veces no abonan antes del vencimiento el cargo de su tarjeta de crédito.

La mora es un serio problema, ya que genera intereses. Pero algunos instrumentos en el mercado hoy pueden hacer valer ese retraso y el consecuente recargo en el pago de la tarjeta de crédito.

Las tarjetas de crédito son instrumentos financieros muy populares que permiten, por ejemplo, hacer compras en cuotas, hacer pagos parciales de los gastos hechos en un mes, recibir adelantos de efectivo, etc.

Para quienes juegan al límite con los vencimientos, ya sea porque quieren obtener el mayor rendimiento de sus inversiones financieras o porque simplemente no tienen el dinero para afrontar los gastos, es fundamental conocer cuándo impacta un pago de la tarjeta de crédito.

Las siguientes son las principales dudas al respecto y las respuestas de las entidades responsables.

Cuándo impacta el pago de una tarjeta de crédito

Generalmente, cuando se realiza un pago de una tarjeta de crédito, el mismo es registrado con la fecha en que se realizó el pago.

Pero puede ocurrir que, si el mismo se realiza durante el fin de semana o fuera del horario bancario, se detecte el pago acreditado en la cuenta recién al siguiente día hábil.

Cuánto tarda en impactar en la cuenta el pago de la tarjeta de crédito

En algunos bancos, como el Comafi, los pagos realizados con tarjeta de crédito pueden tener una demora de acreditación de hasta 72 horas, siempre hablando de días hábiles. Aunque esta demora no es lo que más frecuentemente ocurra en el sistema financiero local.

Aun así, si el pago hecho con tarjeta de crédito no se confirmó en el sistema hasta 72 horas después de haberlo realizado, una vez que se acredite lo hará en la fecha correspondiente o con la del siguiente día hábil, según corresponda.

Si se trata de saber cuándo impacta el pago del resumen de la tarjeta de crédito, eso dependerá del método de pago que se utilice. Por caso, muchos usuarios tienen configurado el débito automático de sus tarjetas, por lo que el pago aparece cancelado automáticamente el día del vencimiento del resumen.

Otros métodos pueden demorar más, por ejemplo, un pago hecho por transferencia de Mercado Pago, puede tardar entre 1 y 2 días hábiles. Si bien la plataforma fintech la mostrará como un movimiento inmediato y los sistemas bancarios suelen acreditar esos pagos en el lapso de alrededor de dos horas, hay que esperar hasta 2 días hábiles para poder realizar el correspondiente reclamo si eso no ocurre.

Diferencia de pagos de la tarjeta de crédito

A diferencia de lo que ocurre con los instrumentos de débito, donde lo que se paga se descuenta de la cuenta del usuario del banco de manera inmediata, para hacer el pago de la tarjeta de crédito se puede elegir abonar parcial o totalmente los gastos.

Cómo y cuándo conviene abonar el resumen de la tarjeta de crédito

Esto es lo que generalmente se conoce como pago total o pago mínimo de la tarjeta de crédito.

El pago total implica abonar el saldo total de los consumos realizados con tarjeta de crédito y/o adelantos concretados en el período que implica el último resumen.

Por el contrario, el pago mínimo de la tarjeta de crédito es el importe menor que el banco permitirá hacer, y está compuesto de todos aquellos conceptos que no son financiables, por ejemplo: intereses, cargos y comisiones, adelantos por cajeros automáticos, cuotas del mes, etc.

En la mayoría de los bancos, para seguir usando la tarjeta de crédito normalmente y no ser considerado un cliente moroso, se debe realizar todos los meses al menos el pago mínimo.

Pero vale la pena advertir que la deuda no se borra, sino que aquello que no se pague no solo se debe, sino que aparte acumulará intereses de financiación que serán cobrados en el próximo resumen.

Es por eso que se entiende que realizar el pago mínimo de la tarjeta de crédito nunca es una buena práctica financiera.

Plazos de pago de la Tarjeta de Crédito

Según la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), es importante que los usuarios de tarjetas de crédito tengan en cuenta los vencimientos y que esos plazos no funcionan como los del año calendario.

Cada vez más argentinos pagan hasta los gastos hormiga con tarjeta de crédito para ganarle a la inflación

Es decir, no por ser un resumen correspondiente a un mes en particular, solo incluye los gastos que se realizaron en ese mes con el plástico. Por el contrario, los plazos son imperfectos.

Según advierte esta entidad a la hora de comprender los vencimientos y el crédito que obtenemos en esos períodos, si se hace una compra con tarjeta de crédito el primer día después del cierre del resumen en un mes promedio de 30 días, hay 21 días hábiles dentro del mismo mes entre cierre y cierre.

Luego, se agregan los 7 días hábiles más hasta el vencimiento, llegando hasta 28 días hábiles en un mes promedio y 32 días hábiles como máximo. En el otro extremo, una compra hecha el día anterior al cierre del resumen, solo se financia por 8 días hábiles.

Siguiendo estos ejemplos, en el caso de que los clientes bancarios distribuyan sus compras en forma más o menos uniforme durante todo el mes, entonces, reciben en promedio 18 días hábiles (promedio entre 8 y 28 días hábiles) de financiamiento "gratis", calculó ADEBA e indicó que "en tiempos de inflación y altas tasas nominales, es relevante."

Por lo tanto, en épocas como las actuales, de intensa inflación, lo más racional financieramente hablando es gastar lo más posible y hacer las compras programadas apenas vence el resumen de la tarjeta de crédito, de manera de obtener la mayor financiación posible y que el pago se diluya a lo largo del mes hasta el vencimiento.

Esta es la estrategia que cada vez más argentinos están implementando, abonando hasta los gastos hormiga más pequeños con tarjeta de crédito para diferir los pagos lo más posible, sin generar intereses o deuda desmedida.