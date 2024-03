El dólar blue se mantuvo casi planchado en la última semana y acumuló una baja semanal de $5, a diferencia del Contado con Liquidación, el que usan las empresas para girar divisas al exterior, que tuvo un leve rebote que lo llevó a la zona de $1.100 ante una menor liquidación de exportadores que quitó oferta en ese segmento y presionó a la divisa. Para los analistas, esa dinámica dispar entre los dólares paralelos se mantendrá en los próximos días.

Y es que los especialistas prevén que la calma del dólar informal podría continuar en un contexto de deterioro del poder adquisitivo que llevó a que los ahorristas minoristas que se sobredolarizaron antes de las elecciones esten vendiendo para cubrir gastos.

En cuanto al rumbo del CCL, los expertos discrepan, para algunos $1.100 podría ser una especie de techo ante la oferta de divisas que aporta el dólar blend que permite canalizar el 20% a través del CCL, y el mayor flujo que se espera con la cosecha gruesa, mientras que otros prevén una tendencia alcista aunque sin sobresaltos, impulsado por una serie de factores que se sentirán a partir de abril.

Por su parte, el BCRA siguió comprando divisas y ya acumula un saldo favorable superior a los u$s11.000 millones en la era Milei lo que contribuye a mantener la relativa calma cambiaria. A eso se suma el buen resultado de la licitación de deuda del Tesoro y la decisión de usar el excedente financiero conseguido por $ 783.000 millones para comprarle dólares al BCRA para afrontar los vencimientos de deuda con acreedores privados en julio, y en el mercado afirman que "es una buena señal que reduce la incertidumbre".

No obstante, y de cara a lo que puede venir, la consultora Outlier planteó: "lo que llama la atención es que el Tesoro no compre dólares para el pago al FMI de abril y mayo, sino para hacer frente a los pagos de Bonares y globales en julio. ¿Será esto un indicio de que puede estar cerca algún rollover acordado, o por acordarse, con el FMI? ¿O será una estrategia de comunicación de Caputo para apalancar aún más el desempeño de los bonos hard dolar?. A su vez, los analistas de PPI remarcaron que esa medida "también levanta sospechas sobre la razón por la que decidieron adelantar la compra. ¿Acaso la unificación cambiaria está más cerca de lo que creemos? O tan solo se trata de dar las señales correctas a los bonistas?".

Ambas hipótesis, de concretarse, son factores que incidirán en los dólares paralelos. Por lo pronto, el mercado estará atento a las señales que puedan surgir en los próximos días cuando el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdes arribe a Buenos Aires. El directivo no vendrá en carácter de misión oficial, sino que participar del IEFA Latam Forum entre el 26 y 27 de marzo, pero durante su estadía mantendrá contacto con el ministro de Economía Luis Caputo quien días atrás dijo que el gobierno inició conversaciones con el organismo sobre un nuevo acuerdo que podría incluir desembolsos para acelerar la salida del cepo.

El dólar blue cerró el viernes a $1.020 con lo cual bajó en la semana $5

Dólar blue: las razones de la calma

Sobre las causas de la calma del dólar blue, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que la plaza informal "está muy marcado por lo ahorristas minoristas, que es el sector que más se dolarizó antes de las elecciones y es el que hoy más sufre el tema de que no hay plata". Y recalcó que "los precios siguen volando, los ingresos no se actualizan en la medida que lo necesitan, es uno de los sectores que más falta de dinero tiene por eso no tenes muchas compras sino más ventas para cubrir los gastos, y eso hace que sea el que menos reacciona, el más barato.

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber comentó que "el dólar libre no acompañó el ligero reacomodamiento de las divisas financieras en las últimas ruedas por la mayor necesidad de pesos - en medio de una recesión - de algunos agentes económicos por ‘efecto descanuto’ (venta de ahorros)".

Por su parte, el economista Federico Glustein afirmó que "el dólar blue tiene una dinámica distinta a las divisas financieras, es un mercado más pequeño y con muchos más jugadores".

"Hay menores incentivos a operar en el blue con un dólar MEP en valores casi similares, pero también es porque el poder de compra de las familias está muy bajo, no hay capacidad de demanda de los mismos agentes que en otras oportunidades, hay mucha venta hormiga, y eso hace que se mantenga estable, distinto al CCL y MEP que tienen flujo permanente", explicó

Dólar blue: ¿seguirá planchado?

Para Buteler, la calma del dólar informal puede seguir porque plata va a seguir faltando aunque cree que ya tocó un piso en $1.000, y ve que la tendencia será al alza. Y auguró: "El dólar me parece que está barato, no se cuándo va a rebotar, pero no creo que se pueda seguir sosteniendo tan barato, la inflación por más que desacelere sigue empujando bastante y este mes puede ser similar a la de febrero, creo que va a retomar el sendero alcista".

Analistas minimizan impacto en el blue por no renovación de plazos fijos UVA a 90 días

Según su visión, los dólares paralelos "ya dejaron de bajar, ya vimos el piso, ahora lo que vemos es un tenue rebote liderado por el CCL, y aunque el blue está muy afectado por todo lo que se dolarizó previo a las elecciones, si vos ves que el MEP y el CCL reaccionan, el blue no se va quedar muy abajo".

Por su parte, Glustein que ve que en los próximos días el dólar blue estará "planchado, aunque no creo que baje". También minimizó una mayor presión por efecto de los plazos fijos UVA precancelables a 90 días que constituyeron varios ahorristas hace tres meses, que comenzaron a vencer en la última semana pero que ahora muchos deciden no renovar ante la extensión del plazo a 180 días de esas colocaciones que dispuso el BCRA

"Por la no renovación de los plazo fijo UVA hay cierta migración a dólar, pero no alcanza para mover la aguja. La mayoría se mueve en otras opciones financieras, algunos pagan deudas y obligaciones, e incluso, hay quienes van a tasa fija (del plazo fijo tradicional) para tener a 30 días el flujo", argumentó.

