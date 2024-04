El Banco Central desaceleró este miércoles el ritmo comprador de divisas al registrar un saldo favorable de u$s110 millones por su intervención en el mercado cambiario, con lo cual la entidad monetaria acumuló compras netas superiores a los u$s13.000 millones desde la asunción de Milei. Se trata del menor monto de compra diaria en lo que va de abril, y es el más bajo desde el 27 de marzo último, cuando se había verificado un resultado positivo de apenas u$s29 millones por pagos a organismos internacionales.

Operadores del mercado lo vinculan a un menor volumen negociado por una baja en la liquidación de exportadores, y por eso el BCRA compra menos porque no hay tanta oferta, al tiempo que remarcaron que a partir de hoy puede haber mayor demanda de divisas dado que las empresas que califican como MiPyME con deudas registradas hasta u$s 500.000 en el padrón, podrán acceder al MLC para saldar el restante de su deuda comercial registrada.

Al respecto, Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios precisó que "a partir de hoy se empezó a generarse la demanda de la tercer cuota de las mipymes que debían hasta u$s500.000, desde hoy pueden empezar a comprar hasta u$s350.000".

En este contexto, el stock de reservas brutas internacionales se ubicó en u$s29.045 millones, con lo cual tuvo una suba diaria de u$s4 millones.

Reservas: ¿por qué se desaceleran compras?

El BCRA verificó este miércoles un saldo neto comprador de u$s110 millones, lo que muestra una fuerte desaceleración en relación al resultado positivo de u$s242 millones de la jornada previa. Y es el volumen diario más bajo de abril. De esta forma, la entidad monetaria extendió la racha compradora a 12 ruedas consecutivas, en una jornada en la cual el dólar blue cerró estable en $1.000.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, precisó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s263,157 millones, lo que evidencia una fuerte baja frente a los u$s456,752 millones negociados la rueda previa.

El BCRA acumula compras netas por u$s13.075 millones en la era Milei

En ese sentido, Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores sostuvo que "la desaceleración en las compras hoy se da en un contexto en el que cayó el volumen operado en MAE, lo que sugiere una menor liquidación de exportaciones". Y planteó: "Aparentemente, en las ruedas previas hubo una mayor liquidación de exportaciones del sector de Oil & Gas, permitiendo al BCRA aumentar el ritmo de compra de divisas. Hacia adelante, creemos que a partir de la segunda quincena de abril y sobre todo en mayo acelerará la liquidación del agro con la llegada de la cosecha gruesa".

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras destacó que se registró una "fuerte caída de liquidaciones en las dos últimas ruedas, y hoy caen compras de BCRA por cuarta rueda consecutiva". Y precisó además que "estamos al filo de que importadores puedan ingresar a MLC por el cuarto 25% desde 13 de diciembre", en relación al esquema de cuatro cuotas que diseñó el BCRA.

"Habrá que ver si se trata de un hecho aislado o si se sigue profundizando.Hay que ver si se trata de retención a la espera de mejor dólar y precio internacional o simplemente es un hecho aislado y luego se recupera el volumen",señaló Reschini a iProfesional.

Asimismo, Quintana comentó que fue "una jornada con inusual baja en la actividad en la plaza local". Sobre las eventuales causas, el operador dijo:" La verdad, no me queda claro qué pasó hoy. Puede ser que el escenario internacional haya influido en algo", pero no "Venimos de días con buenos volúmenes de operaciones y lo de hoy llama la atención. Hay que esperar unos días para ver si es un cambio de tendencia o es solo una pausa luego de varias rueda con mucha actividad", acotó.

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber estimó que "las menores compras habrían sido por la caída en el volumen operado, posiblemente a la espera de la decisión de tasa del BCRA y el dato de inflación, aunque volverían a acelerarse próximamente las liquidaciones partir de la cosecha gruesa".

Con el saldo positivo de hoy la entidad monetaria acumuló en la semana compras netas por u$s632 millones, y suma en lo que va de abril un resultado positivo de u$s1.664 millones. De esta forma, el BCRA totaliza compras netas por u$s13.075 millones desde la asunción de Milei.