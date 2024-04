Judiciales siguen con las medidas de fuerza en demanda de un aumento salarial: ¿paralizan tareas?

El sindicato de los Judiciales exige una suba salarial del 27,2% mientras el Gobierno insiste en que no homologará aumentos por arriba de la inflación.

La conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) viene llevando adelante un plan de lucha con movilizaciones y ceses de actividades en reclamo de un aumento del 27,2 por ciento retroactivo al 1 de marzo "producto de la pérdida salarial consecutiva de los últimos tres meses", según explicó.

Ante la falta de respuestas, el gremio que encabeza Julio Piumato anunció un nuevo "banderazo nacional" para el martes de la semana próxima. La protesta comenzará a las 10 en la Capital Federal y en cada dependencia judicial del país.

La organización gremial planteó su demanda a la Corte Suprema y justificó el porcentaje indicando que "el 14,2 por ciento debe ser para reparar la pérdida de poder adquisitivo del salario en virtud de la inflación" y que un 13 por ciento es el que corresponde para marzo.

Piumato: "No vamos a permitir un congelamiento de los salarios"

Piumato apuntó que "hay que remarcar que, a pesar de lo que dice el Gobierno, la inflación es sostenida y en el AMBA es mayor que en el resto del país", y subrayó que "la dignidad de la justicia y de quienes trabajamos en ella se ve amenazada por un costo de vida descontrolada; por lo tanto, no permitiremos el congelamiento de los salarios".

Este miércoles también realizaron un "banderazo" en los pasillos del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que fuentes gremiales advirtieron que "si no hay una respuesta satisfactoria a nuestro reclamo, seguramente profundizaremos las medidas de fuerza".

Al respecto, las fuentes gremiales consultadas por iProfesional expresaron que "el salario se devalúa, la lucha se profundiza" y admitieron que la semana que viene podrían disponer un cese de actividades, con una duración mínima de 24 horas y pudiendo anunciar un paro de 48 horas.

El gremio que encabeza Julio Piumato anunció un nuevo "banderazo nacional" para el martes de la semana próxima

Advierten que profundizará el plan de lucha con paros y movilizaciones

El sindicato ratificó el estado de asamblea permanente mientras que Piumato confirmó que "si no tenemos respuesta por marzo, haremos paro y movilización" y manifestó que "el gobierno no quiere autorizar subas por encima de la inflación y no sabemos qué van a decidir".

En realidad, quienes deben autorizar el aumento salarial para el personal son los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a su vez, solicita al Ejecutivo que envíe las partidas correspondientes para hacer frente a una mejora en los ingresos. Como se sabe, el ministro de Economía, Luis Caputo, no quiere homologar subas por encima de los porcentajes de inflación.

Por otra parte, el titular del gremio judicial sostuvo que "el otro tema en discusión es el impuesto a las Ganancias, y la intención del gobierno de volver a implementarlo," y avisó que tenemos cada vez más gente alcanzada por el impuesto al trabajo. Son casi 7 mil trabajadores afectados y nadie tendría que sufrir este impuesto retrogrado".

Voceros judiciales y gremiales coincidieron en señalar que "de alguna forma, continúa el conflicto en la actividad como durante la gestión de Alberto Fernández, aunque el fondo de diferente". Señalaron que "antes, la disputa era política, por el enfrentamiento que tenía el gobierno con la Corte, a la que le estaba haciendo juicio político… ahora "no hay plata", como dice Milei".