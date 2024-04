Si bien los gobernadores manifestaron en la reunión su apoyo al Gobierno respecto a la Ley ómnibus, no llegaron a un acuerdo con Ganancias

En el sprint final de las negociaciones por la nueva Ley Bases, en la Casa Rosada aseguran que los gobernadores de Juntos por el Cambio les garantizaron su "apoyo" en el Congreso, pero reconocen que aún se demora el acuerdo fiscal y quedan diferencias respecto al Impuesto a las Ganancias.

"Somos optimistas de que la Ley Bases va a salir", enfatizaron a iProfesional desde el Ejecutivo nacional y aclararon que "sobre el cuerpo de la Ley Bases hay consenso, pero el problema es la cuestión fiscal, los recursos".

Desde el entorno de los gobernadores aseguraron a este portal que se trató de una reunión "positiva" en la que los mandatarios provinciales "manifestaron consenso" para acompañar la conocida Ley ómnibus, pero indicaron que Ganancias "sigue siendo la traba".

"El Gobierno va a subir el piso de Ganancias. En 1 millón 200 mil pesos no sale. Lo subirán y se va a trabajar en una nueva propuesta", resaltaron las mismas fuentes, mientras que una de las versiones que circula por los pasillos de Balcarce 50 es que se ubicaría por arriba de $1.500.000.

¿Qué incluirá el Gobierno en el nuevo borrador que prometió a los gobernadores?

La intención del Ejecutivo nacional sigue siendo que la Ley ómnibus se trate en la Cámara de Diputados "la segunda quincena de abril", motivo por el que aceleraron las negociaciones finales para que el objetivo se pueda cumplir.

"El Gobierno quedó a disposición para enviar a principios de la semana que viene los borradores de la Ley Bases y el paquete fiscal, donde se va a incluir Ganancias, que va a pasar a llamarse Ingresos Personales. El envío va a ser a los gobernadores y a los jefes de bloques de Diputados", indicaron fuentes oficiales.

Del encuentro, que se realizó durante poco más de 1 hora y media en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior, participaron los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

De esta manera, en la Casa de Gobierno dan por concluidas las rondas de encuentros con los mandatarios provinciales que comenzaron el pasado 8 de marzo, una semana después de que el presidente Javier Milei convocó a tratar nuevamente la Ley ómnibus, sumado a un nuevo pacto fiscal, cuando el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, dieron inicio a las conversaciones con los gobernadores.

¿Qué cambios habrá en el Impuesto a las Ganancias?

Si bien "no está cerrado cuál será el piso" que se fijará para el Impuesto a las Ganancias, que pasará a llamarse Ingresos Personales, fuentes con despacho en Balcarce 50 indicaron que durante el encuentro "se charlaron las distintas posiciones y se intentó encontrar un punto en el que todos estén de acuerdo".

"Se hablaron de los 3 puntos de ganancias: piso, escala y actualización por inflación. No va a haber una diferenciación por regiones, sino que va a ser el mismo piso para todos, pero todavía no se fijó un número", subrayaron a iProfesional.

Desde la Casa Rosada destacaron la "buena predisposición" del Gobierno a la hora de escuchar los planteos de los gobernadores para intentar acordar los principales aspectos del paquete de reformas, donde la cuestión fiscal sigue siendo "uno de puntos donde hay más rispidez", dado que no hay un consenso entre los mandatarios provinciales respecto de qué se debe hacer con el impuesto a las Ganancias.

"Estamos dando muestras de escucha. Se tomaron definiciones cuando vinieron con alguna idea en relación con la Ley Bases. El ejemplo más claro es la fórmula jubilatoria, cuando nos pidieron que esta definición no se extienda hasta que se trate la ley. Pidieron que se solucione antes y eso hicimos", describió un funcionario que conoce cómo se realizó la negociación, una palabra que al Gobierno no le gusta utilizar, con la oposición dialoguista.

En ese marco, desde la Casa Rosada destacaron: "Hubo un cambio en el modo de encarar esta Ley Bases reformulada. En el primer proyecto había más de 600 artículos, lo que la hacía muy amplia, y se envió directamente al Congreso sin que nadie la conociera previamente. Ahora se está trabajando en conjunto. Hubo reunión con los gobernadores donde se planteó lo que se quería enviar y se escucharon sugerencias. Después se escribió el borrador y se lo mandamos a los gobernadores y a los jefes de los distintos bloques, con quienes también hubo diálogo".

"De la primera versión se sacaron más de 300 artículos. Nadie puede decir que no se escuchó a la oposición. Tuvimos en todo este tiempo un proceso de ida y vuelta con ellos. Vamos a tratar de llegar a consensos donde estemos todos medianamente conformes. Si no hay Ley Bases, no hay Pacto de Mayo", resumieron.

En cuanto al conflicto que se inició por los aportes que se les debe girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, desde el entorno de los mandatarios detallaron: "Van a revisar el DNU de las cajas jubilatorias. El Gobierno reconoció que fue un error no forzado en el afán de ordenar el frente fiscal".

Lo cierto es que los gobernadores afectados por la demora del envío de esos fondos temen que la Casa Rosada no cumpla con esa promesa, "como sucedió con otras cosas que prometieron" y que el dinero nunca sea transferido.

Una "previa picante" que terminó con "principio de acuerdo"

En las horas previas al cónclave que se realizó en la Casa de Gobierno, fuentes cercanas a los mandatarios provinciales reconocieron que estuvo "picante" por el conflicto en torno a las cajas jubilatorias, pero dicen haber salido con "un principio de acuerdo".

Horas antes de reunirse con el ministro del Interior, el gobernador de Corrientes, el primero de los 10 mandatarios provinciales en llegar esta tarde a Balcarce 50, envió una fuerte advertencia al Ejecutivo nacional al anunciar que presentará una demanda en la Corte decidió eliminar el envío de fondos a las cajas jubilatorias de 13 provincias.

"El correntino no se amansa a guachazos", planteó Gustavo Valdés a la salida de un acto en homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas en la ciudad de Goya, al recordar que el Gobierno nacional no les envió ni un peso desde principios de año por los fondos que Nación le debe a la provincia por la deuda con el Instituto de Previsión Social de Corrientes y otras deudas.

"No nos mandaron nada desde principio de año. Tenemos una demanda metida (en la Corte Suprema de Justicia) hace varios meses. Son 25 mil millones de pesos que le deben a la provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos cien mil millones que nos deben", sentenció.