Carlos Maslatón y su advertencia a Javier Milei por los precios en dólares: "Llevarán al total fracaso"

Maslatón mostró en X lo que pagó por una cena y comparó los precios con los de Europa y Estados Unidos: "Argentina no va a funcionar con estos precios"

Cuando uno sale a comer fuera de casa, en Argentina puede ser sinónimo de sorpresas no gratas para el bolsillo. En esta oportunidad, Carlos Maslatón compartió el valor que pagó por una cena y lanzó una advertencia a Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo: "Argentina no va a funcionar con estos precios".

La inflación, la devaluación y todo el contexto económico, volvieron muy inestable a la economía argentina y esto se ve reflejado en los precios. Si bien la inflación muestra una marcada desaceleración, esto no se ve reflejado en los precios. Con todos estos condimentos Maslatón usó su cuenta de X (antes Twitter), para dejar su punto de vista sobre el precio en dólares y marcar qué debe pasar con los precios.

¿Qué debe pasar con los precios para evitar la deflación, según Maslatón?

El abogado compartió el ticket de lo que comió el domingo por la noche: una pizzeta de cuatro quesos, dos gaseosas en lata y un café. Por esta comida, pagó $28.100. Ante esta situación, Maslatón comparó los precios de Argentina con países europeos y Estados Unidos. "Solamente en Argentina, por el lugar y tipo de producto, son 28 dólares", escribió.

Y agregó el precio que este consumo tendría en el exterior: "En España son 12, en Italia 14, en Miami 25". Luego de dar este contexto, disparó sobre la realidad de los precios en nuestro país: "Argentina no va a funcionar con estos precios que, de persistir, llevarán a Milei-Caputo al total fracaso".

El consumo de Maslatón habría sido en el Lollapaloza.

Al mismo tiempo, señaló cuál es para él lo que debe pasar con la evolución de los precios para evitar "quiebras generalizadas" y "desocupación extrema". Para Maslatón el dólar debe llegar a "$2.000 con los precios sin subir más nada, o los precios nominales en pesos caen a la mitad".

"La deflación nominal en pesos, de practicarse, llevará a quiebras generalizadas y a desocupación extrema", concluyó su mensaje, que recibió varios cuestionamientos y el abogado liberal se limitó a responder que él solo analiza la situación económica y no se queja de los precios.

Una de las respuestas de Maslatón fue: "No me quejo nunca, a mí los precios me son irrelevantes, solo analizo los ciclos. Así como en 2020 eran una miseria y debían subir en dólares, ahora son récord mundial de altos en dólares y deben bajar".

Y remarcó: "Los precios se mueven y yo analizo el ciclo de los precios. Hace 3 años decía que eran miserables y que iban a volar en USD. Ahora te digo que son ridículos y que van a caer. También te digo que los de ahora están intervenidos por el gobierno por el manejo del tipo de cambio y de la tasa de interés".