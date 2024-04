El Banco Central siguió desacelerando este martes el ritmo comprador de divisas al registrar un saldo favorable de u$s93 millones por su intervención en el mercado cambiario, con lo cual la entidad monetaria acumuló compras netas superiores a los u$s13.600 millones desde la asunción de Milei. Es el menor monto de compra diaria en lo que va de abril, y es el más bajo desde el 27 de marzo último, cuando se había verificado un resultado positivo de apenas u$s29 millones por pagos a organismos internacionales

Operadores del mercado lo vinculan a un menor volumen negociado por una baja en la liquidación de exportadores, lo cual adjudican a las lluvias de los últimos días que afecta el el flujo de granos a los puertos y generan retrasos importantes en la liquidación de la cosecha gruesa.

Algunos analistas creen que también incide la incertidumbre internacional tras el ataque de Irán a Israel. Al respecto, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sostuvo que "cada vez que hay ruido la oferta se retira, los exportadores no liquidan tanto, porque no se sabe que va a pasar con los precios internacionales".

A eso se suma que a partir de esta semana entró a regir la flexibilización en el acceso al mercado libre de cambios para las MiPymes que anunció la semana pasada el BCRA. La entidad dispuso que "las empresas que califiquen dentro del segmento MiPyME tendrán la posibilidad de pagar sus importaciones de bienes en un plazo de 30 días. La medida alcanza a todas las importaciones con despacho aduanero a partir del 15 de abril, que previamente tenían plazo de pago en cuotas a 30, 60, 90 y 120 días.

En este marco, el stock de reservas brutas internacionales se ubicó hoy en u$s29.358 millones, con lo cual tuvo una suba diaria de u$s125 millones.

Reservas: por qué BCRA tuvo la menor compra de abril

El BCRA registró este martes un saldo neto comprador de u$s93 millones por su intervención en el mercado libre de cambios, lo que muestra una desaceleración relación al resultado positivo de u$s111 millones de la rueda anterior, es el monto más bajo en lo que va de abril. Así, la entidad monetaria alargó la racha compradora a dieciséis ruedas seguidas en una jornada en la que el dólar blue acentuó su tendencia alcista y cerró en $1.035.

El BCRA tuvo el martes la compra diaria más baja de abril por menor liquidación por lluvias e incertidumbre internacional

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s265,197millones, monto inferior frente a los u$s290,679 millones negociados en la víspera.

Sobre los motivos de la desaceleración de las compras del BCRA, Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, comentó a iProfesional que se debe a que "el volumen liquidado por los exportadores bajó sensiblemente". E indicó que "la media móvil de 5 días baja 42% desde el 9 de abril".

"Creo que es algo pasajero, por el anegamiento en los campos que traba la venta de productores y la consecuente exportación de las cerealeras. Debería irse solucionando una vez que pasen las lluvias y vaya entrando la cosecha gruesa", evaluó Anselmi.

De igual diagnóstico, los analistas de Delphos Investment señalaron que "las fuertes lluvias en el centro de país siguen afectando el flujo de granos a los puertos y generan retrasos importantes en la liquidación de la cosecha gruesa" y estimaron que "es probable que esto se normalice en los próximos días, incrementando el saldo positivo para el BCRA".

Por su parte, Quintana sostuvo que "en un escenario de baja profundidad y liquidez en el mercado local, que se refleja en el magro monto negociado, el escenario mantuvo las características previas con prevalencia de la oferta sin que la demanda genuina pueda equilibrar el mercado". Para el analista, el bajo volumen se explica "en la incertidumbre por la situación internacional, y por la lluvia que acota el ingreso de camiones al puerto de Rosario".

El operador precisó que el BCRA acumuló en lo que va de abril compras por u$s2.195 millones y totaliza desde la devaluación un saldo neto comprador por u$s13.571 millones. De esta manera, la entidad monetaria suma compras netas por u$s13.606 millones desde la asunción de Milei.