El economista dijo que "si el MEP sube, el blue puede acompañarlo, pero no va a ser un salto brusco, sino armonioso".En ese marco, Glustein estimó que para fin de este mes el dólar blue "no superar los $1.050, incluso lo veo más quieto en la zona de $1.030".

En sintonía, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, vislumbra sobre el rumbo del blue que viene "una semana que es corta, y no me parece que vaya a haber cambios significativos". A su criterio, "los pesos derivados de los plazos fijos deberían canalizarse por mercados formales, son fondos que teóricamente están declarados, y por ahí no conviene canalizar operaciones (en la plaza informal) con fondos declarados, tiene sus riesgos".

Dólar CCL: ¿tocó techo en $1.100?

El dólar CCL cerró el viernes en $1.096,17, con lo cual la brecha cambiaria quedó en 28,28%, aunque durante la semana tocó los $1.100. Algunos analistas creen que la divisa financiera se mantendrá en torno a ese valor o incluso podría bajar algo, mientras que otros vislumbran algunos factores que podrían impulsarlos al alza, aunque sin descontrol, a partir de abril.

El dólar CCL tocó $1.100 en la última semana, para algunos es un techo, para otros seguirá con tendencia al alza

Al respecto, Outlier evaluó que "el CCL volvió a aflojar" pero "a partir del 1 de abril, más allá de la oferta posible por tema cosecha gruesa, podría haber presión de demanda de los licitadores primarios de BOPREAL (el bono para importadores)que vendieron/venden sus títulos y buscan la diferencia perdida por paridad en el mercado; será un factor para seguir de cerca post Pascuas".

Buteler consideró que el precio de $1.100 "no lo veo como techo porque no tenes ninguna de las otras variables que te puedan ayudar a mantenerlo, en el mejor de los casos va a ir moviéndose a un ritmo de la inflación o un poquito más". Y añadió que "no espero que termine el mes con un número abrumador pero la tendencia para mí es alcista, ya empezó a rebotar tenuemente, cambiando la tendencia de caída que vimos en los dos últimos meses".

En ese marco, Buteler afirmó que "entrarán dólares por la cosecha que tienen que ser liquidados y al productor se le dan pesos, parte de esos pesos como tenes un cepo, terminarán yéndose al mercado financiero, al MEP o CCL, y como encima tenes tasa real negativa menos incentivo tiene para quedarse con los pesos". Vaticinó que "esa llegada de dólares, al contrario de lo que muchos piensan que es un factor que tranquiliza al dólar, puede ser un factor que vuelva a impulsar el dólar financiero".

"El productor con esos pesos algo va a tener que hacer, una parte va a ir a capital de trabajo, pero el excedente que tenga de eso en un mercado recesivo, y en un tipo inversor bien conservador como suele ser el productor agropecuario, creo que va a terminar impulsando al dólar en el tiempo. No es que vas a tener una corrida, pero le va a dar más nafta al dólar como para que siga este recorrido alcista que se empezó a ver hace unos días", auguró.

Para Glustein, "el CCL puede seguir con un pequeña alza porque las liquidaciones bajaron un poco, lo veo por encima de $1.100 pero sin disparada". Y fundamentó que "hay indicadores de que puede seguir con pequeña alza, la cosecha gruesa de abril sumará presión, la venta de BOPREAL también hará su aporte, pero además puede haber una migración por expectativa de abrir el cepo para las próximas semanas".

La consultora FMyA, "el CCL está levantando un poco, más cerca de los $1.100 traccionado por la expectativa de liberación de restricción cruzada para los tenedores de BOPREAL a partir del 1 de abril". Y también advirtió que "si bien en abril y mayo entrarán dólares de la cosecha, los productores reciben pesos y eso podría tentar a dolarizar parte de la cosecha".

Para algunos analistas, la llegada de la cosecha gruesa puede contener al CCL, para otros pueden impulsarlo al alza

En cambio, los analistas de PPI "si se mantienen sin cambios las restricciones sobre la demanda heredadas de la gestión anterior el CCL seguirá teniendo su trayectoria marcada por lo que ocurra con la liquidación de los exportadores en el 80/20".Y argumentaron que " una brecha efectiva para los exportadores que apenas supera el 20% alentará a los productores a vender, lo cual redundará en una liquidación fluida; en consecuencia, no vemos lugar para que el CCL pueda escaparse mucho más de estos niveles".

Ante un crawling que se mantiene en 2% mensual frente a una inflación que en marzo se prevé que puede ser similar al 13,2% de febrero, lo que sigue atrasando al tipo de cambio, la consultora LCG alertó que "siempre que el dólar se percibió relativamente barato, la salida fue una devaluación (generalmente desordenada) o cepo; con las restricciones vigentes eso estará controlado, pero también dependerá de cómo perciba el sector agroexportador el nivel de dólar en abril-mayo, sus necesidades de liquidez para capital de trabajo y pagos de deudas, y las expectativas de precios internacionales de commodities".

En ese sentido, la consultora pronosticó:"incluso con exportadores liquidando divisas, no hay que descartar que las empresas recurran a los dólares libres para dolarizar sus carteras si anticiparan una suba futura; el dólar podría volverse nuevamente un activo preferido y los saldos que esta semana se volcaron a títulos públicos migrar a dólares libres".