El Gobierno cree posible alcanzar un consenso con la oposición dialoguista para sumar a la Ley ómnibus la reforma laboral que la Justicia le trabó en el mega DNU, aunque aclaran que aún no están definidos los detalles finos del borrador porque "todo sigue en negociación" con los gobernadores y los legisladores, cuyos lineamientos principales podrían ser la ampliación del período de prueba o la simplificación de la registración laboral, aunque con cambios.

Se trata de dos temas que aparecían en el decreto que el presidente Javier Milei firmó a días de asumir su mandato el pasado 10 de diciembre y también están contenidos en los proyectos que presentó en las últimas semanas el PRO. No obstante, desde la Casa Rosada afirman que no tomarán esas iniciativas al pie de la letra porque la idea es, precisamente, ampliar todo lo posible el consenso para que el tema avance. Por eso, también lo conversan por estos días con los gobernadores.

En ese marco, desde el Ejecutivo esperan que la nueva versión de la Ley Bases se trate en el recinto de la Cámara de Diputados "después del 20 de abril" y apuesta a poder incluir la reforma laboral durante el tratamiento "en comisión", tras tener garantizado el respaldo parlamentario.

"Lo que se habló hasta ahora es que cuando llegue al Congreso la Ley Bases, si se puede incorporar algún tema, se incorporará en las comisiones", detallaron a iProfesional fuentes de la Casa Rosada, quienes consideraron poco probable que sea el Gobierno quien incluya la reforma laboral entre los artículos que compondrán la nueva versión del proyecto.

Siguiendo la hoja de ruta que se fijó el Ejecutivo nacional, quienes tienen la intención de "mandar la ley la semana del 9 de abril", ya que por el momento solo se conoce un borrador, con el objetivo de "tratarlo en comisión y sesionar después del 20", todavía quedan por delante una serie de conversaciones que continuarán luego del fin de semana largo.

Los argumentos del Gobierno para defender la reforma laboral

"Siempre dijimos que es necesario y prioritario que se realice una reforma laboral. Estamos construyendo los apoyos necesarios para poder concretar una tarea que nos encomendó el Presidente", enfatizaron a iProfesional desde las usinas libertarias.

El Gobierno de Javier Milei cree posible alcanzar un consenso con la oposición dialoguista para sumar a la Ley ómnibus la reforma laboral

En esa línea, aseguraron que "el cambio en la normativa va a traer beneficios, porque se va a generar más empleo y de calidad", mientras que "con la ley actual lo único que hay son trabas burocráticas y muchísima gente en la informalidad".

"El sistema laboral como está al día de hoy no está funcionando, eso lo vemos todos. No está dando respuestas a la sociedad actual, es arcaico. Hablando con los distintos sectores, nadie niega que así no va más y que tenemos que hacer modificaciones", enfatizaron fuentes con despacho en Balcarce 50.

Si bien el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, presentó 3 proyectos de "modernización laboral", desde la Casa Rosada indicaron que no se van a tomar esos proyectos para llevar adelante la reforma, ya que la idea es "escuchar a todos" y generar una iniciativa superadora entre todas las partes, incluidos los gobernadores.

En sintonía con lo que había planteado el Gobierno en el mega DNU, las iniciativas propuestas por Ritondo buscan "ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para asegurar la prestación de los mismos, frente a huelgas y reclamos sindicales que interrumpen el normal funcionamiento de la vida en sociedad".

¿Cuál es la hoja de ruta en la que piensa el Gobierno?

Con la meta puesta en obtener los respaldos necesarios para implementar las modificaciones que la Casa Rosada había presentado en el capítulo laboral del mega DNU 70/2023, que el fuero del Trabajo dejó en suspenso con un pedido expreso de que sea el Poder Legislativo quien lo discuta, el encargado de construir los puentes con el sector dialoguista es el ministro del Interior, Guillermo Francos.

"La idea es generar un consenso con la mayoría de los gobernadores y en paralelo continuar con el trabajo que se viene haciendo con los presidentes de bloques y las cámaras. El objetivo es llegar al Congreso con todos los consensos pulidos", sostuvieron desde la administración nacional.

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, presentó tres proyectos de "modernización laboral"

Con el proyecto final de la Ley Bases por terminar de pulir, las fuentes consultadas aseguraron que aún "no hay nada cerrado", ya que la versión final que se girará al Congreso depende de lo que se defina en los distintos encuentros que quedan pendientes, entre ellos con los gobernadores del PRO y la UCR, cuyo cónclave se concretaría el próximo 4 de abril.

"Vamos tomando algunos temas que ellos nos van pasando. Por ejemplo, si en las reuniones plantean ‘nos parece que tiene que estar esto y esto’, nosotros tomamos nota y después se ve cómo avanzamos", resumieron quienes conocen el funcionamiento de estos encuentros.

En declaraciones periodísticas, el ministro del Interior precisó: "Varios bloques nos plantean la posibilidad de incorporar varios aspectos de la ley laboral a la ley bases. Nosotros somos receptivos a que se pueda incorporar".

"Hay un plenario de comisiones que lo va a tratar cuando consigamos todos los acuerdos, se tratará la ley bases en las comisiones y verán si se puede adjuntar", puntualizó Francos, quien insistió en el hecho de que el régimen laboral es un punto que "todo el mundo quiere que sea reformado".

La necesidad de consensos para avanzar en una nueva Ley ómnibus

Fuentes de la oposición dialoguista detallaron que en los encuentros que se vienen realizando con representantes del Ejecutivo nacional se realizaron distintas "sugerencias para mejorar el borrador" de lo que será el nuevo proyecto de la Ley ómnibus que se tratarán en el Parlamento, con el objetivo de que cuando sea tratado en comisión exista el "mayor consenso posible".

"Como resultado de las conversaciones que tuvieron con distintos bloques, en el Gobierno consideran que se podrían dar curso al agregado de normas laborales", detallaron desde el entorno de uno de los dirigentes opositores que fue recibido por el Ejecutivo.

Finalmente, coincidieron con la Casa de Gobierno al señalar que "el adicionamiento de estos artículos de reforma laboral se incluirían en el plenario de comisión a fin de agregarlo al dictamen".