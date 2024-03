Makro es un supermercado mayorista que también ofrece a los consumidores finales la posibilidad de comprar por unidad a buenos precios. Además, esta cadena con 24 sucursales en el país tiene todo tipo de ofertas para aprovechar.

Muchas personas están buscando pelear contra la inflación antes el aumento de los precios en los supermercados debido a la complicada situación económica y Makro resulta atractivo en este sentido. La particularidad es que las ofertas varían según la sucursal y algunos no saben cómo encontrarlas.

En esta nota, te explicamos cómo conocer qué ofertas tiene cada sucursal de Makro para que aproveches las del local que te quede más cercano. Es muy sencillo y se puede consultar a a través de su sitio web.

Cómo conocer qué ofertas tiene cada sucursal de Makro

Para conocer qué ofertas tiene cada sucursal de Makro, solo tenés que seguir estos pasos:

Entrá al sitio web de Makro

de Makro Dirígete a la sección ofertas arriba a la izquierda

arriba a la izquierda Una vez allí, verás un destacado que dice " Ofertas exclusivas por sucursa l", debajo del cual, verás la opción " las mejores ofertas de Makro en …", donde tendrás que seleccionar tu zona.

l", debajo del cual, verás la opción " …", donde tendrás que seleccionar tu zona. Una vez que hayas seleccionado tu barrio o partido, la página se actualizará y aparecerán los catálogos con las ofertas correspondientes

la página se actualizará y aparecerán los catálogos con las ofertas correspondientes Hacé clic sobre el catálogo que te interese y descargalo

que te interese y descargalo Abrí la carpeta de descargas en tu computadora o celular y hacé doble clic en el catálogo para visualizar las ofertas

Como verás, es muy sencillo y claro, además, la posibilidad de descargar el catálogo permite que vayas al supermercado con el archivo para comprar los precios, aunque no tengas datos para estar conectado y hacerlo en el momento desde el celular.

Qué es Makro

Makro es una de las cadenas de supermercados mayoristas más reconocidas de Argentina, y cuenta con 24 sucursales distribuidas en todo el país. Por su amplia variedad de productos y ofertas es un referente del sector mayorista, atendiendo a un público amplio que incluye comerciantes, gastronómicos, instituciones y también familias.

Cómo asociarse al supermercado Makro

Además de ofrecer venta mayorista a precios accesibles y buenas ofertas, Makro brinda la posibilidad de asociarse y así obtener mayores beneficios, para lo cual hay que registrarse y descargarse la aplicación móvil.

El procedimiento se hace de manera gratuita en la página web del supermercado o en el área de servicio al cliente de alguna de las tiendas físicas presentando el documento de identidad.

Al registrarse se pueden obtener beneficios como:

Acceso a super ofertas quincenales

Descuentos exclusivos todas las semanas

todas las semanas Acceso a campañas y promociones para concursar por premios

Cabe aclarar que no solo los comerciantes y dueños de negocios pueden registrarse, sino también quienes compran para su consumo particular. Otro dato que vale la pena mencionar es que este registro no vence, por lo que siempre se podrán disfrutar de todos los beneficios que ofrece Makro.

Por otro lado, los clientes también pueden descargarse la aplicación móvil de Makro para poder planificar las compras y obtener aún más beneficios.

Al descargar y registrarse en la app se puede:

Escanear los productos y conocer los precios

y conocer los precios Cotizar las listas de compras para planificarlas y organizarlas

Conocer todas las mejores ofertas y cuándo se encuentran disponibles

Cómo comprar en los supermercados Makro

Makro tiene una amplia variedad de productos y ofertas

Todos pueden comprar en Makro y en caso de los clientes particulares no tienen que hacer ningún trámite ni deben tener un mínimo de compra, solo es necesario presentar el DNI. La gran ventaja es que pueden comprar por unidad a precio mayorista, así como encontrar una gran variedad de productos y acceder a las ofertas por sucursal.

En cuanto a los comerciantes, cuentan con beneficios y servicios especiales para que puedan desarrollar y potenciar sus negocios. Algunos de los beneficios son que cuentan con cajas exclusivas, asesoramiento profesional, negociación por volumen, atención personalizada, entre otros.

Los supermercados mayoristas Makro cuentan con diversas formas de pago:

Efectivo

Mercado Pago

Modo

BNA+

Cuenta DNI Bapro

Tarjetas de crédito Visa , MasterCard, American Express, Cabal, Tarjeta Naranja

, MasterCard, American Express, Cabal, Tarjeta Naranja Tarjetas de débito Visa, Cabal, Maestro

Adempas, se pueden aprovechar diferentes promociones bancarias, las cuales cambian según el día y el mes. Algunos de los bancos que suelen tener promociones son Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Credicoop y Banco Nación. Es importante consultar en cada sucursal ya que pueden variar en cada una, tanto las promociones como las ofertas.

En conclusión, los supermercados mayoristas Makro brindan a los comerciantes y consumidores finales una gran posibilidad de ahorro, mediante sus ofertas por sucursal, su variedad de productos y siendo socio registrándose en la web o utilizando la app. Así que ya sabés, si tenés una sucursal Makro cerca, chequeá las ofertas que hay y aprovechalas.