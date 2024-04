Zuchovicki: "A la medicina privada no le importa perder afiliados, se quedan con los de mayores ingresos"

El economista Claudio Zuchovicki sostuvo que "a muchas empresas de medicina privada no les importa perder algunos clientes porque son aquellos que no pueden pagar las cuotas".

"Este particular mercado se rige por la la ley del 80/20 ya que el veinte por ciento de los clientes premium suponen el ochenta por ciento del total de la facturación ya que existe una suerte de monopolio en la oferta de este servicio", señaló a TN.

Zuchovicki: "A la medicina privada no le importa perder afiliados"

Para el conferencista, " un país desarrollado no es aquel donde te podés comprar un auto o una casa sino la Nación donde los ricos se atienden en los hospitales públicos".

"¿Por qué no aparecen jugadores que ofrezcan una medicina más barata para atender esta nueva franja del mercado que se quedará sin cobertura? Porque muchos empresarios no se animan a invertir ya que tal vez el DNU presidencial que modifica cientos de leyes en Argentina podría ser volteado en el Congreso Nacional. Cuando todo podría volver a cambiar, los inversores dudan", agregó

"Hasta que no vengan cambios de fondo no aparecerán los nuevos jugadores que rompan los actuales monopolios. El gran debate que viene es cómo hacemos un país más productivo. Es importante haber bajado el déficit fiscal pero ahora necesitás otra cosa. Muchos productos cuestan el doble si los fabricás en Argentina que en Chile porque aquí pagás ingresos brutos, bienes personales, patentes, gravámenes sobre el stock y cruzando la cordillera no pagás nada de eso".

"Una vez que se logre el superávit fiscal deberíamos sacarle el pie de encima a la actividad privada y bajar la presión impositiva. No podemos seguir soportando una carga tributaria del 51% para producir bienes y servicios porque nos quedamos sin competitividad", concluyó.